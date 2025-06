Železný o rozchodu: S Vadlejchem jsem počítal. Čopra? Může ohrozit můj rekord

Na tohle atletičtí fajnšmekři dlouho čekali. Čeho bude schopen oštěpař světové špičky, když si ho vezme do ruky sám nejlepší muž historie? S Níradžem Čoprou, olympijským šampionem 2020 a úřadujícím mistrem světa, přebral Jan Železný naděje téměř deseti milionů jeho followerů na Instagramu. A i když do Indie se za ním teprve chystá, stačil poznat míru fanouškovské vášně, která se s ním pojí. „I tady měl problém se najíst,“ usmívá se Železný.

Jak hodnotíte začátek vaší spolupráce, v které se Čopra zotavoval z operace levé ruky?

„Já jsem hrozně moc rád, že s ním mohu spolupracovat. Myslím, že jsme si sedli, a je to hrozně fajn kluk. Prostě ví, co chce. Má takovou svou touhu. Pracovali jsme tak, aby hlavně zůstal zdravý. To je úplně to základní. Měl po té operaci na ruce, téměř dva a půl měsíce netrénoval. Bál jsem se, jestli nastavení tréninku v Africe bude ideální. Ale normálně komunikujeme. Nemusím se bát se ho na něco zeptat. Kdyby něco chtěl změnit, jsem v tom úplně v pohodě.“

Co pro vás znamenal Čoprův výkon v květnovém závodě Diamantové ligy v Dauhá, kde konečně přehodil devadesátimetrovou hranici?

„On byl strašně moc rád, protože byl pod obrovským tlakem. Tam bylo vidět, že byl nervózní. Jako hodně... Já jsem byl taky nervózní, přijelo tam hrozně moc indických novinářů. A že se to povedlo… Říkal, že na to čekal strašně dlouhou dobu. Je to jedna z věcí, která se prostě už stala a teď jde jenom o to, aby zůstal zdravý. Já si myslím, že se může posouvat dál.“

Věřil jste, že hranici devadesáti metrů překoná?

„V tom závodě hodil osmdesát osm a půl metru, říkal jsem si, že to je dobrý začátek. Ale v tu chvíli vidíte tu obrovskou chybu, kterou tam udělal. Tak jsem mu říkal: Když ne teď, tak kdy? Máš podmínky, máš formu, tak prostě teďka prostě musíš jít a hodit daleko. Mohl klidně hodit dál, ale zlomila se nějaká bariéra, která ho už nebude trápit. Teď jde jenom o to zase se dostat do takovéhle formy a chytit takovéhle podmínky.“

V čem se ještě může zlepšit?

„V jediné věci se zlepšit už úplně nemůže. On je silný v tom, jak zvládá velké závody, je silná osobnost. To v sobě má. To by bylo dobré, aby zůstalo, protože někdy nastávají situace, kdy o sobě můžete pochybovat, zraníte se. Myslím, že pořád může změnit techniku, být rychlejší, silnější. Všechny ty parametry se ještě mohou zlepšovat, protože věk na to má. Do třiceti, třiatřiceti se dá ještě spousta větší zlepšovat. Ale oštěp je zároveň spíš v kombinaci všeho dohromady. Chci, aby se technika nastavovala postupně. Samozřejmě víme, že se to nedá jako ze dne na den. Je rotační závodník a mně tohle sedí, protože jsem tak házel. Věřím, že třeba za rok to bude o dost lepší.“

Může Níradž ohrozit váš světový rekord 98,48 metru?

„Jednou může, určitě. Proč ne? Ale on sám ví, že to je strašně moc daleko. On si ty cíle nedává. Je zaměřený na svůj výkon. On už sice všechno vyhrál, ale chce být pořád lepší. Proto i ta spolupráce vznikla, proto mě oslovil. Pořád má ten oštěp rád a chce se posouvat. Může nastat zlom, kdy vám prostě uletí velký hod.“

Nepere se to ve vás, když trénujete borce, který vám jednou může rekord vzít?

