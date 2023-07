Mäki splnila limit na MS, trápení Staňka a famózní Ingebrigtsen

Pro Jakoba Ingebrigtsena hranice zřejmě neexistují. Norský mílařský fenomén při Diamantové lize v Chořově zlepšil svůj červnový evropský rekord na 1500 metrů o 81 setin sekundy a v historickém souboji předčil dvě slavná jména, Noureddina Morceliho a Silase Kiplagata.

„Vždycky se v závodech soustředím na sebe. Dnes jsem chtěl rychlý závod a věděl jsem, že existuje nebezpečí, že zaběhnu další osobní rekord,“ uvedl Ingebrigtsen.

Jako zajíc mu závod rozběhl Australan Stewart McSweyn a Ingebrigtsen pak vydržel až do skvělého finiše. Dostal se na čtvrté místo historických tabulek za Asbela Kipropa, Bernarda Lagata a světového rekordmana Hichama El Gueerrouje, na které ztrácí už jen 114 setin sekundy.

„Každý den nemůžete přemýšlet o rekordech. Dnes jsem jeden chtěl, ale teď se budu úplně soustředit na mistrovství světa,“ řekl Ingebrigtsen.

Na ženské patnáctistovce zazářila Kristiina Mäki, která si nejlepším výkonem sezony a druhým nejlepším závodem kariéry v čase 4:03,27 zajistila účast na světovém šampionátu. K olympijskému limitu, o který atleti můžou usilovat od začátku července, jí scházelo 77 setin.

„Až na poslední kolo se mi běželo fakt dobře. Na poslední dvoustovce jsem cítila, že mám ještě rezervu. Což je dobrá zpráva pro příště,” hodnotila Mäki. „Trochu jsem myslela, že bych tady mohla zaútočit i na olympijský limit, ale věřím, že budu mít ještě příležitost. Chybělo mi relativně málo, ale i tak jsem šťastná.“

Mäki doběhla v rychlém závodě desátá, v rekordu mítinku vyhrála Etiopanka Hirut Mesheshaová (3:54,87). Oštěpařka Nikola Ogrodníková skončila čtvrtá výkonem 60,55, zvítězila Japonka Haruka Kitagučiová v nejlepším světovém výkonu 67,04. Nedařilo se koulaři Tomáši Staňkovi, který zapsal tři přešlapy.

„Po posledních závodech mě bolelo koleno, takže jsem šel na sono. Zjistilo se, že tam mám ve svalu vedle levého kolene dvě malé trhlinky. Museli jsme upravit nájezd do levé nohy. Jak asi bylo vedro, točil jsem po rameni, nešlo to do koule. Pokusy bohužel mimo výseč, o kousek…“ líčil Staněk.

Mítink byl plný velkých soubojů. Stovku vyhrál Jihoafričan Akani Simbine (9,97), který o setinu porazil světového šampiona Freda Kerleyho. Američan prohrál na stovce poprvé od loňského května.

Ženskou stovku vyhrála americká šampionka Sha´Carri Richardsonová v čase 10,76, když zaútočila zezadu a na cílové čáře o dvě setiny porazila jamajský expres Shericku Jacksonovou. Jihoafrický čtvrtkař Wayde van Niekerk vyhrál v čase 44,08 sekundy, což je jeho nejlepší výkon od návratu po vážném zranění. Brazilský mistr světa na 400 metrů překážek Alison dos Santos skončil na hladké čtvrtce třetí v čase 44,73.

Mítink atletické Diamantové ligy v Chorzówě (Polsko):

Muži:

100 m (vítr 0,0 m/s): 1. Simbine (JAR) 9,97, 2. Kerley (USA) 9,98, 3. Eseme (Kam.) 9,98.

400 m: 1. Van Niekerk (JAR) 44,08, 2. Ndori (Botsw.) 44,61, 3. Dos Santos (Braz.) 44,73.

1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:27,14 - evropský rekord, 2. Kipsang 3:29,11, 3. Cheruiyot (oba Keňa) 3:30,30.

3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:03,16, 2. Kibiwott 8:08,03, 3. Bett (oba Keňa) 8:09,45.

Výška: 1. Baršim (Katar) 236, 2. Tamberi (It.), 3. Potye (Něm.) oba 234.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 601, 2. Kendricks 591, 3. Nilsen (oba USA) 581.

Koule: 1. Crouser 22,55, 2. Otterdahl (oba USA) 21,88, 3. Walsh (N. Zél.) 21,78, ...Staněk (ČR) bez výkonu.

Ženy:

100 m (+0,2 m/s): 1. Richardsonová (USA) 10,76, 2. Jacksonová (Jam.) 10,78, 3. Swobodowá (Pol.) 10,94.

400 m: 1. Kaczmareková (Pol.) 49,48, 2. Klaverová (Niz.) 49,81, 3. Paulinová (Dom. rep.) 50,00.

800 m: 1. Moraaová (Keňa) 1:56,85, 2. Nakaayiová (Ug.) 1:57,78, 3. Gouleová-Toppinová (Jam.) 1:57,90.

3000 m: 1. F. Hailuová (Et.) 8:26,61, 2. Regneruková (Keňa) 8:27,80, 3. L. Hailuová (Et.) 8:29,43.

100 m př. (+0,9 m/s): 1. Amusanová (Nig.) 12,34, 2. Harrisonová 12,35, 3. Aliová (obě USA) 12,38.

Výška: 1. Heraščenková (Ukr.), 2. Olyslagersová (Austr.), 3. Levčenková (Ukr.) všechny 198.

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 15,18, 2. Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,70, 3. Pérezová Hernándezová (Kuba) 14,67.

Oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 67,04, 2. Littleová (Austr.) 64,50, 3. Peetersová (N. Zél.) 62,73, 4. Ogrodníková (ČR) 60,55.

Další disciplíny:

Muži:

110 m př. (-0,2 m/s): 1. Iribarne (Kuba) 13,25, 2. Kwaou-Mathey (Fr.) 13,26, 3. Mason (Jam.) 13,29.

Kladivo: 1. Nowicki (Pol.) 80,02, 2. Winkler (USA) 78,11, 3. Henriksen (Nor.) 76,75.

Ženy:

1500 m: 1. Mesheshaová 3:54,87, 2. Haylomová 3:54,93, 3. Weltejiová (všechny Et.) 3:55,08, ...10. Mäki (ČR) 4:03,27.

Kladivo: 1. Andersenová 75,40, 2. Kassanavoidová (obě USA) 74,27, 3. Fantiniová (It.) 72,96.