RunCzech se po pandemii restartoval. V této sezoně rozpohyboval přes 95 tisíc lidí

Po dvou komplikovaných letech kvůli koronavirové pandemii se v letošním roce uspořádaly všechny běžecké závody série RunCzech. Společně s dalšími projekty se do nich zapojilo přes 95 tisíc lidí, což je významný nárůst oproti minulému roku. „Ukázalo se, že nám běžci zachovali přízeň, navíc mnoho lidí začalo s běháním právě během kovidových restrikcí, protože neměli jinou možnost sportovního vyžití. V příštím roce chceme ještě více posílit naší běžeckou základnu a rozhodně se bude na co těšit,” prohlásil Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech. Registrace na závody v sezoně 2023 jsou už otevřené.

Návrat k velkým běžeckým akcím, tak se dá hodnotit sezona 2022. Oproti minulému roku narostl značně počet účastníků, a hlavně se podařilo zrealizovat všech 10 akcí. „Jsme rádi, že se nám po náročném období podařilo uspořádat všechny závody, které máme v portfoliu. Ukázalo se, že nám naši běžci zachovali přízeň,” těšilo Capalba z RunCzech, který uspořádal velké sportovní akce jako například Volkswagen Maraton Praha, Sportisimo 1/2Maraton, večerní Birell Grand Prix, UniCredit Pražskou štafetu nebo sérii Mattoni 1/2maraton v Olomouci, Karlových Varech, Českých Budějovicích, v Ústí nad Labem nebo Mattoni Liberec Nature Run.

Oblíbené běžecké akce doplnily také dm rodinné běhy. Celkově se do těchto událostí zapojilo skoro 50 tisíc lidí, společně s dalšími aktivitami RunCzech v rámci Runnig Mallu šlo však o 95 tisíc běžců. „Tím jednoznačně překonáváme loňský rok, ale čísla nejsou ještě taková, jako byla před pandemií. Věříme, že se nám podaří na předcovidové období navázat v příštím roce. A že hlavně dorazí více běžců ze zahraniční. Jejich počet je i tak skvělý,“ dodal Capalbo. Například v roce 2019 bylo 22 procent běžců z jiných zemí, letos šlo o 19 procent zahraničních účastníků.

„Celkem k nám letos zavítalo 122 národností. Momentálně máme však zastoupenou hlavně Evropu, USA jen v jednotkách procent. A chybí nám běžci z Asie, kteří před pandemií pravidelně přicestovali a teď to mají o něco těžší,“ tvrdil Capalbo z RunCzech, který v Česku organizuje běžecké závody od roku 1994.

Rozhýbání místních ekonomik

Nejenom sportovní poslání mají akce RunCzech. Tím, jak jsou profesionálně zorganizované a navštěvované, tak se jim daří rozpohybovat ekonomiku měst, kde se běhy RunCzech pořádají. „Ekonomické přínosy našich závodů pro města jsou nesporné a je jedno, zda se jedná o Prahu nebo například o České Budějovice. Máme nezávislé studie, které to potvrzují. Do měst přinášíme desítky nebo stovky milionů korun v rámci iniciované spotřeby nebo v multiplikačních tržbách. A pro Prahu také globální zviditelnění, protože přímý přenos Volkswagen Maratonu Praha může během vysílání sledovat 718 milionů diváků ze 131 zemí světa,“ popsal Carlo Capalbo.

Také v roce 2023 se dá čekat rostoucí zájem o běžecké akce. Účastníci se mohou těšit na 10. ročník v Karlových Varech, slavit se bude 25 let Juniorského maratonu. Dále bude pokračovat unikátní projekt SuperHalf, který propojí nejlepší evropské půlmaratony. A ještě více se zvýrazní projekt Battle of the Teams, který způsobil světovou revoluci v běhání díky tomu, že propojuje vrcholový a rekreační sport. „Příští rok navíc plánujeme ještě větší zapojení celebrit a známých sportovců,“ dodal Carlo Capalbo.