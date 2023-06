Staňkovy narozeniny: odveta a koláč od legendy. Honila ho moderátorka

Lidi na tribuně se smáli a tleskali. Tomáš Staněk pospíchal se svým baťůžkem plným koulařského náčiní a následoval Žanetu Peřinovou, vše ve snaze stihnout přímý televizní vstup. Nakonec vše zvládli. Bývalá závodní chodkyně byla jen trochu udýchaná.

„Asi si mysleli, že to je čestné kolečko,“ smál se Staněk. „Běžet s tou koulí a s plným batohem… Byl jsem rozevlátej, jak kdyby foukalo padesát metrů z boku. Je to takový divný, když máte vystřílený nohy po závodě a najednou máte ještě klusat. Byl to takový rozhovor za poběhu, legrační…“

Úsměvná historka Staňkovi okrášlila den dvaatřicátých narozenin. Po závodě dostal od koulařské legendy Heleny Fibingerová velký moravský koláč z její pekárny v Uherském Ostrohu.

„Snad se potkáme a trochu pohovoříme,“ těšil se.

Ten nejlepší dárek si ale dal sám. Staněk se porval s technickými problémy a kvalitním výkonem vrátil Italu Weirovi krutou porážku z březnového finále halového ME v Istanbulu. Tam mu ani parádní výkon 21,90 nestačil na zlato, Ital ho přehodil o šestnáct centimetrů.

„Bojoval jsem se sám se sebou. U toho nejdelšího pokusu jsem házel přes ruku. Jak jsem byl na soutěž rozehřátý, tak to nějak odlítlo, i když jsem tu kouli vůbec necítil,“ popisoval Staněk, který soupeře tentokrát porazil o 9 centimetrů. „Tohle byl dobrý dárek. Porazit Weira, v domácích podmínkách, v dobrém závodě… Snažil jsem se ho předhodit, doufal jsem, že to postavím trochu líp a ukážu mu záda.“

Staněk na centimetr zopakoval svůj výkon z Diamantové ligy ve Florencii, pod 21,60 hodil od začátku sezony jen minulé pondělí při průtrži mračen během Odložilova memoriálu.

„Na to zapomenete, v tom je házet o zdraví. To není atletika. Ty techniky v tom hodně trpí. Jsem rád, že jsem teď zase ukázal, že v normálních podmínkách jsem tam, kde jsem,“ řekl Staněk.

V Kladně potvrdila dobrou formu i čtvrtkařka Lada Vondrová. V posledních metrech odolala ataku Britky Amy Pipiové a vyhrála v čase 51,33. V chladném počasí o něco zaostala za předchozími výkony v Chořově (51,16) a v Ženevě (51,14), kde zůstala jen setinu za svým osobním rekordem. Jejím cílem zůstává prolomení hranice 51 sekund, což je i limit pro start na mistrovství světa.

„Vítězství je samozřejmě krásné, ale já honím jenom ten čas. Myslím, že už na něj mám dlouho. Doufám, že to přijde v ten správný čas,“ řekla Vondrová.

Třetí doběhla Tereza Petržilková, která se poprvé v kariéře o pět setin dostala pod hranici 52 sekund.

Kladenský čtvrtkař Matěj Krsek si výkonem 45,98 vylepšil nejlepší letošní čas a doběhl druhý. Jihoafričan Akani Simbine i v chladném povětří zaběhl čas 10,07 sekundy, kterým překonal rekord mítinku. Jedenáctý muž letošních světových tabulek překonal výkon dánského závodníka Kojo Musaha z roku 2021 o celou desetinu.

Marek Bárta v disku zůstal výkonem 62,86 metru o decimetr za svým letošním nejlepším výkonem a skončil třetí. Vyhrál Victor Hogan z Jihoafrické republiky (64,17).

„Tady je hodně rychlý kruh, a jak začalo pršet, bylo to trošku o život. Jeden se mi povedl rukou urvat. Třetí místo se bude hodit do rankingu,“ hodnotil Bárta.

Výsledky mezinárodního atletického mítinku Kladno hází:

Muži:

100 m (+0,3 m/s): 1. Simbine (JAR) 10,07, 2. Fuchs (Rak.), 3. Volko (SR) oba 10,26, ...6. Veleba (ČR) 10,37.

200 m (-0,5 m/s): 1. Volko (SR) 20,60, 2. Slowikowski (Pol.) 20,69, 3. Cardoso (Braz.) 20,70, 4. Jirka (ČR) 20,82.

400 m: 1. Isaacs (JAR) 45,88, 2. Krsek (ČR) 45,98, 3. Kijanovič (Srb.) 46,10, 4. Desenský (ČR) 46,65.

800 m: 1. Šnejdr (ČR) 1:46,67, 2. Preston (N. Zél.) 1:46,78, 3. Mudžahíd (Mar.) 1:46,84.

1500 m: 1. Hansen (Dán.) 3:39,14, 2. Rizkí (Mar.) 3:39,37, 3. Bussotti (It.) 3:40,78, ...7. Vinduška (ČR) 3:43,64.

Výška: 1. Zayas (Kuba) 222, 2. Carmoy (Belg.) 219, 3. Portillo (Mex.) 215, ...5. mj. Bahník, 7. Štefela (oba ČR) oba 210.

Koule: 1. Staněk ČR) 21,64, 2. Weir (It.) 21,55, 3. Lincoln (Brit.) 20,30.

Disk: 1. Hogan (JAR) 64,17, 2. Richter (Něm.) 63,32, 3. Bárta (ČR) 62,86.

Oštěp: 1. Smit (JAR) 78,79, 2. Rivasz-Tóth (Maď.) 76,83, 3. Rodrigues (Braz.) 76,76, ...5. Jílek (ČR)75,92.

Kladivo: 1. Wang Čchi (Čína) 75,53, 2. Aldžamil (Eg.) 74,42, 3. Myslyvčuk (Ukr.) 73,65, 4. Hájek (ČR) 72,82.

Ženy:

100 m (+0,1 m/s): 1. Hornová (JAR) 11,33, 2. Stefanowiczová (Pol.) 11,39, 3. Binghamová (Kan.) 11,46, ...7. Bendová (ČR) 11,69.

200 m (-0,2 m/s): 1. Vondrová (ČR) 23,42, 2. Binghamová (Kan.) 23,44, 3. Kotwilaová (Pol.) 23,59, ...5. Bendová (ČR) 23,68.

400 m: 1. Vondrová 51,33, 2. Pipiová (Brit.) 51,42, 3. Petržilková (ČR) 51,95.

800 m: 1. Boffeyová (Brit.) 2:01,83, 2. Kellyová (Kan.) 2:03,21, 3. Scaunetová (Belg.) 2:03,41, ...5. Ficenec (ČR) 2:03,70.

Výška: 1. Čumačenková (Ukr.) 186, 2. Honselová (Něm.) 183, 3. Hrubá (ČR) 179.

Koule: 1. Inchudeová (Portug.) 17,96, 2. Maischová (Něm.) 17,67, 3. Toimilová (Šp.) 17,66, ...6. Brzyszkowská (ČR) 16,18.

Oštěp: 1. Tugiová (Est.) 59,79, 2. Kitagučiová (Jap.) 59,69, 3. Muzeová (Lot.) 59,44, ... 6. Gillarová 55,89, 7. Ogrodníková (obě ČR) 54,54.

Kladivo: 1. Li Ťi (Čína) 73,31, 2. Rodriguezová (Ven.) 72,40, 3. Sü Sin-jing (Čína) 71,57.