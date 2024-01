Caesar Staněk bojovým trikem Walshe nerozhodil. Hrál, že nerozumí?

Tradiční halový atletický mítink v Ostravě bude poprvé součástí nejvyšší kategorie seriálu World Athletics Indoor Tour (Gold). Ve zlaté kategorii je pouze sedm měst: prvním byla Astana, po Ostravě následují Boston (4. února), Toruň (6. Února), Liévin (10. února), New York (11. února) a Madrid (23. února).

Mezi největší hvězdy kromě koulařů patří olympijský šampion a mistr světa v dálce Miltiadis Tentoglou z Řecka. Národní program v úterý začíná v 13:30 hodin. Hlavní program startuje v 16:50, v rámci 12 disciplín se představí 130 atletů z 35 zemí. Ostravské publikum se může těšit na 5 olympijských medailistů, 15 medailistů z mistrovství světa a 25 medailistů z mistrovství Evropy.

Tomáš Staněk, halový mistr Evropy z roku 2021 a bronzový z HMS 2018, s úsměvem odmítal, že by si triko s caesarovským mottem vzal úmyslně do rozjezdu olympijské sezony. „Že bych to až takhle ladil, to ne, prostě jsem šáhnul po triku, co bylo nahoře a vzal jsem ho. Nic speciálního,“ komentoval. „Nicméně by bylo samozřejmě příjemné se toho držet. Ale to si musím vybojovat.“

Konkurent Tom Walsh se tvářil, že latinskému nápisu nerozumí. „Nevěděl, docela mě to i překvapilo,“ popisoval Staněk. „Ale třeba ho to zítra naučím.“ Že by světový šampion z roku 2017 a držitel dvou olympijských bronzů (2016, 2020) jen předstíral, že nerozumí? „Že by to hrál, jo?“ smál se český šampion. „Nový Zéland je daleko, latina má jinou lokaci.“

Walsh konkurenta pro změnu hecoval plánovaným výkonem. „Cítím se v dobré formě, tak doufám ve výkon někde mezi 21,50 a 22 metry,“ naznačil Walsh. „Na souboje s těžkými soupeři v čele s Tomášem se těším. Je mi jasné, že domácí diváci ho budou hodně podporovat, ale věřím, že i já si je v průběhu získám trošku na svoji stranu...“

I Staněk se na ostravskou halu těší. „Závodí se mi tady překvapivě dobře, jediná malinká škoda trošku je, že publikum je relativně daleko od koulařského sektoru. Dálkaři, tyčkaři i běžci v cíli mají v blízkosti diváků výhodu, ale víme, jak bouřlivé ostravské publikum je. Jako vždycky to bude super. Zase to bude ta správná Ostrava!“

V aktuální halové sezoně se Staněk zatím představil v Jablonci, kde skončil druhý (20,83 m). „Myslím, že jsem nezačal úplně špatným výkonem,“ glosoval koulař. „Neházel jsem podle svých představ, tomu odpovídal i výsledek v porovnání s tím, jakou mám formu. Tak doufám, že se to bude postupně stupňovat. Sezona je dlouhá, rozhodně nekončí halou, takže i příprava pokračuje dál hlavně na léto.“