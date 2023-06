Maňasová proti světu. Sprinterka jako Tupac, cepuje ji bývalý kouč Muchové

Sprinterce Karolíně Maňasové (vlevo) je teprve devatenáct let, už teď ale patří k nejrychlejším Češkám do 22 let • archiv Karolíny Maňasové

PŘÍMO Z KRAKOVA | Je nejrychlejší Češkou za posledních 42 let. Sprinterce Karolíně Maňasové je teprve devatenáct let a už na stovce překonala čas legendární Taťány Netoličkové, dříve Kocembové. Před svými jedenácti sekundami na dráze zvládne klidně hodinu u zrcadla. Místo atletického kouče ji péruje kondičák Ivo Pištěk, který spolupracoval s tenistkami Karolínou Muchovou či Barborou Krejčíkovou. V pátek na Evropských hrách chce ukázat, že česká sprinterka se nemusí soustředit jen na štafetu, ale má i na vlastní kariéru. „Chci trochu zbourat stereotyp,“ říká Maňasová.

Proletěla cílem a mrkla do nebe. Když Karolína Maňasová minulý pátek ve Štýrském Hradci zaběhla stovku za 11,26 sekundy a překonala národní rekord do 22 let, byl to od ní utajený pozdrav Tupacovi Shakurovi , legendárnímu rapperovi, jehož příběh končil pod náporem kulek koncem minulého století. Bylo zrovna 16. června, slavil by právě narozeniny.

„Já mám Tupaca ráda. Podívala jsem se nahoru. Říkala jsem si: Dneska je 16.6., snad to vyjde,“ usmívá se Maňasová.

Tupac, idol devadesátek, své zásadní album nazval Me Against the World – Já proti světu. A právě s touhle filozofií běhá Maňasová na atletické dráze.

„Vymyká se davu. Je taková ikona, měl svůj způsob myšlení, nenechal na sebe dolehnout tlak. Nejenom v atletice i ve sportu je důležité zůstat v klidu,“ vysvětluje Maňasová.

Sama měla vloni na podzim za sebou dva roky plné zranění. V atletické krajské akademii se navíc nepohodla, neodjela na povinné soustředění, a najednou byla přebytečná. Vypadla tak z oficiálního atletického systému a domluvila se na spolupráci s kondičním koučem Ivo Pištěkem. Někdejší tréninkový parťák Taťány Netoličkové kdysi vytáhl stovku k času 10,35. Trenérské jméno si získal díky spolupráci s tenistkami Karolínou Muchovou a Barborou Krejčíkovou.

„Překopali jsme to úplně od základů. Dva roky jsem byla zraněná, na dráze jsem vůbec nezávodila. Začal se mnou úplně od začátku,“ líčí Maňasová. „Posunula jsem střed těla, než jsem se dostala k atletickému tréninku. Pracovali jsme na celkovém zpevnění těla a na technice, probíráme každý detail, u sprintu na tom hodně záleží.“

K Maňasové nastoupil za plat, o který se starají atletčiny rodiče. Jelikož nemá trenérskou licenci, na stránkách atletického svazu není jako kouč u své závodnice ani jmenován.

„Nepatřím pod žádný oddíl, jsem komerční trenér. Platí mě Maňasovi,“ potvrzuje Pištěk. „Jsem brutální pes na techniku. Karolína běhá po čárách, nesmí pohybovat těžištěm. Pro sprintera je zásadní, aby se moc nehýbal, moc neskákal.“

Pištěk dal křehkou dívku nejdřív zdravotně dohromady.

„Určitě se cítím o dost líp, než jsem se cítila minulý rok. Pomohl mi nejen s výkonností, ale i po zdravotní stránce, sehnal mi fyzio, doktorku, osteopatku…“ vypočítává Maňasová.

Pištěk už v minulosti dával podobně dohromady karvinského snipera Erika Ramireze či dnešního záložníka Bohemians Adama Jánoše. A s kondicí pomáhal dvěma tenistkám, které to dotáhly až do finále grandslamu. S Karolínou Muchovou pracoval v době, kdy ji vedl trenér Pavel Šnobel.

