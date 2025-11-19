Předplatné

Na koho může Česko narazit: útočník v životní formě, Laci i Rrahmani. V cestě i legenda

Video placeholder
Stupidní válka repre proti fanouškům: Souček bez pásky? Nedvědovi se krátí čas • Zdroj: iSport.cz
Troy Parrott má skvělou fazónu
Legendární Edin Džeko
Qazim Laci v dresu Albánie
Vladimír Coufal se raduje z trefy proti Gibraltaru
Gólová rána Vladimíra Coufala
Tomáš Souček se raduje z gólu proti Gibraltaru
Tomáš Souček se raduje z gólu proti Gibraltaru
12
Fotogalerie
Petr Fantyš
Kvalifikace MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (2)

Poslední dva kroky pro Česko od největší fotbalové akce. Jenže to samé si říká ještě dalších 15 hladových národů, které se do Severní Ameriky chtějí dostat za každou cenu a místa jsou jen čtyři. Reprezentace zatím ví pouze to, že se v prvním kole baráže bude moct opřít o domácí prostředí, kdo však přijede v roli soupeře se dozvíme ve čtvrtek. V nabídce jsou Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo. Jak vypadala jejich cesta kvalifikací a o koho se budou chtít opřít?

Kosovo

  • Trenér: Franco Foda
  • Účast na MS: nikdy
  • V kvalifikační skupině: 2. místo za Švýcarskem, 3 výhry, 2 remízy, 1 prohra, skóre 6:5
  • Cena kádru podle Transfermarktu: 131 milionů eur
  • Nejdražší hráč podle Transfermarktu: Edon Zhegrova (25 milionů eur)

Dostat jeden z nejmenších evropských národů až na nejprestižnější akci by ještě pár let zpátky znělo naprosto šíleně, ale teď to není až tak nereálná představa. Takhle blízko k mistrovství světa přitom Kosovo ještě nikdy nebylo. Po vstupu do FIFA v roce 2016 se v prvních dvou kvalifikacích o největší turnaj vždy umístilo na posledním místě skupiny, nyní stačí udělat poslední dva kroky. Při nich bude spoléhat na útočníka Sparty Albiona Rrahmaniho.

Bosna a Hercegovina

  • Trenér: Sergej Barbarez
  • Účast na MS: 2010
  • V kvalifikační skupině: 2. místo za Rakouskem, 5 výher, 2 remízy, 1 prohra, skóre 17:7
  • Cena kádru podle Transfermarktu: 78 milionů eur
  • Nejdražší hráč podle Transfermarktu: Ermedin Demirović (22 milionů eur)

Týden před prvním kolem baráže oslaví jednoznačně největší legenda bosenského fotbalu, Edin Džeko, čtyřicáté narozeniny. Kapitán, jenž rozjel hvězdnou kariéru v Teplicích a postupně se stal suverénním rekordmanem země v počtu startů i vstřelených gólů, se tak na svém posledním tažení pokusí podruhé v kariéře dovést národ na mistrovství světa. Přímá kvalifikace mu přitom unikla jen těsně. Stačil jediný gól v závěrečném skupinovém utkání proti Rakousku a Bosna už mohla mít postup zajištěný, takhle musí ještě do ošemetné baráže.

Albánie

  • Trenér: Sylvinho
  • Účast na MS: nikdy
  • V kvalifikační skupině: 2. místo za Anglií, 4 výhry, 2 remízy, 2 prohry, skóre 7:5
  • Cena kádru podle Transfermarktu: 88 milionů eur
  • Nejdražší hráč podle Transfermarktu: Armando Broja (14 milionů eur)

Dvojnásobný účastník mistrovství Evropy z posledních let nyní doufá v premiérovou účast na mundialu. První velké vítězství pro celou zemi je fakt, že v kvalifikační skupině obsadili druhé místo před Srbskem a především výhra 1:0 na půdě nenáviděného rivala patří mezi velké úspěchy albánského národního týmu. Teď bude výběr brazilského trenéra Sylvinha usilovat o ještě výraznější metu. Na cestě do Severní Ameriky už stačí Lacimu a spol. přemoct jen dva soupeře.

Irsko

  • Trenér: Heimir Hallgrímsson
  • Účasti na MS: 1990, 1994, 2002
  • V kvalifikační skupině: 2. místo za Portugalskem, 3 výhry, 1 remíza, 2 prohry, skóre 9:7
  • Největší úspěch na MS: čtvrtfinále 1990
  • Cena kádru podle Transfermarktu: 187 milionů eur
  • Nejdražší hráč podle Transfermarktu: Nathan Collins (35 milionů eur)

Jeden z největších příběhů této reprezentační přestávky napsalo Irsko a v životní formě hrající Troy Parrott. Pro postup do baráže ostrované nutně potřebovali dvě výhry proti papírově silnějším soupeřům a pokaždé uspěli. Nejprve doma senzačně zdolali Portugalsko 2:0 a následně vyloupili také maďarský národní stadion. Deset minut před koncem přitom ještě prohrávali, ale po vyrovnání a následném postupovém gólu Parrotta z 96. minuty urvali Irové výhru 3:2 a druhé místo. Útočník holandského Alkmaaru se pak v minulé reprezentační přestávce postaral o všech pět branek své země.

Vstoupit do diskuze (2)

