Válka o Olymp: Stopka pro Šebrleho, Staňka i další hvězdy. Nesmí do haly

Roman Šebrle při oslavách 100 let českého sportu • Jaroslav Legner / Sport

Tomáš Staněk se kvalifikoval do finále MS hned prvním pokusem • Ivana Roháčková

Tomáš Staněk v akci na ME v Mnichově • ČTK / Roháčková Ivana

Tomáš Staněk při jednom ze svých pokusů na ME v Mnichově • ČTK / Roháčková Ivana

Tomáš Staněk na ME v Mnichově • ČTK / Roháčková Ivana

Tomáš Staněk během finále na ME • ČTK / AP / Matthias Schrader

Tomáš Staněk (vlevo) se raduje z bronzové medaile na ME v Mnichově • Reuters

Tomáš Staněk po zisku bronzové medaile na ME v Mnichově • ČTK / Ivana Roháčková

Tomáš Staněk při jednom z pokusů ve finále ME v Mnichově • ČTK / Ivana Roháčková

Tomáš Staněk během finále na ME v Mnichově • Ivana Roháčková

Čeští medailisté z ME v atletice 2022: zleva Tomáš Staněk, Barbora Špotáková a Jakub Vadlejch • ČTK / Šimánek Vít

Tomáš Staněk během finále ME v Mnichově • Ivana Roháčková

Velké atletické hvězdy mají zakázaný vstup do klíčové haly • koláž iSport.cz

Čeští atleti bojují o Olymp! Jenže tentokrát nejde o zápolení elitních borců se lvíčkem v srdci proti světu. Mnozí špičkoví reprezentanti, stejně jako talentovaná mládež, z konkurenčních resortních středisek mají v současnosti zakázaný vstup do atletické haly v areálu pražského Olympu. To je přitom jediné místo na mezinárodní úrovni v Praze, kde se dá v zimě trénovat. Případ se týká i hvězd typu Tomáše Staňka a Lady Vondrové nebo závodníků trenéra Romana Šebrleho.

Moc borců s výhledem na medaile už české atletice nezbylo. Koulař Tomáš Staněk je jedním z nich, na začátku března v Istanbulu si půjde za obhajobou titulu halového mistra Evropy. O rychlém bílém kruhu – stejném, jaký ho čeká na šampionátu – si ale v přípravě může nechat jen zdát. V Praze jeden je, jenže v hale Olympu ve sportovním centru ministerstva vnitra v pražské Stromovce. A tam Staněk jako atlet vysokoškolského sportovního centra Victoria, resp. klubu USK, nemá přístup. Místo toho trénuje v přetlakové hale na Strahově.

„Je blbý, že tady máme kruh, na kterém se nesoutěží. Na Evropách je ten bílý, co mají na Olympu, kvůli kterému se tam dva roky snažíme dostat, a zatím to furt nejde. Přijde mi to jako hloupý problém, který vrhá nesmyslené, zbytečně tmavé světlo na atletiku,“ líčí.

Sportovci Olympu jsou v pohodě. Atleti z Dukly si vymohli aspoň omezený počet vstupů pro vybrané reprezentanty, atleti z USK sem nemůžou vůbec. V minulosti, až do éry covidu, to přitom nebyl problém. Co se stalo? Nový ředitel Olympu Michal Volf se