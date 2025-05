Zkouška dospělosti: Järvinena čeká první Götzis, výkonem se chce přiblížit MS

Češtinu, angličtinu, účetnictví a propojení managementu s ekonomií už odvalil. Čtyři dny po maturitě na střední ekonomické škole se sportovním zaměřením čeká Tomase Järvinena zkouška z dospělosti na hlavní scéně světového desetiboje.

„Jediné, čeho se trošku bojím, že vypnu mentálně, že budu mimo hlavou a nebudu se stoprocentně soustředit. Doufám, že se to nestane,“ říká Järvinen.

Tenhle devatenáctiletý chlapec je nevybroušený klenot české atletiky. Vícebojařské geny má po finském tatínkovi Mikovi i mamince Kateřině Nekolné, sporťačce České televize. Celé jaro strávil mezi tréninky a učebnicemi.

„Spím dost málo, na to, kolik energie vyprodudukuju za den,“ usmíval se před svým dosud životním týdnem.

V Götzisu zažije dva dny nabité akcí, v nichž se poprvé postaví absolutní světové špičce, navíc v době oslav padesátiletého výročí zdejšího mítinku. Na startovce je Kanaďan Damien Warner, olympijský šampion z Tokia a s osmi vítězstvími legenda místního mítinku, úřadující mistr světa Pierce LePage i dva olympijští medailisté z Paříže – stříbrný Leo Neugebaurer a bronzový Lindon Victor.

Doufám, že budu lézt pomalu nahoru

Kromě soupeřů bude pro Järvinena zkouškou i první dospělý desetiboj s těžším náčiním či delšími překážkami.

„Mně to asi nevadí, já se těším na další překážky, silnější konkurenci, v které se budu muset zlepšovat. Doufám, že budu lézt pomalu nahoru,“ usmívá se Järvinen. „Určitě bych řekl, že mě to spíš vyhecuje, než vynervuje. Byl jsem na velkém stadionu, ale ne s hodně fanoušky. Je možné, že mě to vystresuje, ale nemyslím si, že jsem v závodech takový typ člověka.“

V Götzisu patří k legendám i Češi. Roman Šebrle v Götzisu tady jako první překonal hranici devíti tisíc bodů a s pěti triumfy je mezi nejlepšími závodníky historie. Vyhráli zde i Petr Krátký, Robert Změlík a dvakrát Tomáš Dvořák. Järvinen na ně jde navázat po problematické v zimě, kdy si natrhnul tříslo.

„Nebylo to něco, co by mi mělo vzít nějaké větší závody,“ věří Järvinen. „Nejdůležitější je, abych si to užil jako první velkou akci, na kterou nechci zapomenout. Je to zkomplikované maturitou. I tak bych řekl, že od sebe očekávám celkem dobrý výkon, který by mohl sahat k vyrovnání osobáku z juniorů.“

Järvinenův plán pro Götzis 100 metrů : 10,80 sek.

: 10,80 sek. Dálka : 750 cm

: 750 cm Koule : 13,50 m

: 13,50 m Výška : 210 cm

: 210 cm 400 metrů : 48,00 sek.

: 48,00 sek. 110 m př. : 14,00 sek.

: 14,00 sek. Disk : 43,00 m

: 43,00 m Tyč : 460 cm

: 460 cm Oštěp : 60,00 m

: 60,00 m 1500 metrů: 4:25,00 min. Součet bodů: 8351

To by byla senzace, poněvadž Järvinen získal vloni zlato na juniorském mistrovství světa výkonem 8425 bodů. Pokud by poskládal takový závod v Götzisu, rázem by poskočil na čtvrté místo českých historických tabulek, hned za svatou trojku Šebrle, Dvořák, Změlík.

„Těším se na atmosféru. Bude to padesátý ročník, bude hodně lidí, všichni ze špičky desetiboje budou na místě. Je to podle mě největší závod víceboje. Řekl bych, že to je na dost podobné úrovni jako mistrovství světa,“ říká Järvinen.

V první sezoně mezi dospělými má však jiné vrcholy. V červenci ho v Bergenu čeká boj o titul mistra Evropy do 23 let. A v září možná i mistrovství světa dospělých v Tokiu. K tomu potřebuje splnit buď hodně přísný limit 8555 bodů, nebo předvést dva kvalitní víceboje a dostat se do nominace přes kvalifikační žebříček.

„Bergen bude první vrchol, druhý se může objevit, kdyby náhodou…“ usmívá se Järvinen.