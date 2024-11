Atlet roku: Ogrodníková jako rocková hvězda, anketu ale vyhrál Vadlejch

Nikola Ogrodníková dorazila do Českého domu až pozdě večer, i tak si užila oslavu bronzu s fanoušky • Pavel Mazáč / Sport

Jakub Vadlejch hodil třetím pokusem 88,50 metrů, zůstal o 15 centimetrů za svým zlatým pokusem z ME v Římě

Messi, nebo Ronaldo? Je víc olympijská medaile, nebo skvělá sezona, v níž právě jen placka z Her v Paříži chybí? Trenéři, svazoví funkcionáři a novináři v tradiční anketě Atlet roku zvolili Jakuba Vadlejcha.

Za výjimečný rok. Za přelomové zlato z mistrovství Evropy, kterým získal svůj první velký titul. Za sezonu, v níž pětkrát přehodil hranici 86 metrů a třikrát hranici 88 metrů. A za dramatickou bitvu na olympiádě v Paříži, kde mu k olympijskému bronzu scházela šířka makronky.

Právě bronz z olympiády byl trumfem Nikoly Ogrodníkové. V předposlední den Her to byla nakonec ona, která zajistila prodloužení atletické medailové série, která na olympiádách trvá už neuvěřitelných 76 let.

„Je to anketa, takže rozhodujou lidi,“ hodnotil Vadlejch, který anketu vyhrál počtvrté za sebou.

Z výsledků je jasné, že hlasující měli dilema. Dvaadvacet bodů mezi vítězným Vadlejchem a druhou Ogrodníkovou je nejmenší rozdíl v historii ankety, která se vyhlašuje od roku 1962.

„Mám motivaci, chtěla bych hodit o hodně dál než šedesát tři metrů. Uvidíme, co přinesou další sezony,“ řekla Ogrodníková přímo z podia v pražském hotelu Ambassador Zlatá Husa chvíli poté, co v přímém televizním přenosu zatančila a zazpívala na melodii Bella Ciao.

„Neměla jsem na to moc času to natrénovat. Byla jsem z toho nervózní, moc jsem nespala, tancovala jsem ve snu,“ usmívala se Ogrodníková.

V minulosti se odehrálo pár ostrých soubojů o vítězství. Asi nevyhecovanější atmosféra panovala v roce 2001, kdy měla své tři argumenty hned tři velká jména. Roman Šebrle ten rok jako první překonal snovou hranici 9000 bodů v desetiboji. Na mistrovství světa ale vyhrál Tomáš Dvořák, a to potřetí v řadě. A třetí titul světového šampiona získal i oštěpař Jan Železný. Právě on tehdy vyhrál.

V roce 2006 a 2007 zase Šebrle bojoval s oštěpařkou Barborou Špotákovou. Poprvé jeho zlato z mistrovství Evropy převážilo Špotákové stříbro, o rok později zvítězila v boji dvou aktuálních světových šampionů Špotáková. Dva mistři světa se porovnali i v roce 2013, kdy překážkářka Zuzana Hejnová porazila oštěpaře Vítězslava Veselého. Ten přes hromadu svých velkých medailí anketu nevyhrál nikdy.

„Já jsem letošní sezónu obětoval olympiádě,“ líčil Vadlejch. „Nějaké Diamantové ligy jsem vynechal i nějaké goldy (zlaté mítinky – pozn. red.), které jsem měl slíbené. Ale i z těch pár závodů jsem vyhrál Diamantovou ligu, vyhrál jsem mistrovství Evropy. Na olympiádě jsem hodil o dva metry dál, než když jsem měl stříbrnou medaili. Myslím, že nemůžu být nespokojený, sezóna byla skvělá.“

Za Vadlejchem a Ogrodníkovou skončila třetí tyčkařka Amálie Švábíková, která vyšperkovala sezonu čtvrtým místem na mistrovství Evropy, pátým na olympiádě a šestým na HMS v Glasgow.

V anketě Atlet roku byli oceněni i čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, čtvrtá závodnice mistrovství Evropy, semifinalistka olympiády a juniorská mistryně světa. Desetibojař Tomas Järvinen, další juniorský světový šampion z Limy, se stal objevem roku. Nejlepším trenérem byl vyhlášen David Sekerák, který reprezentační oštěpařku Petru Sičakovou a japonskou olympijskou vítězku Haruku Kitagučiovou trénuje v chodských Domažlicích.

„Kroj ještě nemá, protože je tak velká, že by se do něj nevešla,“ odtušil Sekerák s úsměvem.

Anketa Atlet roku

Jakub Vadlejch (oštěp) - 1397 bodů Nikola Ogrodníková (oštěp) - 1375 Amálie Švábíková (tyč) - 1136 Lurdes Gloria Manuel (400 m) - 774 Jan Štefela (výška) - 753 Tomáš Staněk (koule) - 730 Radek Juška (dálka) - 526 Nikoleta Jíchová (400 m př.) - 436 Petr Meindlschmid (dálka) - 141 Jakub Dudycha (800 m) - 132

Další pořadí: 11. Karolína Maňasová (100 m) 103 b., 12. Petra Sičaková (oštěp) 91, 13. Vilém Stráský (víceboj) 86, 14. Tereza Hrochová (maraton) 74, 15. Tomáš Habarta (3000 m př.) 65, 16. Matěj Krsek (400 m) a Tomáš Němejc (200 m) oba 51, 18. Tomas Järvinen (víceboj) 50, 19. Vít Müller (400 m př.) 44, 20. družstvo vrchařů 41, 21. Michaela Hrubá (výška) 36, 22. David Holý (tyč) 15, 23. Volodymyr Myslyvčuk (kladivo) 12, 24. Matěj Ščerba (tyč) 9, 25. Michal Rada (400 m př.) 4. Junior roku: Lurdes Gloria Manuel. Objev roku: Tomas Järvinen (víceboj). Trenér roku: David Sekerák (oštěp).