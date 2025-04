Atletika jako UFC: Sprinter Johnson rozjíždí nové závody. Větší peníze než Diamantová liga, zůstává jen běh

Objevil se jako rytíř z dávných slavných časů, aby vytáhl atletiku zpátky na světlo. Na olympiádě v Atlantě 1996 byla síla Michaela Johnsona taková, že pořadatelé Her jenom kvůli němu změnili program a umožnili mu tak úspěšně zaútočit na nevídaný double v závodech na 200 a 400 metrů.

Byla to doba, v níž byl sprinter s unikátním běžeckým stylem rovných zad se zlatými tretrami na nohách globální hvězdou světového sportu. Fanoušky bavily jeho souboje s Carlem Lewisem nebo Donovanem Baileym, s nímž dokonce uspořádal na trati 150 metrů cirkusovou show o titul nejrychlejšího muže planety o milion dolarů. Teď se Johnson vrací ve snaze postrčit svůj milovaný sport zpět do záře reflektorů, o kterou od konce kariéry Usaina Bolta do značné míry přišel.

„Když posloucháte fanoušky, chtějí vidět nejlepší atlety závodit proti sobě. Chtějí vidět rivalitu. Chtějí vidět závodníky mnohem častěji než jednou za čtyři roky na olympiádě nebo jednou za dva roky na mistrovství světa,“ řekl Johnson v online rozhovoru s mezinárodními novináři, ke kterému byl díky Eurosportu přizván i web iSport.

Johnson seděl u počítače v jamajském Kingstonu, kde se v noci na sobotu jeho vysněný projekt rozjede. První sezona seriálu Grand Slam Track obsahuje čtyři závodní víkendy, po Kingstonu se během jara vydá do Miami, Philadelphie a Los Angeles.

Závodit se bude v šesti soutěžních skupinách – krátkých sprintech (100 a 200 metrů), dlouhých sprintech (200 a 400 metrů), krátkých překážkách (100 metrů překážek žen, 110 metrů překážek mužů a 100 metrů), dlouhých překážkách (400 metrů překážek a 400 metrů), krátké distanci (800 a 1500 metrů) a dlouhé distanci (3000 a 5000 metrů).

GRAND SLAM TRACK VS. DIAMANTOVÁ LIGA

4 počet závodů 15 2 pořadatelské země 12 287 milionů korun celkové prize money 210 milionů korun 0 prize money za vítězství v závodě 227 a 454 tisíc korun 2,3 milionu korun prize money pro vítěze disciplíny 682 tisíc korun

Organizátoři podepsali 48 závodníků, kteří se zúčastní všech čtyř víkendů, během nich vždy poběží dva závody a budou moct bojovat o plný podíl na prize money v celkové výši 12,6 milionu dolarů (287 milionů korun). To je větší částka než 9,24 milionu dolarů (210 milionů korun), kolik dává mezinárodní federace Světová atletika na odměnách v letošní Diamantové lize.

U Johnsona si vítěz každé soutěžní skupiny vydělá ke startovnému 100 000 dolarů (2,27 milion korun). Proti 48 stálým závodníkům bude na každém grandslamu závodit 48 pozvaných vyzývatelů. Johnson dal dohromady působivé startovní pole. Jsou v něm fenomenální světová rekordmanka na 400 metrů překážek Sydney McLaughlinová-Levroneová, sprinterské hvězdy Gabby Thomasová, Kenny Bednarek či Fred Kerley.

Parádní kousek se mu povedl především na středních tratích, v nové terminologii krátké distanci, kde na patnáctistovce přilákal všechny olympijské medailisty z Paříže – Colea Hockera, Joshe Kerra a Yareda Nuguseho. Ti se křížem utkají se zlatým a stříbrným půlkařem z loňských Her - Emmanuelem Wanyonyiou a stříbrným Marco Aropem.

Johnson si představuje, že fanoušci přestanou řešit časy a budou se na sociálních sítích bavit, kdo v jím připravených vzájemných soubojích hvězd bude nejlepší. Přímé střety největších hvězd atletika opravdu postrádá.

