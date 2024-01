Tajemství zázračných pokusů na poslední chvíli? Řek medituje v posteli

Když se na tiskové konferenci před akcí mluvilo o tom, jak uměl ostravské publikum nažhavit Usain Bolt, Tentoglou se jen plaše usmíval. „Mám rád publikum, těší mě jeho podpora, ale já nejsem úplně showman. Spíš se snažím soustředit na své pokusy.“

I to je součást jeho zlatých úderů na poslední chvíli. Dokáže soupeře, i publikum, dokonale zmrazit posledním skokem. „Vždycky věřím, že poslední skok je pro každého skokana speciální, protože jsou v něm všechny emoce a adrenalin,“ popisoval Tentoglou v minulosti pro Olmypics.com. „Je to vaše poslední šance něco udělat. Rád tomu říkám zázračný skok a věřím, že každý sportovec dokáže udělat ten nejlepší právě v posledním pokusu. I já. Možná to jen dělám důsledněji.“

Taktiku mimo jiné rád spřádá v posteli. „Rád odpočívám a v posteli přemýšlím o skoku. Probírám si v hlavě svoje pohyby, pocity a těší mě, že to pak i vychází.“ Před ostravským závodem má poměrně jasný cíl: pokořit rekord mítinku, který je 821 centimetrů. Od roku 2022 ho drží Thobias Montler ze Švédska.

„Jsem silný a v dobré formě, věřím, že dokážu předvést něco dobrého,“ naznačil Řek. „Rád bych skočil 825 centimetrů, protože by to byl rekord mítinku a byl by to i můj vůbec nejlepší start sezony vůbec. Můj nejlepší začátek byl zatím 815, obvykle nezačínám až tak dobře, ale tentokrát se cítím dobře a jsem si jistý, že to bude lepší.“

V hale se Tentoglou ukáže pouze a třech mítincích. Ostrava už patří klasicky do jeho itineráře. Ať už jde o halu, nebo o Zlatou tretru. „Tyhle mítinky jsou opravdu úžasné a perfektní, Ostravu mám rád. To je důvod, proč si ji tak často vybíráme. Byl jsem tady už asi sedmkrát a vždycky se mi závodilo dobře.“

Své dělá i vazba na českého dálkaře Radka Jušku. Tentoglou přiznal, že v mládí byl právě Juška, který se také představí na Czech Indoor Gala, jeho oblíbeným skokanem. „Když mi bylo osmnáct nebo devatenáct, tak byl Radek Juška nejlepší v Evropě. Skákal úžasně, měl velké výsledky a mě bavilo ho sledovat,“ popisoval Řek. „Respektuji ho, podle mého patří stále k nejlepším v Evropě. Minulý rok byly jeho výkony velmi dobré, skákal přes osm metrů na každé soutěži. Je zpátky a je silný. Počítám, že i tady doma bude skákat daleko.“

Národní program na Czech Inddor Gala začíná dnes v 13:30 hodin. Hlavní program startuje v 16:50, v rámci 12 disciplín se představí 130 atletů z 35 zemí. Ostravské publikum se může těšit na 5 olympijských medailistů, 15 medailistů z mistrovství světa a 25 medailistů z mistrovství Evropy.