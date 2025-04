Půlmaraton: Lákání hvězd. Dálnice Praha - Brno? Běžci by umřeli nudou, říká manažerka

Manažerka Jana Moberly dostala úkol jak pro Honzu z pohádky. Bylo na ní, aby do Prahy přivedla atlety s reálnou šancí vylepšit traťové rekordy pražského půlmaratonu.

„Carlo chce být vždycky lepší a viditelnější. Jenže rekordy našeho závodu jsou nebetyčně vysoko. Sehnat někoho, kdo by je mohl vylepšit, to nebyl lehký úkol. Pokud počasí dovolí, startovní listina ale dává velkou šanci se o to minimálně pokusit,“ usmívá se Moberly.

Mužský rekord stanovil vloni Keňan Sebastian Sawe výkonem 58:24 minuty, což byl sedmý nejrychlejší půlmaraton za celý loňský rok. Pražské maximum mezi ženami trvá od roku 2017, kdy Keňanka Joyciline Jepkosgeiová časem 1:04:52 hodiny vytvořila tehdejší světový rekord.

Lasoi s časem 58:10 čtvrtý NEJ na světě

V sobotu v Praze ale poběží borci, kteří mají na to se s jejich stopami poprat. Isaia Lasoi byl vloni časem 58:10 čtvrtým nejlepším na světě.

„Mým cílem je v Praze vyhrát, a navíc v nejlepším čase závodu,“ věří si.

Mezi ženami je hlavní favoritkou Lilian Rengeruková, kterou výkon 1:03:32 z jejího loňského debutu řadí na čtvrté místo světových tabulek všech dob. Rengeruková si na silnici teprve zvyká a má za sebou elitní výsledky na dráze. V závodě na 5000 metrů byla pátá na MS 2019 v Dauhá, na loňské olympiádě v Paříži doběhla pátá na 10 000 metrů.

Při Generali 1/2Maratonu Praha budou mít běžci k dispozici rychlou trať. Startuje se v deset ráno na Bubenském nábřeží před hlavní bránou do Holešovické tržnice, kde bude i cíl.

„Trať je velice dobrá, rychlá. Měnila se hodněkrát kvůli rekonstrukcím, uzavírkám. Nemáme tam žádný kopec. Malinko problém jsou tramvajové pásy. Světový rekord v ženách a světové časy v mužské kategorii ukazují, že Praha je dostatečně rychlá,“ líčí Moberly.

Závodníci se musí vyrovnávat se zatáčkami, přeběhy přes čtyři mosty, měnícím se povrchem, občas jim situaci komplikuje vítr. Běžci mají k dispozici rychlou trasu, ne však laboratorní podmínky jako třeba Eliud Kipchoge při svém maratonu pod dvě hodiny ve vídeňském Prátru v roce 2019.

„Mohli bychom jít na dálnici Praha - Brno, tam by to bylo krásně rovné, ale kdo by nám tam běžel?“ ptá se Moberly. „Běžci by umřeli nudou. Zatáčky tomu sice nepomůžou, ale zároveň vás rozptýlí, nemyslíte tolik na časy a běžíte. Nejhorší je, když je před vámi autostráda.“

Pražský půlmaraton s dobrou pověstí

Pražský půlmaraton má mezi běžci dobrou pověst. Závod se pyšní známkou kvality Elite Světové atletiky a je součástí vyhlášeného seriálu evropských půlmaratonů SuperHalfs. Dostat na start hvězdy je ale přesto dlouhý proces.

„Vybírat si z nabídek není jednoduché. Je to hlavně o kontaktu s manažery. Největší stres je pro mě, když máte startovní listinu postavenou a dva běžci z ní najednou zmizí. Je to nekončící hra se zdravím běžců i s vízy,“ vysvětluje Moberly. „Získat schengenská víza je kvůli situaci ve světě rok od roku obtížnější. Etiopan musí požádat pětačtyřicet dní před odletem. Má to logiku, ale manažery to nesmírně trápí.“

V sobotu v Praze poběží taky 16 000 hobby běžců, což dělá z pražského půlmaratonu suverénně nejobsazenější běžecký závod v Česku. Pořadatelé si všímají rostoucího zájmu, který se pomalu blíží dobám před covidovou pandemií.

„Jsme největší masovou akcí svého druhu ve východní i střední Evropě. Jenom berlínský půlmaraton a maraton můžou říct, že mají víc závodníků na jeden závod,“ říká Jiří Nečásek, marketingový manažer RunCzechu. „Po ráně, co dostalo za covidu, se běhání vrací. Myslíme, že v letošním roce, možná překonáme poslední předcovidová čísla. Naším cílem dostat se v roce přes sto tisíc běžců se startovním číslem.“