„Podepsali jsme ty nejrychlejší atlety, kteří jsou připraveni se vzájemně utkávat. Atleti to sami takhle chtěli. Jenom to někdo musel rozjet a zaplatit jim za jejich tvrdou práci,“ uvedl Johnson. „O tomhle je profesionální sport. Postavit vedle sebe ty nejlepší atlety k závodům, které fanoušci chtějí vidět. Chceme vytvořit prostředí, kde se atleti budou cítit šťastnější, v němž budou za své výkony oceňováni.“

Chybí hvězdy, které neběhají

Nový projekt ovšem není zcela bez kazů. V seriálu, který promuje vzájemné závody nejlepších proti nejlepším, schází několik velkých jmen v čele s olympijskými šampiony na stovce – Noahem Lylesem a Julien Alfredovou. Na startovce chybí taky mílař Jakob Ingebrigtsen, či hvězdy dlouhých překážek Rai Benjamin a Karsten Warholm.

„Seriál obsahuje hodně závodů v relativně krátkém čase, se čtyřmi cestami za oceán by cestovní zátěž byla enormní. Nebo bych tam musel zůstat dva měsíce. Nemyslím si, že je to vzhledem k přípravě na mistrovství světa praktické,“ vysvětlil Warholm pro norský deník VG.

Grand Slam Track taky zcela opomíjí technické disciplíny. Z anglického názvu pro atletiku track and field si doslova bere jenom polovinu. Nová série tak přichází o tváře současné atletiky v čele s tyčkařem Mondo Duplantisem, koulařem Ryanem Crouserem či výškařkou Jaroslavou Mahučichovou. Johnson nevyužije ani oštěpařskou rivalitu Jakuba Vadlejcha s Níradžem Čoprou, kteří jsou minulostí a současností slavného kouče Jana Železného.

„Mondo je samozřejmě jeden z nejlepších sportovců nejen v atletice, ale i ve světě. Někdo může být zklamaný, to je jeho právo. My jsme to cítili tak, že abychom byli úspěšní, musíme se soustředit na něco, co zvládneme,“ vysvětlil Johnson.

Navzdory výhradám jde o ambiciozní projekt, který má šance špičkovou atletiku přiblížit fanouškům. Johnson jde proti proudu. Příliš ho nezajímá hodnota výkonů, ačkoli doufá, že i ty tvrdá konkurence přinese. Je na začátku cesty, která má z olympijského sportu číslo 1 udělat atraktivnější produkt i v letech mezi Hrami.

„V našem týmu jsou lidé, kteří prošli bojovými sporty, formulí 1, NFL, tenisem. Máme lidi s různými zkušenostmi a snažíme se je využít, UFC nevyjímaje,“ vyzdvihl Johnson na otázku iSportu příklad nejúspěšnější ligy bojových sportů. „UFC udělala skvělou práci, když vzala rozličné bojové sporty, zúžila je do MMA a podepsala nejlepší sportovce. Byla to dlouhodobá práce. Vybudovali soutěžní produkt, jehož cílem bylo pobavit publikum a byli schopní ho vysílat po celém světě. Touhle cestou jdeme i my. UFC je pro nás určitě jedním z modelů.“

GRAND SLAM TRACK V KINGSTONU

SOBOTA

0.35 (PP Eurosport a Sporty TV)

NEDĚLE

0.35 (PP Sporty TV)

21.35 (PP Sporty TV)

PROGRAM GRAND SLAM TRACKU

5. – 7. dubna Kingston

2. – 4. května Miami

30. května – 1. června Philadelphia

27. – 29. června Los Angeles

PROGRAM DIAMANTOVÉ LIGY

26. dubna Sia-men

3. května Šanghaj

16. května Dohá

25. května Rabat

6. června Řím

12. června Oslo

15. června Stockholm

20. června Paříž

5. července Eugene

11. července Monako

19. července Londýn

16. srpna Chořov

20. srpna Lausanne

22. sprna Brusel

27. – 28. srpna finále Curych