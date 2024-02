Olympijský vítěz Změlík vyvázl lacino: z dluhu 1,7 miliardy zaplatí zlomek

Máte za sebou fantastickou kariéru, vaše jméno je značka samo o sobě, tak co by se mohlo pokazit? Do zástupu slavných sportovců, kteří se v pozdějším podnikání propadli do obrovských problémů, se zařadil i někdejší olympijský vítěz Robert Změlík (54). Po firmách legendárního desetibojaře zůstaly dluhy za 1,7 miliardy korun. A podle informací deníku e15 se teď Změlík dočkal soudního oddlužení, při němž věřitelům splatí jen zlomek částky.