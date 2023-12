Vadlejch má trumf pro Paříž: milion od krále kasín. Luxus i zima v Africe

Jan Železný byl ještě ve své vrcholné formě, když přišel na to, že letní daleké hody se nejlíp upečou v zimě v Jižní Africe. Jakub Vadlejch se tam uprostřed zimy taky chystá.

„Docela vtipné je, že Níradž psal, že už tam je,“ usmívá se.

Vadlejch je teď esem české atletiky, tři roky po sobě přivezl medaile z vrcholných akcí, letos k tomu po šesti letech přidal třetí triumf v Diamantové lize. V cestě za zlatou olympijskou medailí mu ale stojí Ind Čopra, fenomén současné oštěpařské éry s osmi miliony followery na Instagramu, který má za sebou podporu své obrovské země, již docela pobláznil.

„Myslím, že tam má neomezené prostředky, a kdyby chtěl být celý rok v Africe a jen přejíždět na závody, může. Ale to je v pořádku, dokázal tam to, co nikdo před ním. A hlavně si to zaslouží, on je čistá duše, věřím mu, jaký je,“ říká Vadlejch.

Pro olympijskou sezonu má ale teď sám rozpočet, o kterém může většina českých sportovců snít. Kromě zásadní podpory z armádní Dukly, atletického svazu a Národní sportovní agentury má k dispozici milion korun, který mu zprostředkovala Helena Fibingerová, manažerka marketingové agentury Česká atletika. Mecenášem je Leon Tsoukernik, který si jen na pokerových turnajích vydělal skoro pět milionů dolarů a v Česku pak rozjel síť kasín. Všechno se domluvilo během letního mistrovství světa v Budapešti, kde získal Vadlejch bronzovou medaili.

„V Budapešti jsme vzali partnery na loď. Mluvila jsem o tom, co člověk prožívá týden před závody, tři dny, ten den… O tom, že se ta medaile od vás čeká a atletika ji potřebuje,“ vzpomíná Fibingerová. „Říkala jsem, že ji Kubovi strašně přeju, protože soupeří s Čoprou, který má královské podmínky, je tam Bůh. A pan Tsoukernik řekl, že když bude mít medaili, že mu dá milion.“ Vadlejch tehdy v Budapešti v Národním atletickém centru svedl velký souboj s Čoprou, Pákistáncem Aršadem Nadímem a Němcem Julianem Weberem. O speciálním bonusu neměl ani tušení.

„Já jsem trpěla jak zvíře, jestli to mám říct. Uvědomovala jsem si, že by to na něj byl tlak. Samotné mi škodila přemíra odpovědnosti. Na tribuně jsem si myslela, že mě budou muset odvézt na Štrbské pleso, kde se budu léčit,“ usmívá se Fibingerová.

Legendární koulařka a světová šampionka z Helsinek 1983 získává pro české atlety peníze už desítky let a k vrhačům má zvláštní vztah, osobně podporuje například koulaře Tomáše Staňka. A teď měla dobrou zprávu pro Vadlejcha.

„Říkala jsem mu: Kubo, ta smlouva je hotová, dostanete milion korun. I v tak dospělém chlapovi je kus radosti. Řekl mi: Paní Fibingerová, já si budu moct dopřát absolutně luxusní přípravu,“ líčila Fibingerová.

Vadlejch může počítat i s nadstandardní podporou ze státních prostředků, Národní sportovní agentura zařadila atletiku mezi preferované sporty. A bonus z Budapešti mu dává flexibilitu v přípravě na možná nejdůležitější sezonu jeho kariéry.

„Když bude potřebovat zařídit psychologa, maséra, další a další věci, tak na to prostředky jsou,“ pochvaluje si jeho trenér Jan Železný. „Je to docela zásadní. Tahle kariéra je strašně moc krátká, nikdy nevíte, kdy skončí. Je to určitá pomoc, která vám pomáhá, abyste se soustředil jenom na ten sport.“

Železný ve Vadlejchovi vždycky viděl velké předpoklady, pracuje s ním už od roku 2010. Mladý talent ale brzdily zdravotní problémy, v těžkých letech ho držela podpora Jana Železného i osobní touha vše překonat.

„Kuba je největší profesionál, jakého jsem zatím měl. On na sobě strašně moc pracuje. Vždycky byl obrovský talent, ale měl to složitější, že věděl, že musí na sobě zapracovat po psychické stránce,“ vysvětluje Železný. „V ten důležitý moment se mu to nedařilo. A on to věděl a jde za tím. Našel si psycholožku, našel si maséra, kde jsou výdaje veliké, ale on věří, že se mu to vrátí. Čopra je v jiném světě, stal se tam ikonou, modlou, nemusí nic řešit. Nám pomáhá svaz i Dukla. Ale nemůžeme si dovolit zaplatit špičkového maséra na celý rok, na to prostě nemáme.“

Vadlejch je právě ve svých vrcholných letech. Tři sezony patří mezi tři nejlepší oštěpaře na světě a skládá k sobě detaily, které mu schází k přelomovému útoku na zlato na vrcholné akci.

„Stále je co vylepšovat, mám obrovskou motivaci. Celý rok bude ve znamení přípravy na Paříž. Cíl je jasný, zaútočit na nejvyšší stupínek. Ještě se zeptám na pár rad trenéra, jak se to dělá. Asi mi to pořád nechce říct,“ usmívá se Vadlejch.

Železný byl ultimátním šampionem. Třikrát vyhrál olympijské hry, třikrát se stal mistrem světa. A vyhrál i několik závodů, jejichž osud musel otáčet proti houževnatému odporu soupeřů.

„V tu chvíli musíte hodit nejdál,“ dává Železný s úsměvem radu, která může znít banálně, jenže v rozhodující moment olympijského finále to není tak snadné.

Všechno míří k osmému srpnu na Stade de France. V tenhle jediný večer se všechno ukáže. Vadlejch si teď si mohl pořídit lymfodrenážní kalhoty, které mu vylepší regeneraci. A na celých dlouhých devět týdnů soustředění v Jižní Africe si může s sebou vzít fyzioterapeuta.

„To je pro nás alfa a omega, protože můžete trénovat, jak chcete, ale když nějaká součástka v těle nefunguje, jak má, tak to nejde,“ vysvětluje Vadlejch, který má kromě toho komfort finanční jistoty. „Ono se to nezdá, ale i to, abych třeba zabezpečil rodinu, je část toho klidu v hlavě, nemusíte řešit nic jiného.“

Letos Vadlejch vyhrál osm z jedenácti závodů, triumfoval i ve finále Diamantové ligy. Teď věří, že mu luxusní podmínky pro přípravu připraví cestu k největšímu triumfu v Paříži.

„I stříbrná medaile v Tokiu byla ukázka, že můžu dosáhnout nejvyšších možných výsledků. Jsem v ideálním věku, dám do toho všechno, co ve mně je. Půjdu do toho,“ slibuje Vadlejch. „Třeba finále Diamantové ligy je v posledních letech také jako finále vrcholné akce. Tam jsem si tu výhru zažil. Někdy máte lepší den, jindy horší, věřím, že si ten nejlepší vyberu.“