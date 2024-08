Kratochvílová o plánu Britky vzít jí rekord: Mohly to běžet už dávno!

Legendární atletka Jarmila Kratochvílová s potěšením zaslechla plány Britky Keely Hodgkinsonové, která má v merku její slavný světový rekord na 800 metrů z roku 1983. Upozorňuje ale i na další závodnice, které by podle ní mohly mít šanci. „Říkám si, kruci, vždyť to mohly běžet dávno!“ líčí dvojnásobná mistryně světa.

Pařížskou olympiádu si Jarmila Kratochvílová užila doma před televizí, už proto, že jí kvůli zraněnému kotníku nic jiného nezbývalo. Sledovala i britskou šampionku v běhu na 800 metrů Keely Hodginsonovou, která už před měsícem v Londýně zůstala jen o sekundu a 33 setin za nejlepším časem dějin. „Jsem ráda, že je to zrovna ona,“ říká o své čerstvé vyzývatelce.

Čím je vám sympatická?

„Jednak je Evropanka. Já ji sleduju pořád, poslední dva roky už zapracovala na rychlosti. Vidím to v závěru jejích osmistovek, zlepšení tady je.“

Hodgkinsonová věří, že jí k rekordu mohou pomoct současné technologie, sdílíte její názor?

„Říkám si: ´Kruci, vždyť to mohly běžet už dávno!´ Mají rychlé dráhy, karbonové tretry, světlo u mantinelů. S těmihle pomocníky už to snad musely zaběhnout. Napadlo mě, že na olympiádě se nepoběží rychle, že se tam poběží na medaile. I když dráha v Paříži byla úžasná, rychlá. Jak se v Paříži běžela mužská půlka, to jsem zírala. Ale ženské jsou trošku jiné než chlapi. Musí se nalézt holčina, která bude rychlá taky na čtyři sta metrů.“