Medailová naděje? Nohu tam klidně nechám, slibuje Štefela před HME

V prvním závodě sezony si skokem 230 centimetrů vyrovnal osobní rekord. Ten druhý nedokončil kvůli zranění kotníku. Pokud za pár dní na HME v Apeldoornu bude závodit první verze Jana Štefely, může to být pro něj přelomový závod kariéry.

„Kotník prostě bolel. Doléčili jsme ho a v testovacím závodě to vypadalo dost slušně,“ naznačuje. Z někdejšího evropského šampiona do 22 let už je jeden z lídrů mladé vlny atletické reprezentace. Byl ve finále halového MS, mistrovství Evropy pod širým nebem i olympiády, ačkoli vloni v Paříži mu jeho zatím životní závod nevyšel. V úterý odletí na ME do Nizozemska po pouhých dvou závodech během zimy. Nevidí v tom problém.

„Mně to naopak pomůže. Když jsem jel na soutěž a měl jsem pět, šest závodů, vždycky vyprchala jiskra. Proto jsem na vrcholných soutěžích vždy předvedl průměrný výkon,“ vysvětluje Štefela.

Vyšetření u reprezentační lékařky Karolíny Velebové ukázalo, že je zdravý. V posledních týdnech se pomalu vracel do tréninku.

„Teď jsem hladový po skákání, závodění. Měl jsem jeden a půl závodu. Těším se hrozně moc, na tréninku jsem najetý. Všechno vás baví, mám teďka super život,“ pochvaluje si Štefela.

Znamená to, že v Apeldoornu bude vyladěný sportovec. Štefela, který pochází ze statku, kdysi miloval jitrnice a tlačenku. Pro dobro své kariéry už ale podobnou stravu opustil.

„Když jsme ten recept našli, tak budeme pokračovat,“ usmívá se. „Měl jsem strach, že začne halová sezona a začnu skákat 220, to bych na úplném dně. Jsem rád, že jsem se do toho zpátky zamotal a pokračuju v tom.“

Před startem halového ME patří mezi kontinentální špičku. Ve startovní listině mají letos skočeno víc jen Ukrajinec Dmytro Doroščuk a Izraelec Jonathan Kapitolnik. Ital Stefano Sotile je zraněný a šampionát musí vynechat.

„Škoda, že Evropu nejde, má něco se zády,“ lituje Štefela. „A že jsem třetí? Kdybych byl první, tak mě to znervozňuje…“

Štefela může z halové sezony vytěžit ještě víc. Jako jeden z mála českých atletů se chystá i na mistrovství světa v Nanjingu, které v kalendáři koncem měsíce přesluhuje ještě kvůli odkladům z covidové doby. „Určitě pojedu, jestli mi po halové Evropě bude kotník držet, protože jsem si říkal, že tam tu nohu klidně nechám,“ slibuje Štefela.

