Miliony pro město a oslava sportu. Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem láká i turisty

Už tuto sobotu 17. září odstartuje tradiční Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2022. Oblíbená běžecká akce není jen o sportu a individuálních výkonech, půlmaraton přináší také pozitivní ekonomický dopad pro město a kraj. Populární půlmaraton přinese pro region skoro 40 milionů korun v rámci iniciované spotřeby nebo v multiplikačních tržbách. Tisíce sportovců a jejich doprovody se dají čekat také o víkendu. „Pro naše město je to vyvrcholení sportovní sezony a zároveň kulturní záležitost. Je to jediná akce u nás, na kterou se sejde deset až dvanáct tisíc lidí na náměstí,” prohlásil Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem.

Ústecký půlmaraton přivítá mimo běžců také turisty. Například v roce 2019 se závodu účastnilo tisíce závodníků a do Ústeckého kraje zavítalo dalších 12 tisíc návštěvníků. Z toho 54 % bylo místních nebo ze stejného kraje, 42 % z jiného kraje České republiky a zbylá čtyři procenta ze zahraničí. Průměrně se ve městě lidé zdrželi 1,2 dne a za den každý z návštěvníků utratil 621 korun. Celková částka, kterou všichni návštěvníci utratili je cca 15 milionů korun.

Významnou částkou organizace 1/2Maratonu Ústí nad Labem přispěla i do veřejného rozpočtu, kde celkové příjmy dosáhly do výše 8 milionů korun. „Pořádání běžeckých akcí je velmi přínosné, protože pro města a kraje přináší miliony. Navíc se při této akci prezentuje sport jako důležitý nástroj ke zdravému životnímu stylu, což je v dnešní době potřeba,” prohlásil Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech, co v Česku pořádá slavný Volkswagen Maraton Praha nebo sérii půlmaratonských závodů.

„Je to vždycky velká společenská událost pro samotné město a kraj. Celý den je pak prosycen nádhernou atmosférou plné energie a radosti. Lidé totiž při závodech překonávají své vlastní hranice, což je vždycky úžasné. Stačí se projít cílem a prožijete s běžci tu euforickou energii," dodal Capalbo.

Ústecký půlmaraton se navíc odlišuje od všech ostatních závodů, které organizuje RunCzech. Unikátní trasa vede areálem prvorepublikové industriální architektury chemického závodu. „Jsme hrdí, že už podvanácté můžeme podpořit tuto běžeckou akci. I přes velké investice, které aktuálně provádíme, tak jsme byli schopní najít řešení pro bezpečnou trasu naším areálem,” dodal Zdeněk Moravec, obchodí ředitel Spolchemie. Závod je velice rychlý bez kostkového povrchu, běží se podél řeky Labe s výhledem na České středohoří až k hradu Střekov, od kterého se pokračuje do města.

Oblíbenost maratonů nebo půlmaratonů můžeme sledovat i v zahraničí. Například v Rakousku představuje sport obecně šest procent (to činí více než 20 miliard eur) celkového hospodářského výkonu Rakouska. Tento rok se na Vienna City Marathon zaregistrovalo asi 40 000 závodníků a celkově se závodu zúčastnilo cca 95 000 osob s celkovými výdaji 25 milionů eur. Ještě větší je BMW Berlin Marathon, kterého se minulé září účastnilo 62 000 běžců ze 137 zemí. Do Berlína na maratonský víkend přijíždí více než 150 000 lidí a celkové turistické výdaje činí 60 milionů eur.