„Potkali jsme se a Pavel říkal: Mám poklad, ona jednou vyhraje grandslam,“ usmívá se Pištěk. „Je pracovitá, šikovná a hrozně fajn. Znám se s jejím tátou, který kdysi trénoval prvoligovou Karvinou, připravoval jsem jejich hráče, kteří byli zranění.“

S Krejčíkovou se Pištěk potkal už ve chvíli, kdy měla za sebou první grandslamové tituly ve čtyřhře.

„Bára nebyla tak až pohybově nadaná, ale ohromně přesná, každé cvičení jsem musel točit na video, každý krok ji zajímal, kam dávat nohu přes nohu,“ vzpomíná Pištěk. „Je to špičkově připravená holka, která jasně ví, co chce dokázat. Jde si za tím hodně tvrdě. Karolíně ji dávám za příklad. Říkám já: Dívej se, Maňas, na tu Báru, jak je soustředěná na každý balon!“

Že jsem výrazná? Cítím se v tom dobře

Maňasová se zásadně zlepšila už v zimní halové sezoně, v níž svou parádní kampaň zakončila vítězstvím na mistrovství republiky. A v létě jede dál. V St. Pöltenu začala osobním rekordem 11,42 a ve Štýrském Hradci se pak stala druhou nejrychlejší Českou v běhu na 100 metrů v historii. Výkonem 11,26 o pět setin překonala Netoličkovou a je před ní už jenom národní rekord 11,09 legendární Jarmily Kratochvílové. Pikantní je, že Pištěk dřív s Netoličkovou trénoval pod dohledem věhlasného kouče Jana Slaniny.

„Sleduju Karolínu už hodně dlouho. Vídáme se na tréninku téměř denně. Je pod novým vedením Ivoše Pištěka. Zřejmě jí ten přechod udělal dobře,“ hodnotí Netoličková. „Těží ze startu, který je pro sprint nejdůležitější. Myslím si, že má správný styl běhu, neztrácí centimetry různým kolíbáním. Je dynamická. Ivoš čerpá základy z tréninku Honzy Slaniny, které nám vyhovovaly.“

Maňasová přitom není typem svalnaté mašiny, která by drtila sprint mohutnou energií. Na svých 157 centimetrů váží asi 50 kilo.

„Na takového maličkého človíčka je to brutální síla,“ chválí Pištěk.

Maňasová naopak na dráze zdůrazňuje ženský element. Na startu je vždycky šik, na krku jí visí sokol egyptského boha Hora, je pečlivě nalíčená a nad očima má dlouhé umělé řasy.

„Rozumím tomu, že jsem výrazná. Já se v tom cítím dobře. A závodím v tom, v čem se cítím dobře. Nehodlám to měnit, dokud sama neusoudím, že bych to chtěla změnit,“ říká Maňasová. „Samozřejmě nechci, aby to nějak zasahovalo na úkor spánku. Když mám rozběh ráno, trošičku přípravu urychlím, dám si na to půl hoďky, čtyřicet minut max. A když mám čas, tak si na to dám někdy i hodinku…“

Na dráze je to ale úplně jiný příběh. Maňasová si díky výraznému zlepšení vysloužila podporu vysokoškolského centra Victoria a najednou patří k jasným mladým tvářím české atletiky.

„Když v zimě vyhrála republiku, šéftrenér Victoria VSC Franta Ptáčník hned den potom nabídl: Pojď k nám, bereme tě hned! Dal nám finanční podporu i zdravotní zabezpečení,“ pochvaluje si Pištěk.

Maňasová posouvá čas dolů svým originálním stylem. V pátek se na Evropských hrách v rámci soutěže na velkolepém Slezském stadionu v Chořově postaví kontinentálním hvězdám Ewě Svobodové či Lise Mayerové. A někde v dáli ji provokuje národní rekord Jarmily Kratochvílové.

„11,09? To je daleko… Motivace to samozřejmě je, Já to mám nastavené tak, že chci dát atletice všechno, co můžu a buď to bude stačit na těch 11,09, nebo ne. Stoprocentně tomu chci dát maximum. Je to fakt výkon, to se neběhá každý den. Je to hlavně výzva,“ říká Maňasová.