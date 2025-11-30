Kouč Češek po druhé prohře: Házená se nehraje 45 minut... Cílem zůstává postup ze skupiny
Dva zápasy se rovnají dvěma prohrám. České házenkářky zatím na MS 2025 díru do světa nedělají. Pád proti Švédsku se čekal, možná už méně proti Brazílii, ale i jihoamerický soupeř byl favoritem. Celkově však porážky mrzí, protože Češky předváděly v obou duelech zajímavou házenou. Problém? Nedokázaly trend udržet celý zápas. „My dokážeme hrát proti týmům, které mají světové hráčky, házená se nehraje 45 minut, ale šedesát. Těch šedesát minut musíte být naplno připravení a koncentrovaní,“ litoval kouč národního týmu Tomáš Hlavatý.
Co říkáte na celkový výkon proti Brazílii?
„Pokud to mám celé zhodnotit, tak jsme jednoznačně hráli 45 minut výbornou házenou. Měli jsme momenty, kdy jsme mohli v obou poločasech ještě víc strhnout vedení na naši stranu a jak já říkám, mohli jsme soupeře dorazit. Jednoduše se nám to nepovedlo. Jejich zkušené hráčky potáhly. Hráli jsme neskutečné množství duelů. Věděli jsme, že to může přijít. Bohužel jsme v tom byli fyzicky 45 minut, ale pak jsme se snažili jen rychle zakončit a takový ten půlkrok navíc nám pak chyběl.“
V čem je tedy problém? Je to horší fyzická připravenost?
„Od chvíle, co jsme u týmu, se bavíme o tom, že je potřeba koncepčně nastavit rozvoj fyzické připravenosti. Hrát jen 45 minut proti Švédsku a Brazílii prostě není náhoda. Na tomto musíme dál tvrdě pracovat. Jednoduše se v této fázi teď nacházíme. To, že jsme prohráli, je jedna věc. My dokážeme hrát proti týmům, které mají světové hráčky, ale házená se nehraje 45 minut, ale šedesát. Těch šedesát minut musíte být naplno připravení a koncentrovaní.“
Jaké jsou tedy vyhlídky dál na turnaji?
„Pochopitelně chceme porazit Kubu a jít dál ze skupiny. To je náš základní cíl. Tyto zápasy nám dávají opravdu hodně. Zároveň je tam propojenost s českými fanoušky, chci poděkovat těm, kteří dorazili do Stuttgartu, cítil jsem, že tam jsou. Jsem rád, že za námi stojí. Zbožňuju fanoušky, kteří stojí za týmem, i když se prohraje.“
Budou tedy podobné konfrontace něco, na čem chcete do budoucna stavět? Pomůže to týmu?
„Určitě ano. Každá hráčka to ví, jak to je. Jenže jsou určité věci, které nezměníte mávnutím kouzelného proutku. Ze dne na den spoustu věcí nezměníte, ale děvčata chtějí tvrdě pracovat. Věřím tomu, že do budoucna budeme schopni vyhrát i zápas proti zemi, která ví, jaké to je vyhrát mistrovství světa.“
Už před turnajem to vypadalo, že duel proti Kubě bude ten klíčový. Jak nyní budete pracovat s hráčkami po psychické stránce? Najednou budou za velké favoritky.
„To je naše úloha to zvládnout. Tento tým nepřijel do Stuttgartu odehrát jen základní skupinu. Jasný cíl je postoupit do té hlavní fáze. Jednoduše si promluvíme, děvčata se musí pořádně nadechnout a uklidnit se. Někdy je sport krutý, kdy už si v poločase myslíte, že to půjde jako proti Brazílii, ale jak už jsem říkal, házená se hraje šedesát minut. Věřím, že se společně budeme těšit na další zápasy.“