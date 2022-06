Úžasná atmosféra. Pražská štafeta se po třech letech pompézně vrátila do metropole

Unikátní týmový závod se po tříleté pauze vynucené pandemií koronaviru ve čtvrtek 23. června do pražského parku Stromovka vrátil ve velkém stylu. Do oblíbeného běhu, v němž si kolegové či přátelé mohli na čtyřech pětikilometrových úsecích vzájemně změřit síly, se v devíti stovkách týmů přihlásilo 3600 běžců, čímž do posledního místa naplnili maximální kapacitu závodu. „Jsme ohromeni obrovským zájmem, který UniCredit Pražská štafeta vyvolala. Atmosféra na trati i kolem ní byla fascinující, bylo vidět, že lidé si závod opravdu užívají,“ neskrýval radost Carlo Capalbo, prezident organizačního týmu RunCzech. První závodníci se na trať vydali úderem 18. hodiny, plni nadšení a energie, a to navzdory horkému počasí, které na pražském Výstavišti panovalo.