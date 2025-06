Dvojitá radost Švábíkové! První výhra na Tretře i bakalářka: Spadl mi kámen ze srdce

Na Zlaté tretře jste poprvé vyhrála, jak vám to zní?

„Jsem fakt nadšená. Ve finále jsem s výkonem spokojená, protože s větrem v tyčkařském sektoru to bylo strašně složité. Jsem ráda, jak jsem se s tím poprala. Myslím si, že poslední pokus na 476 centimetrech byl poměrně nadějný, ale neskočila jsem ho, což mě samozřejmě mrzí. Určitě jsem chtěla odjíždět s lepším výsledkem, ale na druhou stranu musím říct, že jsem fakt spokojená.“

Nicméně na základní výšce 436 centimetrů jste se trápila, dvakrát jste shodila.

„Kdybych měla u srdce mikrofon, všichni diváci by slyšeli, jaký kámen ze mě spadl. (usmívá se) Opravdu jsem si oddechla. Jsem ráda, že potom to už probíhalo lépe.“

Pomohli vám fanoušci?

„Extrémně. Věděla jsem, že to prostě musím skočit, že na to lidi čekají. Nicméně byl to hodně prošlý skok, měla jsem namále. Kulminace nad laťkou sice byla vysoká, ale když jsem šla do zvratu a viděla laťku, opravdu jsem se bála, že tam nezůstane a projdu to. Naštěstí se to ale povedlo.“

Oslavit to nestihnu. Potřebuju načerpat síly

Stihnete vítězství vůbec oslavit? Hned totiž odjíždíte do Madridu na ME družstev.

„Určitě to oslavit nestihnu, protože hned po tyčce mužů sedám do auta, dávám nohy nahoru a frčím domů, protože ráno odlétáme. Potřebuju načerpat síly a snad si všechno potom oslavím postupně.“

Jak to v současné době dáváte dohromady se školou? Studujete Fakultu tělesné výchovy a sportu na UK.

„Přiznám se, že v 11:30 jsem online obhajovala bakalářskou práci. Úspěšně za dva. (usmívá se) Jsem spokojená, spadl mi další kámen ze srdce. Vlastně hned po mistrovství Evropy mě čekají státnice online, takže doufám, že budou úspěšné a že si konečně oddechnu, protože červen byl opravdu nabitý.“

Státnice budete dělat z Madridu?

„Ano. Díkybohu za elektroniku a také za to, že takhle můžu státnicovat. Mám poslední tři dny, takže si učivo pročítám a uvidíme, jak to dopadne.“

Na Zlaté tretře jste mimo jiné soupeřila i se sestrou Apolenou. Užily jste si to?

„Bylo to samozřejmě skvělé. Jsem hrozně ráda, že ségra měla možnost závodit na tak skvělém a velkém mítinku. Byl to pro ni vlastně první takový velký domácí závod, kdy ji hnali fanoušci. Myslím si, že se s tím poprala bravurně. Skočila 416 centimetrů. Vzhledem k tomu, že má osobák 425, je to super výsledek. Jsem ráda, že ji mám v sektoru, protože mě motivuje a podporuje. Moc si toho vážím.“