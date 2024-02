Neuvěřitelné! Sprinterka Maňasová dvakrát posunula rekord: Šílené

O národní rekord (7,23 sekundy) se Karolína Maňasová až do víkendového šampionátu dělila. Na domácí trati v Ostravě ho v sobotu posunula hned dvakrát. Už v rozběhu stlačila své maximum na 7.20. Hned si plánovala, že by to ve finále chtěla ještě vylepšit.

„Už podle rozběhu jsem si říkala, ty jo, mohlo by to být dobrý,“ popisovala Maňasová. „Jak už jsem dřív říkala - nerada se dělím, musím to tam dát! Podařilo se mi to, ale 7,15 jsem opravdu nečekala. To je úplně crazy!“

Už v rozběhu šla do sprintu naplno. Žádné vypouštění. „Já to tak mám, ostrá rovinka, rozběhnu se do závodního rytmu,“ pochvalovala si. „Dřív jsem rozběh vypouštěla, teď už to neděláme. Rozhodli jsme se tak s trenérem a vychází nám to.“

Formu cítila Maňasová už na lednovém a hvězdně obsazeném Czech Indoor Gala v Ostravě. Tam ovšem klopýtla po startu a z výsledku, ani dobrého času, nebylo nic. „Galu jsem brala jako strašně velkou příležitost, měla jsem tam výbornou konkurenci,“ připomněla sprinterka. „Škoda třetího kroku. Já tam nezakopla, ale měla jsem tak výborný start, řekla bych životní, a tu ohromnou energii jsem neustála. Moc mě to mrzelo a můžu říct, že jsem si to vynahradila. Jsem spoko.“

Jestli si teď na start a první kroky dávala o to větší pozor? „Fuu, ani ne,“ usmívala se. „Spíš jsem tomu nechala volný průběh. Na Gala jsem byla přemotivovaná, vedle mě Swoboda, z druhé strany van der Weken... Jsem mladá žaba, hodně mě to přemotivovalo a podle toho to dopadlo.“

Na halovém mistrovství světa v Glasgow bude konkurence ještě větší. Maňasová věří, že tentokrát tlak zvládne. „Těším se na tu konkurenci a doufám, že mi dopomůže předvést zase nějaký pěkný čas. Budu ráda, když tam předvedu to, co tady. I když to dát dolů ze 7,15 půjde dost těžko, budu se to snažit udržet, pojedu krokodýlí trénink a snad se to povede.“

Krokodýlí trénink? Sprinterka se jen zasmála. „Čekáte na formu, tváříte se, že trénujete a přitom nic moc neděláte.“