Málíková je zpět. Horší než dorostenka, smála se. I tak má finále NCAA nadosah

Česká atletka Barbora Malíková (21) si v dresu Virginia Tech University vybojovala postup do finále univerzitního NCAA East v běhu na 400 metrů. Byť se jí závod takticky nepovedl. „Teď to bylo takticky strašné, běžela jsem hůř než dorostenka,“ popisovala ze zámoří s úsměvem. „Asi nikdy jsem v závodě více nezmatkovala.“

O postup do celonárodního finále NCAA bude usilovat v sobotu večer. „Věřím, že se mi to povede! V případě postupu bych si sice musela vyměnit letenku domů za pozdější, ale do finále se chci dostat.“

Čtvrtkařka z Oldřišova u Opavy vyhrála v patnácti letech mistrovství světa do 17 let, je mistryní Evropy do 23 let, vybojovala tři české tituly a startovala už i na olympiádě v Tokiu. Přibrzdily ji velké problémy s achilovkami. Teď je zpátky, v létě se chystá na mistrovství Evropy do 23 let.

„Mám z toho super pocit!“ popisovala pro deník Sport a web iSport.cz Malíková po březnovém návratu. „Hlavní je, že mě achilovky nebolí. To je něco neskutečného. Minulý rok jsem si říkala, že pokud ještě někdy zažiju závod, ve kterém mě nebudou achilovky bolet, bude to zázrak. A stal se!“

Semifinálový běh NCAA East se české reprezentantce po taktické stránce příliš nepovedl. „Jsem zvyklá, že někdo běží přede mnou,“ popisovala. „I v případech, že startuju v osmé dráze, protože moje starty nejsou dobré. Jenže tentokrát jsem po prvních dvou stech metrech pořád nikoho neviděla, ani neslyšela, protože foukalo. Takže jsem zpomalila a všechny soupeřky mě předběhly...“

O postup se tak musela rvát v poslední stovce. „Řekla jsem si, že bych opravdu ráda postoupila! A dostala jsem se na čtvrté místo, skoro na třetí.“ Do finále NCAA East nakonec postoupila časem. „Finále se běží v sobotu a tentokrát naštěstí poběžím ve druhé dráze, takže nebudu zmatkovat. Teď to bylo takticky strašné. Asi nikdy jsem v závodě více nezmatkovala.“