Nejrychlejší žena: násilný lesbický vztah a skandály. Nepleťte jí jméno!

Sha´Carri Richardsonová v závodě na 200 metrů v New Yorku v roce 2022 • profimedia.cz

Je prostě šílená. A navíc šíleně rychlá. A právě proto má americká sprinterka Sha´Carri Richardsonová čáku být mediální tváří světové atletiky. Kromě statistik a čísel, jimž široké publikum zhusta moc nerozumí, totiž přirozeně nabízí bulvární štávu. Jsou v ní hádky, nadávky, divoký lesbický vztah, dlouhé nehty a křiklavě barevné účesy. A do toho ta rychlost, s níž je letos nejlepší na světě a celkově sedmá v dějinách.

Na letišti v Nairobi to vypadalo, jako by právě dorazila rocková hvězda unavená neustálou pozorností davů. Sha’Carri Richardsonová svou tvář skrývala za rouškou a občas si udělala další hradbu ze svých rukou, aby unikla televizním kamerám.

„Nebudou žádné rozhovory ani fotografie, prosím!“ oznámila novinářům.

Na mítinku Kontinentální tour Světové atletiky pak vzbudila pozornost na startu dalším ze svých originálních outfitů, tentokrát laděném do bledě modra a dlouhými černými vlasy, které jí spletené přepadávaly až pod zadek. Na dráze bleskově vypálila, uprostřed cílové rovinky vedla snad o deset metrů, než zvolnila, aby daleko před čárou roztáhla ruce. A že skvělý čas 22,07 sekundy nebyl zadarmo, ukázala hned za cílem, kde se jí několikrát vzbouřil žaludek.

Byla to další ukázka letos nejrychlejší sprinterky světa. Stovku před dvěma týdny v Dauhá zaběhla za 10,76. Už v dubnu se ve vichru 4,1 metru za sekundu proletěla k úžasnému času 10,57, kterým se dostala na čtvrté místo historických výkonů bez ohledu na regulérnost podmínek. A na Texas Relays jí na cílovém úseku štafety naměřili letmou stovku za 10,02 sekundy…

Rychlá čísla by ale sama o sobě nestačila na smlouvu s Nike na 100 000 dolarů ročně nebo na kontrakty s firmami Dr. Dabber, Beats nebo Apple music. Richardsonová je svá, unikátní, provokativní, prostě zajímavá. A na trhu jí paradoxně pomáhá hořkost toho, že své zjevné předpoklady ještě nedokázala na dráze prodat.

Přitom po ní létala už jako středoškolačka. Bylo jí teprve šestnáct, když vyhrála americkou juniorskou olympiádu. Na univerzitě LSU vydržela jen rok, než ohlásila přechod na profesionální tour. V roce 2019 vyhrála stovku na univerzitním šampionátu NCAA v čase 10,75. Na jaře před dvěma roky pak v Miami zaběhla 10,72 a dostala se na sedmé místo historických tabulek. Na americké olympijské kvalifikaci se pak představila s ohnivou hřívou, do níž jí vlasy zapletla její přítelkyně a zajistila si místo v týmu pro Tokio. A taky ohromila fanoušky včetně Michelle Obamové, manželka bývalého prezidenta USA jí na sociálních sítích hned gratulovala.

„Moje účast v téhle atletické hře změní historii. Nemusíte mi děkovat,“ škádlila pak publikum na Twitteru.

Měla se stát hvězdou olympiády. Antidopingový test u ní ale odhalil stopy THC. Richardsonová vysvětlila, že marihuanu vzala v žalu a zmatku poté, co zemřela její biologická matka. Zprávu se navíc dozvěděla od novináře.

„Nesuďte mě, protože jsem člověk. Jenom běhám trochu rychleji…“ uvedla tehdy.

Vyvázla jen s měsíčním trestem, který jí ale připravil o olympiádu. Vloni na jaře byla zase na výši. Běhala rychle a kromě toho udivovala svými módními kreacemi. Šokovala především v New Yorku, kde si pod růžový dres s velkým výstřihem oblékla červenou síť jak z pohádky o Královně Koloběžce. Na ruce si pak přilepila velké bílé nehty, jak je kdysi nosívaly Florence Griffithová-Joynerová nebo Gail Deversová. Na hlavě si vyrobila blonďatou hřívu, k tomu si výrazně namalovala oči, prodloužila řasy a do uší si dala diamantové náušnice.

