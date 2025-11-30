Slavia proti Slovácku: nový talent, Bořil slavil dvoustovku. Problém hostů se smlouvami
Co se očekávalo, to se i stalo. Slavia vyběhla 3:0 se Slováckem, zaznamenala jeden z nejsnadnějších zápasů v ročníku, a to při vším respektu k soupeři. Ten kousal jen v prvním poločase, ale věci mu nešly naproti. Ndefe neproměnil v devětadvacáté vteřině tutovku, pak sudí Stanislav Volek řízl do psychicky nestabilních hostů přísně nařízenou penaltou. Obhájce titulu od té chvíle nešlo zastavit. Web iSport.cz popisuje nejdůležitější události sobotního duelu.
Chytil v základu = GÓL
Za Tomášem Chorým má složitou pozici. V minulé sezoně si musel zvyknout na pozici útočníka číslo dvě, totožnou roli má i v aktuálním ročníku. Mojmír Chytil s tím ale nakládá po svém. Jakmile se dostane na hřiště coby člen základní sestavy, pálí přesně do terče. Bylo tomu tak v zápasech s Mladou Boleslaví, Karvinou i Baníkem. Náramnou bilanci potvrdil i v duelu se Slováckem. Tentokrát byl vyslán na špici útoku společně s Chorým a hvězdu Slavie dokonce přestřílel. Na výsledku 3:0 se podílel dvěma góly.
Penalta? Spíš NE!
Za bezbrankového stavu se Tomáš Chorý v běžeckém souboji dostal před Jonathana Muldera, ve vápně po kontaktu spadl. Hlavní rozhodčí Volek na chvíli zaváhal, pak ukázal směrem k penaltovému bodu. Důležitý moment zápasu se několik minut rozebíral v centrále VAR, nakonec do Volkových sluchátek přišel pokyn, že intervence není nutná. Vyvolalo to údiv, experti v televizním studiu, Jan Rajnoch a Antonín Rosa, vyslovili nesouhlas. Pravdou je, že Chorý sehrál situaci chytře, v pádu nepřirozeně zahákl nohu za nohu Nizozemce. Opakované záběry opravdu napovídaly čistému souboji.
Bořil na kvótě 200
V ročníku 2015/16 poprvé kopl Jan Bořil do míče v sešívaném dresu. Devětadvacátého listopadu 2025 se dočkal dvoustého ligového startu za Slavii. Proti Slovácku nastoupil stylově s kapitánskou páskou, za opaskem pět mistrovských titulů. Obránce s přezdívkou „Béřa“ je hrající legendou vršovického hegemona. Když výjimečný moment oznamoval před zápasem spíkr na ploše, stadion si zabouřil. Veterán zvládl zápas rutinérsky, s přehledem. Při závěrečné děkovačce mu dres s číslem 200 sebrali trenéři Trpišovský s Houšteckým a ukazovali ho fanouškům.
Premiéra Jelínka v základu
Devatenáctiletý talent dosud sbíral zkušenosti s dospělým fotbalem v druholigové rezervě. V sobotu poprvé vyrazil na ligové trávníky a hned v základní sestavě Slavie. O takové premiéře jistě snil. Jak se s ní popasoval? Velmi solidně. V hodnocení deníku Sport obdržel známku šest na stupnici od jedničky do desítky. Top momenty si schoval do obou poločasů. V tom prvním zahrál, a jen tak mimochodem, na housle matadorovi Trávníkovi. Po hodině hry si pak našteloval míč na střelu z osmnácti metrů, sedla mu náramně, bohužel pro něj, Heča vytáhl excelentní zákrok.
Slovácko? 11 hráčům končí smlouvy
Slovácko prožívá zdaleka nejsložitější sezonu za poslední roky. Akutně mu hrozí pád do druhé ligy, v tabulce je po triumfu Baníku nad Duklou znovu na šestnácté pozici. Proto k týmu přišel nový trenér Roman Skuhravý. Začal výhrou v derby se Zlínem (2:0), teď padl na Slavii. V zimě bude po vedení požadovat posily. „Jedenácti hráčům končí po sezoně smlouvy, což je pro mě velký problém. To se snažíme vyřešit primárně. Ne všem nabídneme nový kontrakt. Trh je tak divoký, že musíme být šikovní. Musíme přivést stopera, díváme se taky na vršek hřiště. Tyhle pozice však shání úplně každý. A když si připočtete, že každý hráč měl minimálně dva telefonáty z Brna, tak máme co dělat,“ ušklíbl se Skuhravý.