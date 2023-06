Hlavně nespadnout! Atletům pomohly Švábíková s Jíchovou

Jsou to nervy, po dvou dnech ze tří na evropském šampionátu družstev během Evropských her v Chořově je ale český atletický tým na cestě za záchranou v první divizi. Reprezentaci k průběžnému dvanáctému místu, dvě příčky nad hranou sestupu, výrazně pomohla třetí příčka tyčkařky Amálie Švábíkové za výkon 460 centimetrů. Šestí byli Nikoleta Jíchová na 400 metrů překážek a diskař Michal Forejt.

Čtyři křížky v tomhle závodě znamenají konec a tyčkařce Amálii Švábíkové zabránily, aby si na Evropských hrách vybojovala bronzovou medaili. V rámci první divize atletického ME sice skončila třetí, ale do pořadí ještě z druhé divize vletěl výkon Slovinky Tiny Šutejové, který Češku v celkovém pořadí odsunul na čtvrté místo.

„Ani mě nemrzí to čtvrté místo, je to místo, jako místo. Měla jsem skákat líp, bez křížku, abych bojovala o tu evropskou medaili, ale to se nedá nic dělat,“ hodnotila Švábíková.

V atletickém pořadí ji ale třetí místo v první divizi vyneslo čtrnáct bodů. I díky nim se český tým po dvou třetinách soutěže drží nad čárou ponoru s náskokem 21,5 bodu před Norskem.

„Jsem moc ráda, šla jsem do toho s tím, abych vybojovala co nejvíc bodů pro tým, což se povedlo. Čtrnáct bodů je krásných. Svoji práci jsem odvedla,“ pochvalovala si Švábíková. „Já doufám, že to nějakým způsobem pomohlo, že ostatní zabojujou, že nespadneme do druhé ligy, a že se tady udržíme.“

Týmové šance zvýšil i výkon Nikolety Jíchové, která si z druhé dráhy výkonem 55,44 sekundy o čtyři setiny zlepšila osobní rekord z loňského mistrovství Evropy v Mnichově. Vybojovala šesté místo a jedenáct bodů.

„V blocích jsem si jen říkala, ať zvládnu ten start, výstřel, výběh, protože starty jsou tady poněkud divoké a startér nechává extrémně dlouhou dobu v blocích. Takže jsem se soustředila na to a abych to sama zvládla. A až v cíli jsem doufala v co nejlepší umístění pro tým,“ hodnotila Jíchová. „Je to rozhodně fajn. Dneska se mi běželo skvěle, krom toho, že poslední mezera byla o krok víc, než bych chtěla, tak rytmus a technika byly lepší než bývaly.“

Šestým místem přispěl taky diskař Michal Forejt, který úspěšně zastoupil zraněnou českou jedničku Marka Bártu a předvedl výkon 59,90. Osmé místo přidali kladivář Jan Doležálek (70,47), Vít Müller na 400 metrů překážek (50,05), trojskokanka Linda Suchá (12,99) a taky Tereza Elena Šínová v běhu na 100 metrů překážek (13,26), když do cíle vpadla vletu a po pádu vzbudila pozornost dvou zdravotníků.

„Nezranila jsem se, jsem úplně v pohodě,“ ujistila Šínová.

Jakub Davidík (3:40,76) byl devátý na patnáctistovce. Závod moc nevyšel dálkaři Radku Juškovi, po dvou přešlapech zachránil skokem dlouhýcm 7,59 metru aspoň desáté místo. Soutěž vrcholí v neděli, kdy půjde za Česko na start například koulař Tomáš Staněk.