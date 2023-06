Odvaha i bizár: Vrhačka „běžela“ překážky. Získala důležité body

Ale do cíle se dostala v pořádku. Se dvěma body do týmové soutěže a s osobním rekordem • Twitter

Mezi subtilní překážkářky prostě nepatřila, to bylo jasné na první pohled. Belgičanka Jolien Maliga Boumkwová je mnohonásobnou belgickou šampionkou v kouli a kladivu a v oficiálních statistikách neměla na překážkách uvedený jediný výkon.

„Nenašel jsem žádný její oficiální čas na překážkách. Jsem hodně zvědavý, jestli se ve zdraví dostane do cíle. Moc bychom jí to přáli,“ komentoval situaci před startem v České televizi komentátor David Lukšů.

Vrhačky paradoxně nemají k překážkám tak daleko, jak by se mohlo zdát. Dynamická cvičení k tréninku koulařů či oštěpařů patří. Boumkwová ale ukázala, že s touhle disciplínou opravdu moc zkušeností nemá.

K první překážce s výškou 83,3 centimetru se rozeběhla s viditelným respektem a v podobném stylu pokračovala až do cíle. Zatímco vítězka rozběhu, Španělka Teresa Errandoneaová, byla v cíli za 13,22 sekundy, Belgičanka měla trať za sebou v čase 32,81, kterým si však stanovila osobní rekord. Hned za cílem si s ní plácla Němka Monika Zapalska.

„Anne Zagréová je zraněná, takže se Jolien Maliga Boumkwová obětovala pro tým. Klobouk dolů!“ chválila hrdinku okamžiku na Twitter stránka TopatletiekLive.

Belgičanka byla za své úsilí odměněna nečekaným bonusem. V A běhu byla diskvalifikována Švýcarka Ditaji Kambundjiová, takže v disciplíně neskončila poslední, nýbrž patnáctá a získal svému týmu dva body.

„Belgická výprava ji poslala na překážky, které nikdy neběžela, vlastně je neběžela ani dnes. Uvidíme, jestli to neskončí diskvalifikací. Uvidíme, jestli ještě nepřijde protest proti přechodu překážek,“ diskutoval ještě Lukšů.

„Přechod překážek, to si nazval správně, protože to nebyl přeběh,“ přidal se jeho kolega Michal Dusík.

Rozhodčí ale nic neřešili. Snaha Boumkwové může ovlivnit i boj o záchranu v I. divizi ME družstev, kde patří Belgie spolu s Českem ke kandidátům sestupu.

Českému týmu ale v závodě na 100 metrů překážek hodně pomohl výkon Terezy Eleny Šínové. Jednadvacetiletá závodnice z pražského Jižního města povtrdila, že letos běhá zatím v nejlepší formě kariéry. Kvalitním časem 13,26 se v B běhu protlačila na druhé místo, přičemž těsně za cílem upadla a vzbudila pozornost dvou zdravotníků.

„Nezranila jsem se, jsem úplně v pohodě,“ uklidňovala Šínová v cíli. „Akorát nejsem moc zvyklá na mondo, jak u nás není. Běží to rychle. Jak na to nejsem zvyklá, i čas nebyl tak dobrý. Když se to naučím a nebude mě to tolik kopat nahoru, mohla bych běhat líp.“

V součtu obou běhů skončila Šínová osmá a týmu tak přispěla devíti body.