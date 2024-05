Padl nejstarší český rekord, vydržel přes 50 let. Pomohl norský systém

V den kdy Dušan Moravčík zaběhl svůj rekord, kalendář pokročil pouhý týden od olympiády v Mnichově. Při souboji s kvalitním výkonem, který přetrval celé generace, si jeho nástupci vzali k dobru metody jednadvacátého století.

„Základ jsou laktátoměry, těch máme pět, šest. Jeden stojí dvanáct tisíc korun a každé měření vyjde na sedmdesát korun, za týden je to 3600. Je to finančně náročná věc, ale svůj účel nám plní hrozně moc,“ vysvětluje trenér Hakim Saleh. „Odpíchneme se od zátěžových testů. U každého vidíme, jak je nastavené vnitřní prostředí. Usilujeme o monitory saturace svalů, senzory, které měří teplotu středu břicha.“

Saleh, který má díky dědečkovi irácké kořeny, v úterý slaví teprve osmadvacáté narozeniny. Po konci své běžecké kariéry ale rychle rozjel trenérskou dráhu. Do své skupiny s názvem ´800+´nalákal běžeckou elitu své generace. Vedle mílaře Filipa Sasínka, bronzového medailisty z halového ME 2017, jsou v ní půlkaři Jan Friš, Filip Šnejdr a Jakub Davidík a taky dva steepleři. Damián Vích už se loni k národnímu rekordu přiblížil, Habarta ho teď konečně srazil a zároveň splnil limit pro červnové mistrovství Evropy v Římě.

„Trénujeme norskou metodu, měříme laktáty, držíme je nízko při velké kilometráži,“ vysvětluje Habarta. „Nevím, jak mám Hakimovo kouzlo popsat. Komunikuje s každým, je tam hodně individuální přístup. Přestože každý děláme jinou disciplínu, většinou běháme spolu. Je tam taková lidskost, nebere nás jako věci. Je tam úcta k němu jako k trenérovi, ale zároveň je to kamarád.“

Salehova skupina jde po cestě, s kterou přišel slavný běžecký klan Ingebrigtsenů. Henrik a Filip se na patnáctistovce dostali na světovou úroveň, z nejmladšího Jakoba je rovnou fenoménem současné atletiky.

„Je to práce na aerobním a anaerobním prahu, hodně se kontroluje intenzita měřením laktátu v terénu, hlídáním srdečního tepu. Hodně se kontroluje celkové zatížení,“ vysvětluje Saleh. „Pro nás je super motivace, že to Evropani dokázali. V České republice to furt bude chtít pár let, než na ten systém najedeme s nějakou jistotou a dostane se ke správným lidem, na které funguje.“

Habarta k nim viditelně patří. Do nové skupiny přesídlil na podzim, v zimě uklouznul na sněhu a vykloubil si koleno. Přípravu ale zvládnul, na startu nové sezony si osobní rekord zlepšil už dvakrát a oproti loňsku ho posunul o dvacet sekund.

„Jsem rád. Věděl jsem, že rekord je tam opravdu dlouho. Úplně jsem s tím nepočítal, že ho překonám. Nějak jsme tušili, že je forma, ale ne, že by to mohlo být až takové…“ líčí Habarta.

Steeple je drsná disciplína. Kombinuje vytrvalost, solidní rychlost i odolnost. Překážky měří 91,4 centimetru, břevno je široké skoro 13 centimetrů. A pro případ kontaktu jsou zatraceně pevné.

„Není to ta standardní překážka, která vám uhne. Tady, když do ní vrazíte, tak vás to zabije,“ usmívá se Habarta. „Při mém druhém steeplu jsem spadl na vodním příkopu. Ale měl jsem jen trochu odřené koleno a loket.“

Zatímco v ženských tabulkách stále svítí národní rekord koulařky Heleny Fibingerové 22,32 metru z roku 1977, muži se s dědictvím sedmdesátek definitivně vypořádali. Ale i aktuálně nejstarší rekord na 5 000 metrů by mohl vzbudit v Salehově chlapcích touhu se s ním poprat. Jiří Sýkora běžel na olympiádě1980 v Moskvě čas 13:24,99. Filip Sasínek v roce 2020 jeho čtyřicetileté výročí uctil osobním rekordem. Ale stále mu scházelo přes půl minuty.

„Zatím se na to neupínáme, ale myslím si, že v blízké budoucnosti si kluci rychlou pětku proběhnou. Chtěli bychom se k tomu přiblížit, co nejrychleji to půjde. Tréninkový systém tomu nahrává víc než v minulosti. Uvidíme, jak blízko k rekordu to bude,“ říká Saleh.