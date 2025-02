Kiplimo má světový rekord v půlmaratonu. Jako první běžel pod 57 minut

Barcelonský půlmaraton se zapsal do historie. Ugandský vytrvalec Jacob Kiplimo totiž překonal světový rekord a jako první v historii zaběhl trať o délce přes 21 kilometrů pod 57 minut. Časomíra se zastavila na hodnotě 56:42. Olympijský medailista z Tokia na deset kilometrů nedal konkurenci šanci svým strojovým tempem a překonal dosavadní rekord Etiopana Yomifa Kejelchy.

Vypadalo to, že v Barceloně panovaly o víkendu ideální podmínky. Na super časy v půlmaratonu určitě. Bezvětří, k tomu třináct stupňů Celsia. Kiplimo přicestoval do katalánské metropole v tichosti a žádná velkohubá prohlášení jej nepředcházela.

V sobotu bylo dohodnuto, že vodič Edwin Kimosong z Keni nastaví rytmus úvodních kilometrů kolem dvou minut a 45 sekund na kilometr. Kiplimo však tohle tempo považoval za pomalé a brzy vzal závod do svých rukou.

V Barceloně si vylepšil i vlastní světový rekord na patnáct kilometrů. Na mezičase mu naměřili 40:07 a závod prestižní série World Athletics Gold Label jasně opanoval už od nějaké osmé minuty. Kejelcha do té doby vládl jako rekordman v půlmaratonu časem 57:30. Dlouho si jej ale neužil, protože tenhle výkon předvedl v říjnu loňského roku ve Valencii.

Pikantní na tom je, že tenkrát o jedinou sekundu překonal primát právě Kiplima, který byl světovým rekordmanem od listopadu 2021. Uganďan si tak při první možné příležitosti vzal prvenství ve světových tabulkách znovu do své správy. Vylepšení o 48 sekund je navíc nejvýraznější v historii.

„Byl to perfektní závod. Ideální teplota, vůbec žádný vítr, fantastický okruh. Kimosong nasadil dohodnuté tempo, ale já byl plný energie a od třetího kilometru jsem to rozjel. Nikdy bych ale nečekal, že zaběhnu půlmaraton pod 57 minut, je to fantazie,“ nechal se slyšet Kiplimo.

Rekordmana čeká maraton

Ugandský rekordman si v Barceloně dokázal, že je na dobré cestě a nebrzdí. V dubnu jej totiž čeká v Londýně debut na maratonské trati, tedy z logiky věci dvojnásobná dávka, kterou spolykal v Barceloně. „Až do závodu v Anglii se nikde na startu neobjevím,“ prohlásil šťastný Kiplimo, který má ve své sbírce kromě bronzu z olympiády v Tokiu stejně cenný kov z MS 2022 v Eugene. V obou případech se jednalo o 10 000 metrů, to už ale dráhu úspěšně kombinoval se silničními závody. Teď na něj čeká královská disciplína vytrvalců.

„Směřuje to k maratonu pod dvě hodiny. V technických disciplínách kromě Duplantise nic takového nevidím. Ale co se v hale děje v běžeckých disciplínách… Některé historické časy jako by už nic neznamenaly, dějí se neskutečné věci. Letos bude boom, exploze rychlých časů. Někteří tvrdí, že přibude žen pod dvě hodiny a deset minut,“ nechal se slyšet atletický insider a manažer mítinku Zlatá tretra Alfonz Juck.

Jedinou ženou, která přitom dosud běžela maraton pod dvě hodiny deset, byla v říjnu loňského roku v Chicagu Keňanka Ruth Chepngetichová. Mezi muži je pak světový rekord 2:00:35 v držení jejího krajana Kelvina Kiptuma z roku 2023. A Kiplimo si jistě brousí zuby na to být prvním běžcem, který maraton zdolá pod dvě hodiny.