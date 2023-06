Fenomén Miculyčová (17). Tajný trik pomohl ke zlatu, chce vymyslet nový

PŘÍMO Z POLSKA | Je tam, kde kdysi byli Jaromír Jágr, Jan Železný či Martina Sáblíková. Cyklistka Iveta Miculyčová je na vrcholu vývoje svého sportu a vymýšlí, kam posunout jeho hranice. V nové olympijské disciplíně freestyle BMX získala na Evropských hrách zlato a zároveň obhájila titul kontinentální šampionky. Rok před olympiádou je ve svém sportu dominantní závodnicí, která sní o svém vlastním triku. „Pomohlo by mě to posunout se ještě víc,“ doufá teprve sedmnáctiletá dívka.

Rozjela se, nabrala rychlost a už letěla vzduchem v saltu nazad. Iveta Miculyčová během chvilky nad zemí ještě stihla o 360 stupňů otočit řídítky, v pohodě přistála a jela dál.

„Trénovala jsem na to dost dlouho. Nechala jsem si to v podstatě v tajnosti, protože nikdo nevěděl, že to tady chci předvést. A padlo to tam…“ radovala se.

Tenhle parádní moment pro ni byl zlatý. Tzv. backflip barspin zatím v závodě předvedla jenom Američanka Hannah Robertsová, trojnásobná mistryně světa. A teď jím sedmnáctiletá Češka vyšperkovala jízdu, díky níž obhájila titul z loňského ME v Mnichově. I první jízda by jí stačila na medaili, v té poslední ale uspěla tajným trumfem.

„První jízdu jsem si nádherně zajistila, nehranila jsem, všechno se mi parádně povedlo a ve druhé jízdě jsem mohla zabodovat svým trikem,“ líčila Miculyčová. „Chci ten sport posilovat výš a dál a motivovat nové lidi. Snažím se učit triky, co holky moc nedělají, aby mě to mohlo posunout ještě víc. Chtěla bych si vytvořit vlastní trik. Ale už je jich tolik, že vymyslet si svůj vlastní a zajet ho první na světě, bude velice náročné.“

Miculyčová je ve svých sedmnácti na forhontě atraktivního sportu, který byl v Tokiu poprvé na olympijských hrách a příští rok v Paříži tam bude znovu. Své příjmení už před rokem pozlatila na mistrovství Evropy v Mnichově a taky získala bronz na světovém šampionátu v Abú Zabí. Z téhle dívky bude za rok jedna z hlavních osobností české olympijské výpravy pro francouzské Hry.

Pochází z fotbalové rodiny, s fotbalem taky začínala a dostala se dokonce do reprezentace starších žákyň. Jenže se chtěla prezentovat sama za sebe. Kolo BMX si poprvé vyzkoušela při otevírání skate parku v Kostelci nad Orlicí, kde ji oslovil Tomáš Beran, dnešní další české eso.

Teď Miculyčová předvádí vrcholné kousky své disciplíny. Kromě triku backflip barspin ve finále Evropských her ukázala třeba backflip condor – salto vzad, při němž se pustila řídítek. Nebo pod sebou vysunula kolo a pustila se jednou rukou.

„Následně jsem jela na footplant, to se nohou odrazím od zdi. Pak na wall ride, což je náskok oběma koly na zeď,“ vysvětlovala Miculyčová.

Závodnice mají v BMX parku svou arénu o velikosti třicet krát třicet metrů, v němž jsou poskládané dřevěné překážky tak, aby bikerům umožňovaly létat vzduchem a projevit v něm svou osobnost. Hodnotí se kvalita triků, jejich provedení, plynulost jízdy, čistota dopadů či výška skoků. Na každou jízdu je minuta.

To všechno vypadá přímo úžasně, když se to povede. K tomuhle sportu ale patří i tvrdé pády. Před rokem v Mnichově si Miculyčová natloukla v kvalifikaci a finále zvládla s bolestivě naraženým stehnem. V Kreszowicích zase nastoupila s obinadlem na pravé ruce.

„To mám sedřené už dva týdny zpátky. Trénovala jsem a odřela jsem si ruku, protože jsem jela bez rukavic,“ vysvětlovala. „Když se mi to po týdnu zahojilo, tak jsem znovu spadla a znovu jsem si to sedřela. Takže to mám kryté, kdybych znova spadla, aby se mi to už nestalo. Už tam mám čerstvou novou kůžičku, ale jakýkoliv silnější pohyb na to by to zase rupnul a léčilo by se to od začátku. Slzy se snažím držet, ale někdy si pobrečím, protože to jinak nejde…“

Tahle dívka ale zvládne hodně. Ve středu večer třeba přišla do vesnice sportovců z otevíracího ceremoniálu Her a ještě stačila minutu před půlnocí poslat úkol do školy. Dál má v plánu pilovat triky a zkusit další velký úspěch příští rok na olympiádě.

„Není to jen můj sen, protože ostatní holky tam taky chtějí, tak na sobě taky budou hodně makat. Budou mít nějaké triky v záloze, o kterých nikdo vědět nebude. Doufám, že nějaká šance je, ale nevím, jak velká,“ usmívá se Miculyčová.

Mistrovství Evropy a Evropské hry ve freestyle BMX v Krzeszowicích (Polsko):

Ženy: 1. Miculyčová (ČR) 82,33, 2. Müllerová (Něm.) 79,66, 3. Perezová (Fr.) 77,00, ...7. Jalůvková (ČR) 56,66.