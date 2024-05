Zlatá tretra: Duplantis útočil na rekord, zazářila Manuel. Double pro Kanaďana

Fanoušci povstali, Mondo Duplantis je nalákal a nezklamal. Vystoupal do výšky světového rekordu 625 centimetrů a na malý okamžik nechal publikum v úžasné nejistotě. Laťka pak spadla, Duplantis se lehce usmál a divákům symbolicky poslal své srdce.

„Za poslední pokus jsem rád, vypadal docela dobře. Byl těsnější, než jsem si myslel. Dává mi to sebevědomí dál,“ hodnotil Duplantis. „Se skoky jsem docela spokojený. Na rozběhu se teď cítím velmi dobře. Podmínky nám tyčkařům nepřály, byla trochu moc zima a trochu moc větrno.“

Duplantisovi komplikoval situaci i chlad a vítr, ale jako správná hvězda se podmínkami nenechal zlomit, vydřel své šestimetrové kouzlo a pak nabídl vyprodané hlavní tribuně blízký pohled na to, jak se skáče o světový rekord.

Překvapivým českým vrcholem programu byla ženská čtvrtka, kde osmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel prohnala vicemistryni světa Natalii Kaczmarekovou (50,09) a v cíli byla v čase 50,59 jako čtvrtá nejrychlejší Češka historie za Kratochvílovou, Kocembovou-Netoličkovou a Fuchsovou. Navíc splnila i olympijský limit.

„Ještě pořád tomu nemůžu uvěřit, mám takové smíšené pocity a chce se mi brečet. Mám fakt nesmírnou radost,“ líčila Manuel.

Oštěpař Jakub Vadlejch našel přemožitele v Julianu Weberovi. Vadlejch začal závod ránou 86,08 metru, Němec ho ale porazil druhým pokusem 87,26.

„Julian měl jednu ze svých životních sérií. Hodil jsem o čtyři metry dál než vloni. Kdybych hodil o čtyři metry dál i na vrcholném závodě, byl bych spokojený,“ hodnotil Vadlejch.

Soutěž oštěpařek vyhrála japonská mistryně světa Haruka Kitagučiová, která má svou tréninkovou základnu v Domažlicích u svého kouče Davida Sekeráka, výkonem 60,47 metru. Jen o pět centimetrů porazila nejlepší Češku a svou sparringpartnerku Petru Sičakovou. Nikola Ogrodníková skončila čtvrtá (59,34) a Andrea Železná s čerstvou jistotou nominace na mistrovství Evropy šestá (56,74).

„Když se podíváte na minulé tři roky, tak to nebylo úplně ideální. Asi jsem očekávala, že to půjde lépe, ale není to samozřejmě jenom chyba trenéra. Jsou za tím různé věci, i zdravotní, které se se mnou táhly. Ale snad ta změna bude už jen k prospěchu,“ řekla Ogrodníková, která vloni na podzim ukončila spolupráci s koučem Janem Železným.

Olympijský šampion na stovce Lamont Marcell Jacobs z Itálie skončil až třetí (10,19), hvězdou sprintů byl Kanaďan Andre de Grasse, který předvedl vítězný double. Stovku vyhrál za 10,10, dvoustovku za 20,09.

„Mám ještě na čem pracovat, pokud chci na olympiádě vyhrát stovku a obhájit i svůj titul na dvoustovce,“ hodnotil De Grasse.

Alžírský půlkař Djamel Sedjati v sólo závodě zaběhl světový výkon roku 1:43,51 minuty. Bahamský čtvrkař Steven Gardiner se blýsknul časem 44,39, Matěj Krsek si výkonem 45,67 zlepšil osobní maximum. Britská tyčkařka Molly Cauderyová skočila rekord mítinku 484 centimetrů a porazila i Amálii Švábíkovou (454 cm) i Nikolu Pöschlovou (osobní rekord 444 cm).

Nikoleta Jíchová se na 400 metrů překážek přiblížila časem 55,20 sekundy na 32 setin osobnímu rekordu a skončila třetí. Parádní výkon předvedl i italský koulař Leonardo Fabbri, který vrhnul 22,40 metru.

