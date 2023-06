Pikantní medaile na EH: Šťastné trenky s avokádem i souboje na dálku

PŘÍMO Z POLSKA | Neobyčejný formát Evropských her zatím české výpravě sedí. Čtvrteční zlato cyklistky Ivety Miculyčové v pátek doplnil střelec Jiří Přívratský bronzem ve vzduchové pušce. A stříbro získal i půlkař Filip Šnejdr, jemuž čas 1:46,84 minuty stačil napříč všemi běhy atletického ME družstev na druhé místo.

Jiřímu Přívratskému to v Polsku pálí. Před rokem získal ve Vratislavi bronz na mistrovství Evropy, tentokrát vybojoval ve zdejší vyteplené hale stejnou medaili.

„Na tuhle disciplínu mám takové šťastné trenky. Já jsem s nimi začal střílet postupně, začalo se mi v nich dařit. Tak teď si je beru pravidelně na větší závody právě na vzduchovku. Mají na sobě avokáda, jsou úplně svítivě zelené, nosí mi štěstí,“ usmíval se Přívratský.

Stříbro má ve statistikách česká výprava díky půlkaři Filipu Šnejdrovi. Ten vytěžil z unikátního formátu soutěže. V závodě na 800 metrů se potýkal na dálku i se soupeři z druhé a třetí divize.

V nejnižší kategorii běžel už v úterý například Amel Tuka, dvojnásobný medailista z mistrovství světa z Bosny a Hercegoviny. Nemusel se ale honit a stačil mu čas 1:49.25 . Šnejdr naopak vytěžil z rychlého B běhu elitní skupiny.

„Chtěli jsme s klukama běžet rychle. Trochu jsme si řekli, že za to vezmu já a pak uvidíme, co se stane v průběhu. Ale bylo to strašně těžké, je složité tu první čtvrtku odhadnout, aby se mi to šlo příjemně,“ hodnotil Šnejdr.

Stejně jako Miculyčová a Přívratský je tak uveden jako medailista z Evropských her. V jeho případě se ale s žádným ceremoniálem nepočítá. Atletickému týmu jde na ME družstev především o záchranu. Po prvním dnu z prvního sestupového čtrnáctého místa ztrácí nepříjemných 10,5 bodu na třinácté Belgičany.

Týmu pomohla i čtvrtkařka Tereza Petržilková, která svůj osobní rekord posunula na čas 51,51 sekundy a pro tým vybojovala důležitých dvanáct bodů za páté místo.

„Papírově jsem byla na osmém místě, jsem pátá v takovém osobáku, to je naprostá fantazie,“ usmívala se Petržilková před dalším startem na úterní Zlaté tretře.

Na čtvrtce zazářila Nizozemka Femke Bolová, vyhrála v rekordu šampionátu 49,82.

Devatenáctiletá sprinterka Karolína Maňasová na svůj nedávný výkon 11,26, kterým se dostala v českých historických tabulkách za Jarmilu Kratochvílovou, ztratila 18 setin sekundy. Ve svém běhu ale doběhla druhá a celkově získala desáté místo.

„Závěr byl strašnej. Posledních patnáct metrů jsem úplně vytuhla. Já jsem to šla hlavně proto, abych si osobák posunula. Nebudu lhát, jsem z toho celkem zklamaná,“ durdila se Maňasová po čtvrtém nejlepším času své kariéry. Polka Ewa Swobodová překonala výkonem 11,09 rekord šampionátu.

V sobotu půjde do boje i tyčkařka Amálie Švábíková. Kromě patnácti soupeřek na startu závodu první divize ME družstev v Chořově bude v pořadí Evropských her bojovat i se Slovinkou Tinou Šutejovou. Ta startovala se svým národním týmem v druhé divizi a počítá se jí středeční výkon 470 centimetrů.

„To je pravidlo, které jsme se dozvěděli na poradě. Byli jsme z toho dost zaskočení, ale je třeba s tím počítat. 470 je super výkon, uvidíme, co s holkama předvedeme,“ líčila Švábíková.