Pavlišta se zúčastní mistroství světa v běhu do vrchu. Bude to peklo, říká

Je specialistou na rovinaté a silniční závody. Jenže často si Vít Pavlišta sezonu zpestří závody do vrchu. Nedávno na domácím šampionátu vybojoval druhé místo, což mu zaručuje účast na listopadovém mistrovství světa v Thajsku. „Očekávám, že to bude dost náročné. Čeká nás tam 37 kilometrů s převýšením 2900 metrů,“ popsal Pavlišta, který nedávno triumfoval na Mattoni Liberec Nature Run a pravidelně se účastní závodů z dílny RunCzech.

Kdo se zúčastnil tradičního libereckého městko-trialového závodu, nejde na tu pasáž zapomenout. Ano, jedná se o žulový lom, který má převýšení skoro 800 metrů. Jde o tvrdé stoupání, ne však pro Pavlištu. „Lom je v pohodě. Člověk běží menší krok, je to lepší než to tam prát silou. Je to v pohodě,“ věděl běžecký specialista, který ovládl 22kilometrový závod.

V listopadu čekají Pavlištu větší kopce. Zúčastní se totiž mistrovství světa v Thajsku. „Do kopce běhám rád pro zpestření během sezony. Ale v Thajsku to bude peklo, vedro, bahno a možná deště. A k tomu časový posun,“ popisoval možné překážky Pavlišta. „Ambicí je to hlavě přežít a být spokojený sám se sebou. Zatím nevím, jaká bude konkurence.“

Sám Pavlišta navíc ví, jaká je nejlepší strategie pro běhání do vrchu… A na co si dát pozor. „Hlavně šetřit síly, vrchy jsou totiž zrádné. Člověk může běžet hodně dlouho dobře a pak prostě nohy odejdou. A s tím neudělá nic. Úsilí se tam dávkuje mnohem hůře než na rovině,“ dodal několikanásobný vítěz Mattoni Liberec Nature Run, kterého se v letošním roce zúčastnilo přes 2000 běžců.