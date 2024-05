Diskař Bárta překonal legendu a bojuje o Paříž. Musí upravit Instagram

Dlouhé čtyři roky trvalo Marku Bártovi, než se zase posunul dál. Ale povedlo se mu to o pořádný kus. Před čtyřmi lety hodil v covidovém jaru 64,40 metru, na centimetr přesně zlatý výkon Ludvíka Daňka z olympiády v Mnichově.

Na začátku sezony řádí. Ve čtvrtek vyhrál v německém Hechingenu výkonem 62,05. V sobotu na Julisce tuhle vzdálenost přehodil hned pětkrát. Kromě svého osobního rekordu z páté série se blýskl i dvěma hody za 64 metrů.

„Nedokázal jsem si představit lepší závod, když jsem se dneska ráno vzbudil. Myslím, že se mi povedlo technicky zlepšit. Bylo to uvolněnější, technicky to zapadlo do sebe a prostě to odletělo,“ líčil Bárta pro stránky atletického svazu. „Byl to pro mě takový průlom, po letech, co jsem si nehodil osobák, to byl konečně osobák a o ten metr, což je značná vzdálenost. Třešnička na dortu musí být, že se mi povedlo přehodit trenéra, který měl těsně pod šedesát pět. To rozhodně těší, po všech těch letech se zadařilo.“

Bárta už na svých ramenou nese velkou českou diskařskou tradici víc než desetiletí. Kdysi v Havířově mu lásku k atletice vštěpoval mládežnický kouč Daniel Gwóźdź, který v začátcích piplal i čvrtkařského šampiona Pavla Masláka. V roce 2011 přivezl stříbro z Evropského festivalu mládeže v Tampere, na juniorském mistrovství Evropy byl pátý. Pak ale dělil síly mezi atletiku a náročné studium na ČVUT a studoval i v Americe na univerzitě Virginia Tech.

Teď se před svého kouče Šilhavého posunul na šesté místo českých tabulek a aktuálně je čerstvým osobním rekordem sedmý v Evropě. A kontinentální šampionát v Římě bude začátkem června prvním vrcholem sezony.

„Je to slibné směrem k Evropě. Spíš se všechno ubírá směrem k olympiádě, kde si nestojím úplně dobře, vzhledem k tomu, že jsem minulý rok nezávodil kvůli operaci,“ řekl Bárta. „Mám ještě nějaké závody, které budou poměrně dobře bodované, potřebuju co nejlépe odzávodit. Před Evropou je prioritou příprava na Evropu a budu doufat, že tam se povede co nejlepší výsledek.“

Jistotu olympijské Paříže by Bártovi dal ostrý limit, který však stojí na krušných 67,20 metrech. Druhou nadějí je vyškrábat se nahoru v olympijském kvalifikačním žebříčku, kde začíná v podstatě od nuly. Hod přes 65 metrů ho ale vrátil do hry. Jen si kvůli němu bude muset změnit přezdívku na Instagramu, kde měl zatím jako připomínku bývalého osobního rekordu číslo 64.

„Pochopitelně,“ usmál se Bárta.

ČESKÉ HISTORICKÉ TABULKY DISKU

71,27 Imrich Bugár 1985

69,70 Gejza Valent 1984

67,18 Ludvík Daněk 1974 67,13 Libor Malina 2001

66,00 Jan Marcell 2011

65,46 Marek Bárta 2024

64,90 Josef Šilhavý 1975