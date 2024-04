Změlíkův boj o medaile. Patří rodičům, nebo umoří část obřího dluhu?

Někdejší desetibojař a byznysmen Robert Změlík se chystá na další, tentokrát ryze osobní souboj. Konkrétně o svoje olympijské medaile, které mu soud v rámci oddlužení nařídil předat insolvenční správkyni a prodat v dražbě. Jenže olympijský vítěz z Barcelony 1992 to odmítá s tím, že cenné kovy vlastní jeho rodiče a on je nemůže je tím pádem ani prodat. Změlíkova insolvenční správkyně přesto zatím stále počítá s tím, že medaile nabídne domácím i zahraničním kupcům a výnosem z prodeje umázne část dluhů ze Změlíkova podnikání.

„Medaile dlužník nemůže předat insolvenční správkyni, neb je v roce 1999 při ukončení aktivní kariéry daroval rodičům a od té doby je nemá v držení,“ uvedl koncem března ve svém vyjádření k chystanému prodeji majetku sám o sobě Robert Změlík.

Plánovaný prodej medailí je součástí rozpouštění širšího balíku aktiv padlého podnikatele. Týká se mimo jiné podílů v sedmi vesměs neaktivních společnostech, z nichž některé mají ale základní kapitál v řádu několika set tisíc až dvou milionů korun.

Experti na insolvenční právo zdůrazňují, že bývalý sportovec bude muset svést nelehkou soudní bitvu, a to se spornou šancí na úspěch. Zároveň ale nadhazují, že může jít o Změlíkovu účelnou konstrukci, která je ovšem vzhledem k jeho minulosti částečně pochopitelná.

První krok nyní přitom musejí udělat Změlíkovi rodiče. „Ti musejí nejprve uplatnit své právo na medaile, poté jim soud pošle seznam Změlíkova majetku a dnem přijetí se jim rozběhne třicetidenní lhůta pro podání žaloby na vyloučení medailí z majetkové podstaty,“ popisuje postup právník Bystrík Bugan z advokátní kanceláře Bugan Legal s tím, že v případě souhlasu soudu by mohly zůstat medaile v rodině.

„Obecně je možné zpochybnit darovací úkony zpětně až pět let. Pokud jim je Změlík daroval už v roce 1999, nemělo by to jít rozporovat,“ uvádí právník s tím, že v takovém případě by rodičům medaile zůstaly. „Že je ale Změlíkův krok účelový, se jeví vysoce pravděpodobně,“ dodává Bugan.

Bývalému olympionikovi v únoru začalo období pravidelných splátek v rámci oddlužení, ve kterých měsíčně splácí kolem 21 tisíc korun. Sám Změlík tvrdí, že své dluhy, které podle údajů v insolvenčním rejstříku činí kolem 1,7 miliardy korun, v rozhodující míře uhradil. Sumu zároveň rozporuje jako dramaticky nadsazenou.