Ogrodníková trénuje i s mistry z Třince: Ale Kundrátek teď spíš bude házet piva

Ve volných chvílích se k Ogrodníkové v tréninku občas přidali i třinečtí hokejisté. Třeba Tomáš Kundrátek. „Nevím, jestli teď bude Tomáš házet oštěpem,“ usmívala se oštěpařka. „Spíš bude ještě házet piva. Ale Peťa (Vrána) se zlepšil, ten si dal na tréninku 27 metrů. Takže dobrý.“

A vy jste spokojená po Tretře jak? Přes šedesát metrů to v Ostravě nebylo.

„No nebylo, ale byl tam ještě jeden nadějný pokus, ale byl moc vysoko. Netrefuji to vůbec do oštěpu a mám pak problém házet nízko. S tím musím něco udělat, protože energii mám. Vím, že mohu hodit daleko, ale musím ten hod dobře trefit. Na tohle počasí to je ještě dobré. Ale nezačíná to šestkou, tak se tím výkonem nechci moc chlácholit.“

Co vám poradí trenérka Ogrodníková?

(usměje se) „Konzultuji to s různými lidmi. Snažíme se přijít na příčinu. Je to možná pohled očí. Zkoušeli jsme i různé jiné věci. Teď jsem řešila levou nohu, protože jsem ji neopírala dobře. Teď to bylo trochu lepší, za to jsem ráda, ale uvidíme, ještě zkusím dát ruku jinak.“

S kým hody konzultujete?

„Mám paní fyzioterapeutku, ta mi pomáhá. Pomáhá mi i Mirďa Guzdek a ještě dva kondičáci. Mám takový realizační tým. Nemáme ale trenéra, tím jsme si sama. Dělám to tak, že si skládám puzzlíky podle sebe.“

Jste na sebe přísná?

„Měla bych se naučit být trpělivější. Protože fyzicky jsem na tom velmi dobře, ale hrozně spěchám, očekávám už výsledky. Jak jsem teď nabitá, tak v technice chci hrozně rychle házet a dát velkou ránu. Někdy se cítím, že chci hodit až na druhou stranu, to musím trochu zklidnit. Ale zase to je pro mě pozitivní, kdyby se člověk cítil vyblitý, tak to taky není dobré.“

Pro změnu jste se odhodlala pro lepší výsledky?

„Když se podíváte na minulé tři roky, tak to nebylo úplně ideální. Asi jsem očekávala, že to půjde lépe, ale není to samozřejmě jenom chyba trenéra. Jsou za tím různé věci, i zdravotní, které se se mnou táhly. Ale snad bude změna už jen k prospěchu.“

Nechybí vám parta holek kolem oštěpu?

„Jo, samozřejmě to nebylo příjemné loučení, byli jsme z toho všichni smutní. Ale upřímně musím říct, že mi vyhovuje, že chodím na tréninky sama. Odpočinu si u toho. Nechci říct, že by mě to ve skupině nějak vyčerpávalo, ale jak to mám jen sama za sebe, je to pro mě lepší. Více se soustředím na trénink.“

Jak se změnil váš denní režim?

„Já si myslím, že jsem teď spokojenější. Vracím se z tréninků domů, mám větší podporu a mentálně mi to hrozně pomohlo. Závody si daleko víc užívám v tom smyslu, že tím, jak jsem na trénincích sama a mám zodpovědnost sama za sebe, mě to učí spoustu věcem. A získávám i větší sebevědomí, protože si s tím musím poradit. Za to jsem taky ráda.“

Základnu máte kde?

„V Třinci. Je to srandovní, docela dost lidí mi nabízí pomoc, takže mám podporu z Ostravy, můžu tady trénovat. V Třinci, ve Šternberku, v Bruntále. Když jsme na Hartě, tak mám všude domluvená sportoviště. Za to jsem moc ráda.“

I Bára Špotáková zkoušela trénovat sama, moc jí to nesvědčilo. Víťovi Veselému ano, čerpala jste od nich?

„Já jsem jiný typ než Víťa nebo Bára. Měla jsem obavy z osamoceného trénování, ale vnitřně jsem to chtěla a potřebovala. Jsem svědomitá. Vím, že jsem se připravila dobře. Technika je horší, ale víc vnímám tělo. Nikdo mi tam nestojí, jsem napojená víc sama na sebe.“

Co říkáte na Petru Sičakovou, která se dere nahoru?

„Ona je moc šikovná. V jednadvaceti hodila přes 62 metrů. Viděla jsem ji, jak pracovala ve Španělsku, musím ji fakt pochválit. Je podobný typ jako já, taková muskulativnější. Měla by trošku zlepšit to, že nejlepší hody háže šestými pokusy. Na kvaldu se to musí naučit házet dřív, ale má všechno před sebou. Háže skvěle.“

Vaše cíle pro aktuální sezonu?

„Nejdřív mistrovství Evropy v Římě a pak to vše směřovat na srpen. Na olympiádu.“