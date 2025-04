Běžcům se smál. Teď bývalý skokan Janda uběhl půlmaraton: Kolena bolela, vzdát jsem nechtěl!

Běhání ke skokanské kariéře Jakuba Jandy patřilo. Na závodech vždy večer absolvoval krátký výklus, nebyla to ale jeho oblíbená aktivita.

„My jsme měli chodit běhat každý večer. Ale to bylo deset, patnáct minut, takový pomalý výklus před večerním protažením, hlavně si nerozcuchat vlasy. Běžet přes dvě hodiny je trošku rozdíl,“ líčí Janda. „Já jsem se vždycky běžcům smál, že náš sport je jednoduchý. Nevyjde to, sbalím lyže, jedu na hotel a oni se ta musí trápit. Smál jsem se Magimu, když na mistrovství světa v Oberstdorfu vyjel dopředu a sněžilo. Říkal jsem mu, že chtěl ukázat sponzory.“

Janda připomněl památný smělý útok běžce na lyžích Jiřího Magála v závodě na 50 kilometrů na MS 2005, který v chumelenici favorité brzy dohnali. O víkendu se ale sám rozhodl potrápit své tělo při pražském půlmaratonu v rámci týmu Poslanecké sněmovny proti týmu Senátu.

„Byla to dřina. Běžel jsem to poprvé v životě, tak jsem vůbec nevěděl, co od toho můžu čekat. Na devátém kilometru se mi ozvalo levé koleno, na třináctém se mi ozvalo pravé koleno. Nechtěl jsem to vzdát. Od patnácti kilometrů mi těch šest kilometrů do cíle přišlo delší než celý půlmaraton…“ líčí Janda. „Když jsme vybíhali, kamarád říkal: Bude to bolet. A měl pravdu. Na začátku jsem běžel na pohodičku tempo pod dvě hodiny. Pak jsem bohužel musel trošku zpomalit. A pak jsem se plazil. Nevěděl jsem, co udělá koleno. Jsou to stará zranění, která jsem si nikdy nenechal operovat. Já měl natržený zkřížený vaz, poškozený meniskus, urvanou chrupavku, která mi cestovala a zapouzdřila se v koleně. Doktoři říkali, že až se to urve, tak se to zoperuje. A drží to dodneška. Ale vzdát jsem nechtěl.“

Do cíle se Janda nakonec dostal v čase dvě hodiny a čtrnáct minut. A jeho poslanecký tým se musel sklonit před senátorským, v němž byli i nadšení běžci Jan Pirk a Miloš Vystrčil.

„Hrozný… Staří dědci nám dali na prd… To se stává. Až to poběžím popáté, bude to lepší,“ usmívá se Janda.