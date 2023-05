Fibingerová o Crouserovi: Je bohatýr, žádný špekounek. Může hodit víc

Předvádí kousky s „wow“ elementem. Jako v noci na neděli v Los Angeles. Ryan Crouser poslal kouli až na samý okraj výseče, která málem jeho výkonu nestačila. Crouser přirozené předpoklady navíc stále rozvíjí. Svou otočku čerstvě obohatil o další krok, který mu dává bonusovou energii. A novou techniku se stále teprve učí… „Na další světový rekord má,“ je přesvědčena Fibingerová s vyhlídkou na jeho závod 27. června na Zlaté tretře.

Co říkáte tomu, co Crouser předvádí?

„Pro mě je to strašná satisfakce. Všichni říkají, že se tak daleko házet nedá, ale dá. Musí na to být typ. Typ bohatýra, naprosto dokonalý pro tuto disciplínu. Crouser je vysoký, žádný špekounek, má dlouhé páky… Hlavně, on to strašně krásně hází. I když, jak víte, já jsem byla sunařka, ale byl pro mě zážitek podívat se na všechny ty hody. Vržiště stačilo tak tak…“

V čem je ještě Crouserovo kouzlo?

„Vážím si Kovacse, Walshe, ale myslím, že v tomhle světě je Crouser absolutně bez konkurence. Nějaký závod mu třeba nevyjde, ale v hlavě to má srovnané. Zvlášť na velkých závodech tohle umí. On mně trošku připomíná Báru Špotákovou , to byla taky atletka z jiného věku. Vždycky věděla, jak velké závody ustát. Mně to úplně nadchlo. Dívat se na toto je skutečně atletický zážitek. Na mistrovství světa v Budapešti to pro něj bude těžší závod, ale stejně si myslím, že konkurenci nemá. Bude i na Zlaté tretře, na to se taky těším.“

Může světový rekord v Ostravě znovu posunout?

„Určitě. Teď mu neulítl jeden hod, třikrát hodil za dvacet tři. Bude záležet na atmosféře, momentálním stavu a na počasí. Když se začne měnit tlak, i když je člověk dobře připravený, poznamená ho to. Já jsem pak vždycky před závodem věděla, že jsem otupělá. Když je koule na stadionu daná stranou, byť sedíte na hlavní tribuně, není to ono. V Ostravě bude super, že bude kruh posunutý víc k divákům. Pokud se mu v Ostravě sejdou podmínky, může hodit světový rekord. Na takovém mítinku je to příjemné, protože je za to finanční bonus. Já bych mu to přála. Mně je atletů někdy líto. Atletika je královna sportů, ale odměny jsou ve srovnání s ostatními sporty i u těchto hvězd daleko, daleko, daleko nižší.“

Znáte Crousera osobně?

„On je bezvadný. Já jsem se s ním bavila, umí se chovat, je velmi příjemný. Já mu strašně fandím. Ale víte, že podporuju Tomáše Staňka . Vedle tohoto bohatýra je potřeba ocenit i Tomášovy výkony. Vždycky mu říkám: Když tě vidím mezi nimi, je to jako bys měl capáčky a dupačky. Crouser nebo diskař Čeh, to je generace z jiného věku. Je to opravdu gurmánský atletický zážitek.“

Co říkáte na to, že Crouser stále teprve zdokonaluje svou novou techniku?

„Zase to svědčí o jeho obrovské koordinační vyzrálosti. Ta otočka je zvlášť na velkých závodech koordinačně náročnější. Ale dá se s ní hodit víc. I v tom je jeho zlepšení. Ono to vypadá na pohled krásně, ale člověk se to musí naučit. Na tréninku to umíte, ale přijde závod a napětí a neuděláte to tak dobře. Když se mu ta otočka rozjede, on má úžasné nohy. Já se divím, že se tento bohatýr do toho kruhu vejde, ještě s tím pomocným krůčkem. Úžasné…“