„Nepere. On teď překonal devadesát metrů. Devadesát osm je ještě hodně daleko. A jsou tam jiní závodníci, kteří to můžou zvládnout. Třeba Weber, jak teď najednou zase zlomil tu bariéru (i Němec Julian Weber hodil v Dauhá poprvé přes 90 metrů – pozn. red.). Oba dva na to měli. Věděl jsem, že když zůstanou zdraví, že u nich to stoprocentně přijde. Pak je tam Nadím, to je taky závodník, který je úplně mimořádný. Do toho Peters. Může se házet daleko a uvidíme, jak moc.“

NÍRADŽ ČOPRA

Narozen: 24. prosince 1997 (27 let)

Největší úspěchy: Olympijský vítěz (2021), mistr světa (2023), 2. na OH (2024), 2. na MS (2022)

Osobní rekord: 90,23 metru (2025)

Jak vypadá vaše spolupráce prakticky?

„Jsme spolu v podstatě pořád. Od Afriky celou dobu. Nejel jsem s ním akorát na týden do Turecka. Jinak jsme teď trénovali v Praze, v Nymburku. Po Ostravě odletí do Indie, protože tam bude pořádat závody. Já jsem mu slíbil, že tam na dva dny za ním zaletím, protože to bylo jeho přání. Pak se zase vrací a trénujeme tady až do mistrovství světa. On ví, že když chceme spolupracovat, tak se vším všudy.“

Už jste viděl důkaz toho, jak je v Indii populární?

„Já v té Indii nikdy nebyl, ale vidím to v tom okolí. Ani jsem nevěděl, že v Praze je tolik Indů. Když jsme někam šli, třeba jsem ho vzal rychle do restaurace, tak i tady měl problém se najíst. Oni jsou trošku jiní. Když přijde Čech, tak chce podpis nebo vyfotit a jde pryč, ale oni se dlouho zdržují. On sám říká, že musí trénovat v zahraničí, protože když je doma, tak nemůže dělat, co by chtěl. Tohle mu vůbec nezávidím, myslím, že my jsme to tady měli lepší.“ (úsměv)

Měl jste už v minulosti spoustu nabídek od zahraničních závodníků, v čem je Čopra jiný?

„Já jsem zatím trénoval jenom Čechy. Můj první cíl je ten náš oštěp udržet nahoře a něco z toho dostat. To se mi povedlo. Spoustu zahraničních závodníků, i olympijských vítězů, kteří se mnou chtěli spolupracovat, jsem odmítl. Níradže jsem sledoval dlouhodobě, už jako mladého. Mně se líbil. Já jsem sledoval, jak jeho výkonnost půjde nahoru. Teď ho můžu znát víc osobně, jaký je člověk, co je pro to schopný udělat. V tomhle si myslím, že je fakt charakterově mimořádný. Je to kluk, který je hrozně moc citlivý. Je na něj vyvíjený hodně moc velký tlak. Je to vidět třeba i na konferencích. Vrhači nejsou zrovna ti, kteří se na Diamantovkách dostávají na tiskovky. A oni ho tam z nějakých důvodů chtějí. Radši by tam nechodil. Jde si za svým cílem a má tam takové to srdce. Já si myslím, že to jsou všechno zpětné vazby jisté historie, z těch poměrů, které v Indii jsou. Vyrůstáte někde na nějaké vesnici, máte nějaký sen a tvrdě za tím jdete. To někdy možná tady u nás chybí. My jsme zvyklí na daleko vyšší standardy a na to, že se o vás někdo postará. Tihle lidi jsou na sebe daleko tvrdší.“

HVĚZDY ZLATÉ TRETRY

Níradž Čopra (Ind., oštěp)

Mondo Duplantis (Švéd., tyč)

Femke Bolová (Niz., 400 metrů)

Grant Holloway (USA, 110 metrů překážek)

Gout Gout (Austr., 200 metrů)

Když se Čopra ozval, měl jste za sebou čtrnáctiletou spolupráci s Jakubem Vadlejchem. Bylo to pro vás velké dilema?

„Já mám svoje názory a nechám si vždycky poradit od chytřejších lidí, než jsem já. Když to bylo s Níradžem, tak jsem se na to ptal. A jeden člověk mi říkal: ´I ty se musíš rozvíjet! To je strašně moc důležité pro tu trenérskou práci. Tohle je něco, co tě může obohatit.´ Já teď musím přemýšlet dál a dál, jak to udělat. A to nejenom s Níradžem. Já pomáhám i Martinovi Konečnému, který může také házet skvělé a kvalitní výkony. I on mě strašně obohacuje s tím, že se mu to snažím strašně moc změnit. Musí házet úplně jinou technikou. Vím, že u něj to není otázka jednoho roku, ale dvou, tří let. Nevím, jestli spolu vydržíme. Pro mě jsou to změny, kdy nezakrňuju, ale musím na sobě pracovat. Jsem rád, protože mě to obohatilo.“

Existovala varianta, že by ve vaší skupině trénovali Vadlejch i Čopra?