„Chtěla jsem dát lidem vědět, že opravdu můžou být sami sebou,“ vysvětlovala pak. „Když chcete být sexy, chcete vypadat hezky, musíte do toho jít způsobem, jakým to neudělal nikdo před vámi. Nenechte se zastavit, protože máte pocit, že existuje jenom jedna cesta. Ne. Dokud na to máte nastavenou hlavu, máte sebevědomí a víru ve vaši mysl, srdce a ducha, nic vás nezastaví.“

Richardsonová ale řešila problémy i v osobním životě. V období covidu se dala dohromady s jamajskou sprinterkou Janeek Brownovou. Později ale oznámila, že se rozešly a naznačila, že jejich vztah byl násilný. Brownová to později potvrdila.

„Jednou jsem byla násilnická, ale přešly jsme to. Jestli mě chce zažalovat, ať to udělá,“ vysvětlovala Brownová.

V průběhu minulého roku probleskly zprávy, že dvě divoké dívky už jsou zase spolu. A fanoušci spekulovali, jestli právě Richardsonové soukromé problémy nestály za krachem na americkém šampionátu. Richardsonová se ani na stovce, ani na dvoustovce nedostala na mistrovství světa v Eugene. A pak se v mixzoně pustila do novinářů.

„Mluvím nejenom za sebe, ale i za ostatní atlety. Když děláte rozhovory, měli byste atlety víc respektovat!“ křičela na ně. „Měli byste chápat, jestli zrovna vyhrávají nebo prohrávají. Atleti si zaslouží víc respektu, než abyste přišli a hodili jim kamery do tváře.“

V Ostravě jsem poprvé a naposledy

Jak umí být na novináře ostrá, ukázala Richardsonová i před dvěma lety v Ostravě. Na tiskovce před Zlatou tretrou se jí nelíbilo, jak reportér Světové atletiky vyslovuje její jméno. Opravila ho dokonce dvakrát.

„Je unikátní, tak chci, aby ho všichni říkali správně,“ vysvětlovala obhajobu svého jména.

A zatímco Usain Bolt si Ostravu zamiloval, Richardsonové se tam nelíbilo.

„Jsem tady poprvé a naposledy. Vůbec mě to tady nenadchlo…“ zahlásila tehdy na Twitteru.

Neotřelá vyjádření na sociálních sítích jsou ale součástí její popularity. S dvěma miliony followerů na Instagramu a půl milionem na Twitteru patří mezi nejpopulárnější světové atlety.

Své kousky mimo dráhu ale pořád prokládá záblesky sprinterské geniality. Po zklamání z Eugene se rehabilitovala už vloni v srpnu, když v Lucernu porazila čtyřnásobnou olympijskou vítězku Elaine Thompsonovou-Herahovou z Jamajky. Letos už rozjela parádní jízdu, v níž zatím potvrzuje svá slova před úvodní Diamantovou ligou v Dauhá: „Všichni říkáte, že jsem zpátky. Já nejsem zpátky. Já jsem lepší…“

HISTORICKÉ TABULKY NA 100 METRŮ ŽEN

1. Florence Griffithová-Joynerová (USA) 10,49 1988

2. Elaine Thompsonová-Herahová (Jam.) 10,54 2021

3. Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (Jam.) 10,60 2021

4. Carmelita Jeterová (USA) 10,64 2009

5. Marion Jonesová (USA) 10,65 1998

6. Shericka Jacksonová (Jam.) 10,71 2022

7. Sha´Carri Richardsonová 10,72 2021

TABULKY STOVKY 2023

1. Sha´Carri Richardsonová (USA) 10,76

2. Marie-Josée Ta Lou (Pobř. slon.) 10,78

3. Shericka Jacksonová (Jam.) 10,82

4. Julien Alfredová (Sv. Lucie) 10,84

5. Aleia Hobbsová (USA) 10,86

NEJRYCHLEJŠÍ STOVKY ŽEN

(regulérní i neregulérní výkony)

1. Florence Griffith-Joynerová (USA) 10,49 (vítr 0,0 m/s) 1988

2. Elaine Thompsonová-Herahová (Jam.) 10,54 (vítr +0,9 m/s) 2021

2. Florence Griffithová-Joynerová (USA) 10,54 (vítr +3.0 m/s) 1988

4. Sha’Carri Richardsonová (USA) 10,57 (vítr +4.1 m/s) 2023

5. Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (Jam.) 10,60 (vítr +1,7 m/s) 2021, Florence Griffithová-Joynerová (USA) 10,60 (vítr +3.2 m/s) 1988