Rekordní bonus pro Duplantise. Je to nepsaný zákon, říká promotér Zlaté tretry

Bude to atletický galavečer plný velkých jmen. Včetně toho největšího. Švédský tyčkař Mondo Duplantis přiveze svou show, která šimrá šancí na světový rekord, zrovna na Zlatou tretru do Ostravy. Přijede už počtvrté a není to náhoda. „Vztahy budujeme tak, abychom stejně jako s Boltem dosáhli, že se ti nejlepší do Ostravy vracejí," říká Miroslav Černošek, spolumajitel pořádající agentury TK Plus.

Miroslav Černošek zrovna seděl za stolem v přepychově zrekonstruovaném hotelu Fairmont Golden Prague, kam se jeho bonmot docela hodil. Když přišla řeč na bonus za světový rekord pro fenomenálního tyčkaře Mondo Duplantise, procedil: „Mám to s sebou pro jistotu tady v aktovce…“

Unese ho vůbec vaše aktovka?

„Je to padesát tisíc dolarů. Manažer mítinku Ali Juck říká, že to je nepsaný zákon úspěšných mítinků. Že za světák je padesát tisíc. Prémie, to je věc mezi mnou a Alim. Na jeho otázku mu říkám: Neboj se, já to zajistím. I kdybych to měl dát ze svého, tak to musím zaplatit. Nemůžeme si dovolit, aby to bylo jinak. V rozpočtu to vůbec není, je to věc marketingové agentury.“

Co pro Zlatou tretru znamená, že má Duplantise?

„Co říci k tomu, že nám tam bude skákat ten asi nejlepší, kterého momentálně můžete mít? V roce 2024 byl nejlepším sportovcem světa (Duplantis získal prestižní cenu Laureus pro nejlepšího sportovce za loňský rok – pozn. red.). Zakládáme si na tom, že budujeme vztahy. A ty vztahy budujeme tak, abychom stejně jako s Boltem dosáhli, že ti nejlepší se rádi od Ostravy vracejí. Chceme být pyšní na to, že je mítink opravdu skvěle obsazený.“

Létá taková hvězda soukromým letadlem?