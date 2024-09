Manžel Sereny rozjel mítink pro ženy: miliony i korunky od Tiffanyho

Alexis Ohanian, americký podnikatel a manžel tenisové legendy Sereny Williamsové rozjel v New Yorku atletický mítink Athlos výhradně pro ženy • X / ATHLOS

Alexis Ohanian, americký podnikatel a manžel tenisové legendy Sereny Williamsové rozjel v New Yorku atletický mítink Athlos výhradně pro ženy. V šesti disciplínách rozdal v přepočtu patnáct milionů korun na prize money, vítězky dostávaly korunky od Tiffanyho. „Starají se o nás jako o princezny,“ usmála se čtvrtkařka Shamier Littleová.

Sprinterka Brittany Brownová rozhodně neměla špatný večer. Ve čtvrtek se na stadionu Icahn v New Yorku proběhla na tratích sto a dvě stě metrů, nasbírala druhé a první místo a za necelých 33 sekund na dráze si vydělala 85 000 dolarů, skoro dva miliony korun.

Ve světě profesionálního sportu to není zas tak působivá částka, při tenisovém US Open dostávali víc i poražení pěšáci v prvním kole. Atletická realita je ale jinde. Mezinárodní federace Světová atletika letos přepsala dějiny, když poprvé v historii honorovala olympijské zlato prémií 50 000 dolarů. A za triumf v Diamantové lize, kde vyhrála dvoustovku, si Brownová připsala na konto 30 000.

Alexis Ohaninan ve snaze vybudovat další ikonický podnik newyorského sportu zahrnul atletky nejen penězi, ale i vybranou péčí. Na jeho mítinku Athlos vstupovaly na dráhu kordonem pištících fanoušků, pózovaly na obdobě červeného koberce. Absolvovaly také focení, ke kterému jim pořadatelé zařídili profesionální make-up. A dostaly pár drobných dárků jako láhev tequilly nebo masážní přístroj.

„Nikdy se o mě takhle nestarali,“ pochvalovala si Brownová. „Mítinky někdy nejsou moc orientované na atlety. Je to důležité stejně jako peníze. Obětuju sportu spoustu, investuju do něj peníze. Ukažte mi, že se staráte.“

Jenom na prize money Ohanian věnoval 663 000 dolarů. Každá z šesti disciplín byla honorována částkou 110 500 dolarů, za vítězství se dávalo 60 000, za druhé místo 25 000. Na čtvrtečním mítinku se ukázaly čtyři olympijské šampionky z Paříže – vítězka dvoustovky Gabby Thomasová, překážkářka Masai Russellová, světová rekordmanka na 1500 metrů Faith Kipyegonová a čtvrtkařka Marileidy Paulinová.

Pětitisícový stadion Icahn sice nebyl zcela vyprodaný, vládla na něm ale párty nálada, k čemuž přispěl DJ i bohatá světelná show. Ve VIP sekci se bavili rapper Flavor Flav nebo herečky Lupita Nyong’ová a Nathalie Emmanuelová, Missandei ze seriálu Hry o trůny.

„Bez ohledu na výsledek je to tady o tom, abychom pobavily. Jestli to dává smysl, nejde ani tak o atletický mítink, ale o event. Takhle by měl být sport prezentován, tak jako americký fotbal nebo basketbal,“ řekla překážkářka Alaysha Johnsonová.

V její disciplíně došlo ke kontroverzi. Na startu běhu na 100 metrů překážek se Portoričanka Jasmine Camachová-Quinnová zhoupla v blocích, čímž ovlivnila Russellovou. Startér ale závod pustil a čerstvá olympijská šampionka skončila až třetí. Podala protest, ten ale nebyl uznán, protože startovací zařízení provinění proti pravidlům nezaznamenalo.

Fanoušci viděli kvalitní výkony. Camachová-Quinnová vyhrála v čase 12,36, stovku vyhrála Marie Josée Ta Lou-Smithová z Pobřeží slonoviny výkonem 10,98. Brownová zvítězila na dvoustovce časem 21,18. V závodě na 400 metrů udržela svou letošní neporazitelnost Paulinová za 49,59. Kipyegonová ovládla patnáctistovku (4:04,79) a Etiopanka Tsigie Dugumaová půlku (1:57,43).

Mítink se vysílal v přímém přenosu na Youtube a síti X a Ohanian se nebál ani přímé konkurence čtvrtečního večerního zápasu NFL mezi New York Giants a Dallas Cowboys.

„Jsou to velcí goliáši amerického sportu a mám radost, že můžeme naši akci pořádat ve stejném městě. Myslím, že jsme v základu jiný produkt pro jiné publikum,“ řekl Ohanian, který chce mítink Athlos pořádat i v příštím roce.