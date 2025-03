Čtete: Atletické příběhy z Číny: samouk s medailí, skoro zlaté sestry a pojem „Made in China“

V Austrálii ještě zůstaneme. Sprint je na každém atletickém mítinku vrcholem. Šedesátka na HMS v Nan-tingu měla několik favoritů, ale Australan Lachlan Kennedy nepatřil k top aspirantům cenného kovu. Vědělo se, že ten klučina je rychlý, ale až do příletu do Číny v hale takhle ostře nezávodil. Vypadalo to však, že nedělá roky nic jiného.

Svou fazónu prodal a dostal se až do finále, kde dokonce prohnal i britského favorita number one. Chvíli to taky v cíli vypadalo, že Jeremiah Azu bude pokořen a Kennedy získá nečekané zlato. Jenže přepočet cílové fotografie nakonec o setinu přiřknul zlatou Britovi. Kennedy se tak mohl radovat ze stříbra, i když to bylo poněkud hořké. Několik sekund si totiž mohl myslet, že má zlato. Bývalý ragbista, kterému v 15 letech odhalili cukrovku, tak pomohl Austrálii k velkolepému šampionátu.