„Jasný! Já už se k tomu nechci vracet, ale já jsem s tím počítal. Pak jsem přemýšlel, jestli ano, nebo ne. Ale pak jsem si řekl, že si nechám poradit. Myslím, že za čtyřicet let, co házím a dělám trenéra, tak jednou si cizího závodníka vezmu. A ještě takového, o kterém jsem já vždycky mluvil. To by potvrdili všichni kluci. Říkal jsem: Kdybych si měl někoho vzít, tak bych si vzal Níradže. Ono to přišlo. Samozřejmě jsem myslel, že může i Kuba, ale beru to. Na jednu stranu je to dobře. Když jste s někým dlouho, změna může prospět. Kuba musí zůstat zdravý a ještě taky může házet daleko.“

Vadlejchovi se úvod sezony nevydařil a oznámil, že kvůli následkům virózy vynechal několik důležitých závodů včetně Zlaté tretry a mistrovství Evropy družstev. Vrátí se zpět ve formě?

„Já ho vůbec nechci hodnotit, nebyl jsem s ním tolikrát. Přečtu si, že má nachlazení… Ale myslím, že jo. On na to pořád má. Má to v sobě. Je to závodník, který se dostal nahoru, konečně vyhrál mistrovství Evropy. Rozhodně si myslím, že může házet daleko. Nevidím tam žádný problém. To nejsou jenom bláboly, moje přání by bylo, aby oba dva byli na bedně. Mám svoji práci s Níradžem i s dalšími, ale pro mě je důležité, aby tam byl český závodník. Pro mě jedna z nejkrásnějších olympiád, když v Tokiu měli dvě medaile (Vadlejch s Vítězslavem Veselým – pozn. red.). Já jsem už Víťu netrénoval, ale byl to pro mě úplně neuvěřitelný zážitek. Já jsem z toho byl vyřízený, to bylo něco velkého. Takhle bych to chtěl.“

Vyprodáno poprvé od Bolta

Divácká euforie v Ostravě trvá. Dramatický boj fotbalového Baníku o Ligu mistrů v úterý vystřídají velká jména světové atletiky. Na Zlatou tretru, zlatý mítink Kontinentální tour, je v podstatě vyprodáno. Poslední lístky budou na pokladnách. Je to poprvé od posledního závodu Usaina Bolta v Ostravě v roce 2017.

„Je to asi tím, že diváci slyší na jména, která přijedou. Já jsem rád, že se návštěvnost po éře Usaina Bolta začala zvedat. Už to bylo vidět v loňském roce. Podle zpráv, co jsme měli v průběhu posledního měsíce, lístky v předprodeji mizely,“ pochvaluje si ředitel mítinku Jan Železný.

Pořadatelům nahrála forma švédského tyčkaře Mondo Duplantise, který v neděli ve Stockholmu skočil světový rekord 628 centimetrů. Další závod ho čeká v Ostravě, kde se mimo jiné utká se svým velkým rivalem, Řekem Emmanouilem Karalisem.

Mužský oštěp ozáří Železného svěřenec Níradž Čopra, Anderson Peters z Grenady či Němec Thomas Röhler. Velkým jménem je taky Američan Grant Holloway, fenomén disciplíny 110 metrů překážek.

Nizozemská překážkářka Femke Bolová poběží hladkou čtvrtku a perličkou bude první evropský start sedmnáctileté sprinterské seznace – Australana jménem Gout Gout. O něm se mluví jako o novém Boltovi. K výkonům má pomoct oživená dráha pomocí takzvaného retopingu v hodnotě 11 milionů korun.

FOLLOWEŘI NA INSTAGRAMU (v milionech)

12,8 - Roger Federer

10,1 - Lando Norris

9,4 - NÍRADŽ ČOPRA

7,0 - Carlos Alcaraz

6,7 - Patrick Mahomes

5,6 - Alica Schmidtová

3,7 - Jannik Sinner

2,2 - Tadej Pogačar

1,5 - Mikaela Shiffrinová

1,4 - Mondo Duplantis

1,3 - Connor McDavid