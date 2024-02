Peťan je bojovník, ocenili dravci legendu. Dívali jsme se na něj v televizi

„Je úžasné se od Petra učit, jsem za to fakt vděčný,“ říkal stříbrný Schubert. „Klobouk dolů, že tu s námi stále je a běhá. Neskutečné!“ Podobně mluvil i bronzový Kolomazník. „Já na něj celé dětství koukal v televizi, teď si s ním můžu zazávodit a jsem kousek za ním! To je super.“

Svobodův návrat na atletickou dráhu po roční pauze byl největším příběhem sobotního programu mistrovství republiky v Ostravě. Halový mistr Evropy z roku 2011 a dvakrát bronzový ze stejné akce (2009 a 2017) se dával dohromady ze zranění, které si před rokem přivodil na stejném místě a akci. Šampionát tehdy vyhrál, ale ve finiši si utrhnul sval a sezona pro něj skončila. Schubert byl před rokem třetí (7,95), Kolomazník čtvrtý (8,00).

Teď se mladí dravci znovu těšili na přímou bitvu s legendou. Své rozběhy všichni tři vyhráli. Svoboda vypustil finiš, zapsal čas 7,92 sekund. Schubert a Kolomazník předvedli v rozbězích navlas stejný výkon 7,84.

Ve finále se na matadora ostře tlačili, oba posunuli svá maxima nad překážkami v hale, ale zůstali za Svobodou. Zkušený veterán vyhrál v čase 7,72 sekund, stříbrný Schubert se díky osobáku 7,76 posunul na dělené deváté místo českých historických tabulek. A také bronzový Kolomazník potvrdil výkonnostní progres (7,83).

„Jsem strašlivě rád, že se Peťan vrátil a je s námi na mistrovství republiky,“ glosoval Schubert. „Už jen z toho důvodu, že každá příležitost běžet s ním je prostě úžasná. Rád se vytahuju z jeho ohromné rychlosti, jakou na překážkách má. Je pro mě inspirací, neskutečné, jak to ve svých letech zvládá. A říkám si, kam se hrabu se svými bolístky ve dvaceti...“

I Kolomazník měl pro Svobodu pouze slova chvály. „Mně se strašně líbí, jak bojuje,“ říkal přerovský atlet. „Je to velká motivace a vzor pro nás v Česku. Neskutečné ho sledovat, Peťan je bojovník. To už ukázal nesčetněkrát. Měl mnoho zranění a pořád je nejlepší. Už asi dvacet let, minimálně. Klobouk dolů!“

Že Svoboda vyhrával své první medaile, když se Schubert a Kolomazník narodili? „Neskutečné,“ pousmál se halový vicemistr. „Navíc od té doby tady nikdo stejně dobrý na překážkách nebyl. Je úžasné se od něj učit, jsem za to fakt vděčný. Klobouk dolů, že tu s námi stále je a běhá.“

I Svoboda mladé dravce ocenil. A sám hned říkal, že zrovna Štěpán Schubert je borec, který by ho časem mohl poslat do důchodu. „No...rád bych,“ pousmál se překážkář z Jablonce. „Jenom nevím, jestli se to vyplní ještě v době, kdy bude Petr běhat. Přece jenom, mužské překážky jsou docela těžké na učení. Já zatím běhal přes menší a učení pár let trvá. Uvidíme, jak to zvládnu zdravotně. Doufám, že ano. Rozhodně se budu snažit.“