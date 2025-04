Rekordní počet běžců na Pražském půlmaratonu. Neslavil Keňan, hattrick Vebra i prvenství pro hráčku squashe

Za melodií symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany se rozběhl v deset dopoledne celý živý organismus. Šestnáct tisíc startujících je pražský rekord. Favority v kategorii mužů i žen byly pochopitelně africké perly. Nejvíc se mezi muži sázelo na Keňana Kipkoeche Lasoie, mezi ženami na jeho krajanku Rengerukovou.

Zatímco Keňanka si běžela takřka od začátku svůj vlastní závod, mezi muži to bylo daleko napínavější. Dlouho se vepředu držela čtyřčlenná skupina Afričanů, které pláchnul několik kilometrů před cílem Kipkoech Lasoi a zdálo se, že papírové předpoklady budou naplněny, byť už během mezičasů se jevilo, že traťový rekord Sabastiana Saweho (58:24) odolá.

V závěrečných stovkách metrů ale strojovým tempem hlavního favorita docvakl Kwizera. Burunďan měl v tu chvíli psychologickou převahu, kterou potvrdil. Vyhrál v čase pod 59 minut, přitom nikdy dříve půlmaraton pod hodinu neběžel.

„Jsem rád nejen za výhru, ale samozřejmě za burundský rekord. Trať je tady v Praze trochu nahoru a dolů, ale mně to vyhovuje,“ řekl vítěz mužského závodu, který za sebou nechal o pouhé dvě sekundy hlavního favorita Kipkoeche Lasoie.

Z Čechů byl znovu favoritem v Praze Patrik Vebr. Šestadvacetiletý borec, který je schopen si od půlmaratonu odskočit klidně i na dráhu k závodu na 1500 metrů ani letos nenašel českého přemožitele v čase 1:05:40. Pořádně ho ale překvapivě prohnal Tomáš Křivda, který si v Praze zaběhl svůj debut. Mnohem více se věnuje orientačnímu běhu.

„Dneska to rozhodně nebylo zadarmo. Někoho mohlo překvapit, že se Tom bude takhle držet. Mě ne, protože se známe. Měl za sebou skvělou přípravu. Poměrně dost foukalo. Byl to super zážitek, protože je tady vždy skvělá atmosféra. Praha je fakt srdcovka,“ řekl nejlepší Čech Vebr.

„Ten čas je takový standard. Není to výsledek, ze kterého bych měl jásat,“ řekl Vebr s tím, že v cíli docela dlouho vyhlížel svou přítelkyni Karolínu Sasynovou, která taky běžela. Jenže marně.

„Ještě jsem s ní nemluvil. V cíli jsem dostal informace od nějakého běžce, že někde na čtrnáctém kilometru asi odstoupila kvůli zranění. Nevím, co se stalo. Míjeli jsme se na desátém kilometru a vypadala v pohodě, usmívali jsme se na sebe,“ dodal český reprezentant, kterého poznamenala v přípravě i nehoda na soustředění v Keni.

„Do Keni jsem odjížděl zraněný, takže jsem neměl naběhané kilometry. Když jsem se dostával do formy, tak nás srazilo auto, když jsem jel taxíkem na motorce. Naštěstí se nestalo nic vážného. Naštěstí jsem měl jen odřenou ruku. Nevím, jak moc to narušilo trénink, možná maximálně regeneraci,“ dodal Vebr, který celkově obsadil dvanácté místo a byl nejlepší z neafrických běžců.

Zatímco mezi muži to byla řežba, ženský závod měl jasnou královnu. Rengeruková vyhrála dle očekávání, ale nepokořila rekord tratě. Nejlepší Češkou se stala celkově šestá Michaela Čepová, což bylo překvapení, protože to pro ni byl debut na půlmaratonské trati.

„Stoprocentně je to nad očekávání. Vůbec jsem nečekala, že budu nejlepší Češka. Ještě pořád hraju squash, ve kterém mě čeká mistrovství Evropy. Snažím se to kombinovat s během,“ vyprávěla v cíli nadšená Čepová.

Trénuje pod vedením bronzové ženy z maratonu na mistrovství Evropy 2018 Evy Vrabcové Nývltové. „Eva je úžasný člověk. Velice lidská, skvělá trenérka,“ složila jí Čepová poklonu.

Samotná Vrabcová Nývltová, která už je nyní hlavně trenérka, se na půlmaraton vrátila časem pod hodinu a 20 minut a doběhla jako třetí Češka a v cíli propukla v pláč, když viděla svou svěřenkyni, že dokázala z českého pohledu vyhrát. „Nemám slov, jsem úplně dojatá. Míša je to nejvíc, co jsem si dneska mohla přát. Protože ona má tu kariéru před sebou, a doufám, že to dotáhneme daleko,“ radovala se česká veteránka.