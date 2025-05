Zlatá tretra odhalila další hvězdy: dorazí i Duplantis! Poběží „nový Bolt“ pod dvacet?

Švédský tyčkař Armand Duplantis si už ve 25 letech vyskákal status absolutní aletické legendy. Zlato bral na olympijských hrách 2020 i 2024, dvakrát pak ovládl mistrovství světa. Další nejcennější kovy přidal v hale.

Jeho největším vyzyvatelem bude v úterý 24. června Řek Emmanouil Karalis, oba už soupeřili o víkendu na Diamantové lize v Šanghaji. Duplantis zvítězil výkonem 611 centimetrů, o vylepšení vlastního světového rekordu na výšce 627 cm se ale pokoušel marně. Velký výkon od něj očekávají i ve Vítkovicích.

„Je skvělé se znovu vrátit do Ostravy. Skáčeme přímo před hlavní tribunou a ten bezprostřední kontakt s fanoušky je něco, co si užívám. Stadion je pár minut chůze od hotelu, což je pro atlety výhoda. V době závodu budu mít několik soutěží za sebou, takže bych měl být připraven na kvalitní výkon. Možná se pokusím zaútočit na rekord mítinku 612 cm, nebo dokonce ještě výš. Hodně to závisí i na počasí. Věřím, že tribuny budou zaplněné a fanoušci nás poženou vpřed,“ hlásí Duplantis.

Největší současnou atletickou hvězdu má v merku celá řada dalších mítinků, Švéd si ale už počtvrté vybral Ostravu. „Nejtěžší na tom je, abychom se vešli do jeho volného termínu. On neskáče každý druhý den. Přiznám se, že letošní termín Zlaté tretry jsem do jisté míry přizpůsobil jeho možným dalším startům především v Diamantové lize,“ komentuje Alfons Juck, manažer mítinku.

„Všechno to vyšlo. Před Tretrou bude závodit 15. června ve Stockholmu a pak až 5. července v Americe, takže prostor na 24. června, kdy náš mítink je, má,“ raduje se Juck.

Premiéra „nového Bolta“ i české naděje

Nejen v tyčkařském sektoru se chystá velká show. Vítkovický stadion přivítá i majitele zlata a stříbra z olympiády Níradže Čopru, čerstvého svěřence oštěpařského velikána Jana Železného. „Těží ze své síly, flexibility a uvolněnosti. Je to velký závodník v hlavě. Kam přijede na velký závod, tam se mu daří. S panem Železným to mají společné,“ říká o Čoprovi český oštěpař Martin Konečný, jenž rovněž patří do Železného tréninkové skupiny.

Organizátoři Zlaté tretry už dříve představili další superstar. Dorazí i Nor Jakob Ingebrigtsen, který se vůbec poprvé v sezoně představí v běhu na 1500 metrů. Kromě českých nadějí Jakuba Vadlejcha, Karolíny Maňasové, Amálie Švábíkové či Tomáše Staňka dorazí i nizozemská čtvrtkařka Femke Bolová nebo sedmnáctiletý sprinter Gout Gout.

„Mnozí si myslí, a my si to myslíme taky, že může být novým Usainem Boltem, ale k tomu je ještě dlouhá cesta,“ ví Juck. „Jsem rád, že ho tady budeme mít a pozná Tretru, pozná Ostravu. Věřím, že se mu tu bude líbit a začneme s ním budovat vztah, aby se sem každý rok vracel. Očekávání od něj ale nemůžou být přehnaná, přece jen je to mladý chlapec. Na podobném mezinárodním mítinku mimo Austrálii ještě nestartoval, na velkém mítinku po Evropě to bude jeho premiéra.“

Jaký čas by v Ostravě mohl zaběhnout? Rekord mítinku drží na dvoustovce zmíněný Bolt s časem 19,83. „Uvidíme, jaké bude počasí, protože vy víte, že na dvoustovce to už hraje svou roli. Kdyby bylo v pohodě, mohl by zaběhnout pod dvacet. To by nám stačilo,“ usmívá se Juck.