Daňkův memoriál s jedním z nejlepších diskařů. Koná se ale mítink naposledy? Problém s penězi

Vzpomínka na legendárního diskaře Ludvíka Daňka, olympijského šampiona z Mnichova, znovu ožije během atmosférického turnovského mítinku, kde se hned vedle dráhy peče sele, a grilují se dančí klobásy.

„Na začátku, když Ludva zemřel, tak jsem slíbil u rakve, že mu udělám memoriál. Myslím, že pětadvacet let je dost. Záleží, co bude dál,“ uvažuje Bugár. „Teoreticky to může být poslední mítink. Těžko se shání finance a bez financí se mezinárodní závody těžko dělají.“

Elitní diskaři i tak do Turnova rádi jezdí. Letošní hvězdou je Slovinec Kristjan Čeh, mistr světa z Eugene 2022 a předloňský vicemistr světa z Budapešti, který začal sezonu dvěma dalekými hody. V Ptuji zapsal 72,11 metru, na zlatém mítinku Kontinentální tour v Záhřebu dokonce 72,34 a dostal se na šesté místo historických tabulek.

Utkají se s ním Kolumbijec Mauricio Ortega, Jihoafričan Victor Hogan nebo Marek Bárta, jemuž nedávno ve větrných podmínkách oklahomské Ramony uletěl disk na rovných 67 metrů a na velkého předchůdce Daňka mu schází jen 18 centimetrů.

„Současné vedení jak města, tak kraje, je nakloněno, aby memoriál byl dál. Rád bych, aby to pokračovalo dál. Je to jediný diskařský mítink na světě. Jestli to bude pokračovat, bude záležet na místních, jestli to budou chtít dělat dál,“ říká Bugár.

Memoriál Josefa Odložila

S komplikovanými podmínkami bojuje i Miroslav Ševčík, který v Praze na Julisce v pondělí pořádá 32. ročník Memoriálu Josefa Odložila, stříbrného z patnáctistovky na olympiádě 1964 v Tokiu.

„Dneska je těžké skoro všechno. Musíme naplnit spoustu byrokratických nařízení ze strany Evropské atletické federace. Místo, abychom dostali zaplaceno za přenosová práva, musíme platit výrobu programu České televize,“ řekl Ševčík. „Slovy Miltona Friedmana: Za vším hledej peníze. Shánět peníze je čím dál složitější, je to čím dál dražší.“

Letos organizaci Odložilova memoriálu prodražil i koncert Iron Maiden, který se na sobotu chystá do Letňan. „Hotely jsou obsazené, ze soboty na neděli jsou ceny dvojnásobné než v loňském roce. Tady se nám to prodražuje, včetně stravování pro atlety,“ vysvětluje Ševčík.

Na Julisce se představí bohaté mezinárodní pole, na stovce poběží pět borců s osobními rekordy pod deset sekund. Pro fanoušky budou hlavními hvězdami elitní Češi – oštěpař Jakub Vadlejch, tyčkařka Amálie Švábíková, koulař Tomáš Staněk, výškařka Michaela Hrubá či běžkyně Kristiina Sasínek Mäki, která vyzkouší osmistovku.

„Já bych to chtěl dotáhnout co nejdál, co budu moci. Na památku Josefa Odložila by se nemělo zapomenout,“ říká Ševčík.