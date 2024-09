Duplantis počtvrté ovládl Diamantovou ligu, o rekord se tentokrát nepokoušel

Duplantis potvrdil, že v tyčkařském sektoru nemá konkurenci. Na výhru mu stačily úspěšné pokusy na 562 a 592 centimetrech, mezitím se ve třinácti stupních choulil na lavičce v zimní bundě. Pak si nechal zvýšit na hodnotu nového rekordu mítinku a hned napoprvé vlastní maximum z loňského roku o centimetr zlepšil.

Pak soutěž ukončil. „Moje nohy byly dneska strašné a jsem fakt unavený. Bylo to bláznivých pár týdnů: závod proti Karstenovi a pak jsem musel hned další den skákat. Vzalo to z mého těla mnohem více energie, než jsem čekal,“ připomněl Duplantis, že minulý týden v Curychu svedl s Karstenem Warholmem také vítězný exhibiční souboj v běhu na 100 metrů. „Těch 611 centimetrů je dobrý výsledek, ale na světový rekord to dnes večer nebylo,“ doplnil fenomenální Seveřan.

Skončila pro něj sezona, v níž obhájil olympijské zlato, triumfoval na halovém MS i na mistrovství Evropy pod širým nebem. „Teď je čas mou krásnou sezonu oslavit. Rozhodně dneska večer vypiju pár dobrých belgických piv,“ těšil se.

Životní pokus předvedl hned v první sérii diskař Denny. Přiblížil se na čtyři centimetry hranici 70 metrů a o dva centimetry připravil mistra světa z roku 1983 Bugára o nejlepší výkon v historii tohoto závodu. Jeho výkon už nikdo nepřekonal a Denny obhájil diamantovou trofej.

Potřetí za sebou vyhrál seriál na patnáctistovce Nor Jakob Ingebrigsten. Olympijský šampion z Tokia ve finiši odrazil nápor čtyřnásobného vítěze Diamantové ligy Timothyho Cheruiyota z Keni, kterého časem 3:30,37 nechal za sebou o 56 setin.

Pozici olympijské šampionky na stovce potvrdila Julien Alfredová ze Svaté Lucie. Vyhrála za 10,88. Její největší soupeřkou tentokrát nebyla Američanka Sha'Carri Richardsonová, jež doběhla až osmá za 11,23, ale Britka Dina Asherová-Smithová. Ta finišovala o čtyři setiny druhá. Nejrychlejším sprinterem byl Jamajčan Ackeem Blake, který se dnes jako jediný dostal na stovce pod deset sekund. Zvítězil časem 9,93.

Diamantovou trofej v běhu na 400 metrů získala olympijská vítězka Marileidy Paulinová. Reprezentantka Dominikánské republiky vyhrála finálový závod v čase 49,45. Nejrychlejší čtvrtku večera zaběhla světová rekordmanka na 400 m překážek Sydney McLaughlinová-Levroneová z USA, ale ta čas 49,11 předvedla jen ve vloženém závodě. Ve finále ani na divokou kartu závodit nesměla, protože se žádného diamantového mítinku nezúčastnila.

Finálový mítink atletické Diamantové ligy v Bruselu - 1. den:

Muži:

100 m (vítr +0,1 m/s): 1. Blake (Jam.) 9,93, 2. Coleman 10,00, 3. Kerley (oba USA) 10,01.

400 m: 1. Dobson (Brit.) 44,49, 2. James (Gren.) 44,63, 3. Samukonga(Zam.) 44,69.

1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:30,37, 2. Cheruyiot (Keňa) 3:30,93, 3. Hocker (USA) 3:30,94.

5000 m: 1. Aregawi 12:43,66, 2. Gebrhiwet 12:44,25, 3. Bekele (všichni Et.) 12:45,63.

110 m př (+0,4 m/s): 1: Zhoya (Fr.) 13,16, 2. Simonelli (It.) 13,22, 3. Crittenden (USA) 13,24.

3000 m př.: 1. Serem (Keňa) 8:06,90, 2. El Bakkali (Mar.) 8:08,60, 3. Džhínáví (Tun.) 8:09,68.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 611, 2. Karalis (Řec.), 3. Broeders (Belg.) a Kendricks (USA) všichni 582.

Dálka: 1. Gayle (Jam.) 828, 2. Ehammer (Švýc.) 816, 3. Tentoglu (Řec.) 815.

Disk: 1. Denny (Austr.) 69,96, 2. Alekna (Lit.) 68,86, 3. Weisshaidinger (Rak.) 66,52.

Ženy:

100 m (0,2 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 10,88, 2. Asherová-Smithová (Brit.) 10,92, 3. Ta Louová-Smithová (Pobř. Slon.) 11,05.

400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 49,45, 2. Holmesová (USA) 50,32, 3. Adelekeová (Ir.) 50,96.

800 m: 1. Moraaová (Keňa) 1:56,56, 2. Bellová (Brit.) 1:57,50, 3. Gouleová-Toppinová (Jam.) 1:58,94.

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.), 2. Olyslagersová (Austr.) obě 197, 3. Geraščenková (Ukr.) 192.

Trojskok: 1. Pérezová Hernándezová (Kuba) 14,37, 2. Rickettsová 14,22, 3. Smithová (obě Jam.) 14,11.

Koule: 1. Mittonová (Kan.) 20,25, 2. Jacksonová (USA) 19,90, 3. Ogunleyeová (Něm.) 19,72.

Disk: 1. Allmanová (USA) 68,47, 2. Feng Pin (Čína) 67,49, 3. Pérezová (Kuba) 66,96.