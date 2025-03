Ingebrigtsen v bublině: soud s otcem i rekordy. Norské hvězdě pomohl Čech

S otcem Gjertem se letos uvidí u soudu, norský běžec Jakob Ingebrigtsen se ale bolavou rodinnou ságou nenechává rozhodit. Během zimy už srovnal se zemí halové světové rekordy na 1500 metrů i míli a na dnešním startu HME v Apeldoornu útočí na dvě zlaté medaile, kterými by v historických tabulkách dohnal ukrajinského rychlíka Valerije Borzova. „Velká pokora před ním, jak to má srovnané, a ví si, za čím jde,“ chválí ho Filip Sasínek, jež mu k jeho rekordům na dráze pomohl.

První čtyři kola byla na něm. Během únorového mítinku světové tour v Lievinu dostal Filip Sasínek závažný úkol rozeběhnout tempo Jakobu Ingebrigtsenovi, aby se od něj mohl odrazit hned ke dvěma světovým rekordům. Po osmi stech metrech odstoupil a pak s bouřící halou sledoval, jak nezdolný Nor cestou smáznul světový halový rekord na 1500 metrů a v cíli i na míli.

„Bylo hodně zajímavé si zkusit tempo světového rekordu. Měl jsem co dělat, abych to tempo takhle rovnoměrně zvládal. Je to obrovský zážitek,“ líčí Sasínek. „Publikum bylo úplně neskutečné, to jsem nikdy nezažil. Srovnal bych to s O2 arenou 2015 na Evropě. Bylo to něco úžasného.“

Plán vyšel skvěle. Ingebrigtsen byl na patnáctistovce v čase 3:29,63 minuty, jako první v hale překonal hranici tří a půl minuty a skoro o celou sekundu překonal vlastní tři roky starý rekord. Cíl na úrovni míle proťal výkonem 3:45,14 a teprve pět dní starý rekord Američana Yareda Nuguseho vylepšil o sekundu a 49 setin.

„Je to neuvěřitelné. Běžet patnáctistovku pod tři třicet a ještě to dotáhnout v rekordním čase na míli, navíc při prvním startu sezony… To je něco unikátního, výjimečného,“ hodnotí Alfonz Juck, manažer Zlaté tretry Ostrava, která se chystá na 24. června.

Sasínek znovu potvrdil svou pozici elitního zajíce, kterou získal v posledních sezonách. Už před dvěma lety v Lievinu pomohl Lamechu Girmovi ke světovému rekordu na 3000 metrů.

„V Lievinu jsem známý. Na tyhle větší mítinky si mě zvou a je to super příležitost. Člověk se ukáže na čele, neběží na chvostu. Je to trochu i o té značce. Pak jsem tam s ním prohodil pár slov. Něco takového bych se ještě chtěl zkusit naučit a vědět, že když člověk na to má, tak si může věřit a prostě to risknout.“

Spory s otcem

Ingebrigtsen je srdcové eso současného boomu rekordních výkonů. Je nejlepší ze slavného rodinného týmu, který v norském městě Sandnes cepoval otec Gjert. Z Jakobových starších bratrů Henrika a Filipa vycepoval mistry Evropy, Jakobova kariéra se zcela vymyká. V osmnácti vyhrál na mistrovství Evropy double na patnáctistovce a pětce, od té doby to dvakrát zopakoval. Má dvě zlaté z olympiád i ze světových šampionátů. Je produktem přelomového tréninku v nízkých hodnotách laktátu při velké kilometráži, takzvané norské metody. Je založená na dvou trénincích denně těsně pod hladinou laktátového prahu. Na výkony má vliv i éra stále dokonalejších super treter s karbonovými plátky. Ingebrigtsen stále vládne, ale zlepšují se i ostatní.

„Je to všechno se vším. Jsou to nové boty, nové technologie. Všichni sdílí svoje tréninky, trénují dost podobně. Přišlo se na to, jak se to má dělat a obrovská konkurence to žene,“ říká Sasínek. „Myslím, že se to jen tak nezastaví, a pokud v Česku chceme držet krok, tak musíme na tomhle taky zapracovat a připustit ty metody i do našeho tréninku. Snažíme se, ale spíš na to přicházíme. Myslím, že jdeme správnou cestou. Pro mladší to bude snazší.“

Za úspěchy klanu Ingebrigtsenů je dlouhodobá tvrdá práce, která vyžadovala od tří bratů naprosto oddanost. Už jako děti chodili běhat kolem jezírka Gisketjørn v Sandnesu a jejich dny byly naprosto přirozeně podřizovány běžeckému tréninku. Otec Gjert vytvořil výjimečný tréninkový systém, zároveň ale možná až příliš přísnou atmosféru. Před dvěma lety všichni tři bratři otce obvinili, že je vychovával pomocí násilí a vyhrůžek. Případ vyšetřovala policie a během první poloviny letošního roku se dostane i k soudu.

Bratři se s otcem tréninkově rozešli už v únoru 2022, na dráze ale dopad citlivého případu není poznat. Jakobovu přípravu přezval jeho nejstarší bratr Henrik.

„Funguje jim to, myslím, že otcovu kauzu moc neprožívají,“ říká Juck.

„Tři bráchové se dokázali uzavřít do nějaké bubliny. Myslím si, že tohle vůbec neřeší,“ líčí Sasínek. „Když se někdo zeptá, jenom to tak odbydou. Oni jsou uzavření, dívají se jen na sebe. Když má někdo dotaz, tak ho odpálí. Jedou si svoje, chtějí být nejlepší a myslím, že se jim to daří.“

Jakob Ingebrigtsen bude škádlit historii i na evropském halovém šampionátu, který dnes začíná v Apeldoornu. Půjde mu o třetí zlatý double v řadě na tratích 1500 a 3000 metrů. První získal na trojce už v osmnácti v roce 2019. V případě úspěchu by se sedmi zlatými medailemi dohnal dosavadního rekordmana HME, jímž je Valerij Borzov, olympijský vítěz na stovce z roku 1972.