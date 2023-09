Vadlejchova sezona snů: Devět vítězství z dvanácti, prolomil indické prokletí

Po dlouhých pěti měsících v plném zápřahu plánuje Jakub Vadlejch odpočívat v posteli. A může vzpomínat na parádní sezonu.

Vyhrál v ní devět závodů z dvanácti, například na prestižních oštěpařských mítincích v Turku a Kurtane, Zlaté tretře, mítincích Diamantové ligy v Monaku a v Curychu. Z mistrovství světa v Budapešti si přivezl bronzovou medaili a všechno završil svou třetí trofejí pro šampiona Diamantové ligy.

V Eugene by mu na vítězství stačil už první pokus 84,01 metru, ale v poslední sérii se ještě zlepšil a potvrdil po ročnících 2016 a 2017 další triumf. Vadlejch navíc v závěru sezony prolomil prokletí Inda Níradže Čopry, s nímž předtím prohrál od olympiády v Tokiu devětkrát v řadě. Vadlejch ho porazil už před dvěma týdny v Curychu a teď ho nechal za sebou o 44 centimetrů.

„Závodit s Níradžem je vždycky těžké, ale tohle je pro mě cenné vítězství. Cítil jsem se velmi dobře. Jedním hodem jsem dokonce hodil přes 85, možná 86 metrů, ale byl to centimetrový přešlap,“ řekl Vadlejch.

Od chvíle, co v během covidové pandemie vyléčil vážné zranění zad, zažívá nejlepší období kariéry. Získal stříbro na olympiádě v Tokiu, dvě medaile na mistrovství světa, stal se vicemistrem Evropy. Vloni poprvé v kariéře přehodil devadesát metrů.

„Je to velmi těžké, zvlášť v mém věku. Je mi už skoro třiatřicet, takže je to obtížné, ale oštěp je můj život, miluju to,“ řekl Vadlejch. „Tohle je konec sezony a teď budu jen odpočívat, odpočívat a odpočívat. Pozítří letím do Prahy, pak si lehnu na postel a nebudu dělat vůbec nic.“

To Inda Čopru ještě čeká závod na Asijských hrách v čínském Chang-čou. Už se ale těší na další oštěpařské bitvy s absolutní špičkou v příští sezoně.

„Rád s těmi kluky závodím. Všichni jsme dobří kamarádi a soupeříme spolu na dobré notě,“ řekl Čopra.

Diamantovou trofej získala taky japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová, kterou v Domažlicích připravuje český trenér David Sekerák. Čerstvá mistryně světa vyhrála v Eugene výkonem 63,78 metru.

„Jsem moc šťastná, že jsem vyhrála na mistrovství světa i tady. Je to opravdu skvělé,“ řekla Kitagučiová, která se teprve z Eugene po triumfu na světovém šampionátu vrací domů do Japonska.

„Neumím si představit, co mě čeká,“ usmála se.

K vrcholům finále Diamantové ligy patřil souboj na 400 metrů překážek, Američan Rai Benjamin v novém rekordu seriálu 46,39 sekundy o 14 setin porazil Nora Karstena Warholma. Další Nor Jakob Ingebrigtsen vytvořil časem 3:43,73 rekord Diamantové ligy v Bowermanově míli. Prohráli oba mistři světa na stovce, Noah Lyles (9,85) s Christianem Colemanem (9,83) a Sha´Carri Richardsonová (10,80) doběhla až čtvrtá, vyhrála Shericka Jakcsonová (10,70).