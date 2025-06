Na evropském kontinentu se Gout Gout představí vůbec poprvé v kariéře. Dosud závodil převážně doma, kde však jeho výkony ohromovaly. Loni zvládl dvoustovku za 20,04 sekundy a v této sezoně zaběhl v Perthu dvakrát těsně pod dvacet sekund. Kvůli neregulérnímu větru se ale musel nový osobák odložit.

Nicméně srovnání s Usainem Boltem je zcela na místě. Vždyť právě Jamajčan běžel v sedmnácti letech dvoustovku „jen“ za 20,13 sekundy. „Samozřejmě mám radost, že plno lidí mě k němu přirovnává, líbí se mi to. Usain je králem sprintu, bylo by fantastické se dostat na jeho úroveň. Trošku na sebe cítím tlak, ale nechci se k němu přirovnávat úplně. Atletice chci předat i něco svého,“ líčí Gout.

Velkou část úžasné kariéry spojil Bolt právě se Zlatou tretrou, na vítkovický stadion zavítal dohromady devětkrát. „Vím, že přijel několikrát, ale běžela tady i celá řada dalších skvělých sprinterů,“ přikyvuje rychlík, jenž před dvěma měsíci uzavřel australskou sezonu a nyní už směřuje přípravu k evropské části. Po Ostravě vyjede třeba na Diamantovou ligu do Monaka.

„Mám za sebou skutečně náročné období. Pracoval jsem na síle i na startech. Věřím, že se to projeví a snad se mi bude dařit co nejlépe,“ doufá. „Hlavním cílem sezony je pro mě mistrovství světa v Tokiu. Hodně se těším, že budu moct závodit s těmi nejlepšími. Je samozřejmě těžké mít v sezoně víc vrcholů, ale zvládnout se to dá.“

V Ostravě si Gout vyzkouší běh na 200 metrů, přestože dominuje i v nejkratších sprintech. „Dvoustovku mám raději, protože stovka je pro mě příliš krátká. Pořádně se ani nestihnu rozběhnout a už jsem v cíli, což je docela složité,“ usmívá se. „Konkrétní čas, který bych rád zaběhnul, říkat nechci. Moc se ale těším na skvělou atmosféru. Slyšel jsem, že má být i vyprodáno. Budu si to chtít užít.“

Na tiskovou konferenci před největším mítinkem v Česku dorazil Gout v dresu Manchesteru United. Stejnému klubu fandí i Bolt, který si před sedmi lety zahrál přímo na Old Trafford benefiční utkání. „Fotbal mám rád, v mládí jsem ho i hrál. A pamatuju si, že Usain taky. Stejně jako on jsem fanouškem United, ale dalším důvodem, proč jsem si dres oblékl, je ten, že máme s klubem stejného sponzora,“ vysvětluje Gout.