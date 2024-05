Vadlejch ukázal svaly! V Dauhá znovu porazil šampiona Čopru

Oštěp z ruky Níradže Čopry nepříjemně hrozil, ale nestačilo to. Jakub Vadlejch si uvolněně svléknul tričko a celému světu ukázal svaly, které přes zimu nabral na olympijskou sezonu. Předvedl je doslova i v symbolickém smyslu ve střetu dvou dominantních oštěpařů posledních let.

Vadlejch zahájil závod výkonem 85,87 metru a dostal se do vedení, které už nepustil. Ve druhé sérii se zlepšil na 86,93 a ve třetí vypálil bombu na 88,38 metru. Ve finále pro tři nejlepší závodníky šel jeho oštěp brzy k zemi, a tak přešlápnul a sledoval své dva zbývající konkurenty. Anderson Peters z Grenady (86,62) i Čopra se zlepšili, ale na Vadlejcha to bylo málo.

Obhájce diamantové trofeje tak zahájil nový ročník seriálu vítězstvím. A taky prodloužil příjemnou sérii vítězných zářezů v boji s Čoprou. Od olympiády v Tokiu do loňského mistrovství světa v Budapešti s ním dva roky v deseti závodech za sebou nevyhrál. Od té doby ho ale srazil na Diamantových ligách v Curychu i v Eugene a teď v Dauhá znovu.

„Já vždycky říkám, že každý člověk je porazitelný. Před Budapeští mi lidi říkali, že jsem s ním posledních devět duelů prohrál, od té doby jsem ho několikrát porazil,“ řekl Vadlejch. „Ukázalo mi to, že každý je porazitelný. Vždycky vyhraje ten nejlepší, to se mi na atletice líbí. A všechno ukáže světelná tabule s tím číslem.“

Úspěch v prvním vzájemném souboji olympijského roku má pro Vadlejcha velký význam. Už proto, že se se svým osudovým soupeřem posledních let v sezoně moc nepotká. Závody před olympiádou chce šetřit, plánuje jich dohromady už jen pět.

Vadlejch Čoprovi oplatil rok starou těsnou porážku, kdy ho Čopra porazil o čtyři centimetry.

„Jsem rád, že jsem vyhrál. Při rozcvičce jsem si trochu natáhl kotník, a to mě přimělo jít do hodů opatrněji,“ líčil Vadlejch. „Tato sezona je pro mě velmi důležitá, protože je mi 33 let! Mám dva cíle, první je menší, mistrovství Evropy v Římě, a pak samozřejmě přijde olympiáda v Paříži, která je ze všech největší.“

Dálkař Radek Juška skončil výkonem 794 centimetrů šestý. Jamajčan Carey McLeod se ve víc než pětimetrovém vichru do zad proletěl do dálky 852 centimetrů. K vrcholům mítinku patřily výkony Brazilce Alisona dos Santose na 400 metrů překážek (46,86) a amerického sprintera Kennyho Bednareka na 200 metrů (19,67).