Zlatá tretra, atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold:

Muži:

100 m (vítr 0 m/s): 1. De Grasse (Kan.) 10,10, 2. Forde (Jam.) 10,17, 3. Jacobs (It.) a Blake (Kan.) oba 10,19, ...5. Stromšík 10,37, 8. Veleba (oba ČR) 10,55.

200 m (+0,4 m/s): 1. De Grasse 20,09, 2. Hudson (Jam.) 20,56, 3. Mitchell-Blake (Brit.) 20,63, 4. Kubelík 20,71, 5. Němejc 20,74, ...7. Macík (všichni ČR) 20,96.

400 m: 1. Gardiner (Bah.) 44,39, 2. Doom (Belg.) 44,44, 3. Bailey (Jam.) 44,93, ...6. Krsek 45,76, 8. Šorm (oba ČR) 46,27.

800 m: 1. Sedžatí (Alž.) 1:43,51, 2. Tual (Fr.) 1:45,79, 3. Kramer (Švéd.) 1:45,85, ...6. Dudycha 1:46,53, 10. Kotyza 1:49,10, 11. Tesař (všichni ČR) 1:52,98.

1500 m: 1. Riva (It.) 3:33,53, 2. Pallitsch (Rak.) 3:33,59, 3. McCann (Ir.) 3:34,32, ...12. Boketta 3:37,28, 13. Friš 3:37,82, 15. Habarta (všichni ČR) 3:39,16.

400 m př.: 1. Sibilio (It.) 48,25, 2. Guček (Slovin.) 48,37, 3. Abakar (Kat.) 48,76, ...8. Müller (ČR) 49,99.

Výška: 1. Kobielski (Pol.), 2. McEwen (USA) oba 224, 3. Doroščuk (Ukr.), 4. Štefela (ČR) oba 220.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 600, 2. Cormont (Fr.), 3. Broeders (Belg.) a Holý všichni 562, ...9. Ščerba (oba ČR) 552.

Koule: 1. Fabbri (It.) 22,40, 2. Geist (USA) 22,09, 3. Enekwechi (Nig.) 21,34.

Oštěp: 1. Weber (Něm.) 87,26, 2. Vadlejch (ČR) 86,08, 3. Peters (Gren.) 78,60, 4. Konečný 76,01, ...8. Florian (oba ČR) 69,00.

Ženy:

100 m (+0,7 m/s): 1. Swobodová (Pol.) 11,05, 2. Basová Bittayeová (Gamb.) 11,14, 3. Dossová (It.) 11,18, ...5. Maňasová (ČR) 11,30.

400 m: 1. Kaczmareková (Pol.) 50,09, 2. Manuel (ČR) 50,59, 3. Miklósová (Rum.) 50,76, 4. Vondrová 51,26, 5. Malíková (obě ČR) 51,45.

1500 m: 1. Mageeanová 4:01,98, 2. Healyová (obě Ir.) 4:02,12, 3. Walcottová-Nolanová (Brit.) 4:02,42, ...12. Sasínek Mäki 4:10,51, 14. Mezuliáníková 4:12,79, 15. Sasynová (všechny ČR) 4:26,22.

100 m př. (-0,6 m/s): 1. D. Kambundjiová (Švýc.) 12,68, 2. Skrzyszowská (Pol.) 12,71, 3. Visserová (Niz.) 12,86.

400 m př.: 1. Peetersová (Niz.) 54,31, 2. Nielsenová (Brit.) 54,81, 3. Jíchová 55,20, ...7. E. Bendová (obě ČR) 58,80.

Tyč: 1. Cauderyová (Brit.) 484, 2. Stefanidiová (Řec.) 464, 3. A. Švábíková 454, 4. Pöschlová (obě ČR) 444.

Oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 60,47, 2. Sičaková (ČR) 60,42, 3. Vilagošová (Srb.) 60,21, 4. Ogrodníková 59,34, ...6. Železná (obě ČR) 56,74.