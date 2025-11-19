Na koho může Česko narazit: útočník v životní formě, Laci i Rrahmani. V cestě i legenda
Poslední dva kroky pro Česko od největší fotbalové akce. Jenže to samé si říká ještě dalších 15 hladových národů, které se do Severní Ameriky chtějí dostat za každou cenu a místa jsou jen čtyři. Reprezentace zatím ví pouze to, že se v prvním kole baráže bude moct opřít o domácí prostředí, kdo však přijede v roli soupeře se dozvíme ve čtvrtek. V nabídce jsou Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo. Jak vypadala jejich cesta kvalifikací a o koho se budou chtít opřít?
Kosovo
- Trenér: Franco Foda
- Účast na MS: nikdy
- V kvalifikační skupině: 2. místo za Švýcarskem, 3 výhry, 2 remízy, 1 prohra, skóre 6:5
- Cena kádru podle Transfermarktu: 131 milionů eur
- Nejdražší hráč podle Transfermarktu: Edon Zhegrova (25 milionů eur)
Dostat jeden z nejmenších evropských národů až na nejprestižnější akci by ještě pár let zpátky znělo naprosto šíleně, ale teď to není až tak nereálná představa. Takhle blízko k mistrovství světa přitom Kosovo ještě nikdy nebylo. Po vstupu do FIFA v roce 2016 se v prvních dvou kvalifikacích o největší turnaj vždy umístilo na posledním místě skupiny, nyní stačí udělat poslední dva kroky. Při nich bude spoléhat na útočníka Sparty Albiona Rrahmaniho.
Bosna a Hercegovina
- Trenér: Sergej Barbarez
- Účast na MS: 2010
- V kvalifikační skupině: 2. místo za Rakouskem, 5 výher, 2 remízy, 1 prohra, skóre 17:7
- Cena kádru podle Transfermarktu: 78 milionů eur
- Nejdražší hráč podle Transfermarktu: Ermedin Demirović (22 milionů eur)
Týden před prvním kolem baráže oslaví jednoznačně největší legenda bosenského fotbalu, Edin Džeko, čtyřicáté narozeniny. Kapitán, jenž rozjel hvězdnou kariéru v Teplicích a postupně se stal suverénním rekordmanem země v počtu startů i vstřelených gólů, se tak na svém posledním tažení pokusí podruhé v kariéře dovést národ na mistrovství světa. Přímá kvalifikace mu přitom unikla jen těsně. Stačil jediný gól v závěrečném skupinovém utkání proti Rakousku a Bosna už mohla mít postup zajištěný, takhle musí ještě do ošemetné baráže.
Albánie
- Trenér: Sylvinho
- Účast na MS: nikdy
- V kvalifikační skupině: 2. místo za Anglií, 4 výhry, 2 remízy, 2 prohry, skóre 7:5
- Cena kádru podle Transfermarktu: 88 milionů eur
- Nejdražší hráč podle Transfermarktu: Armando Broja (14 milionů eur)
Dvojnásobný účastník mistrovství Evropy z posledních let nyní doufá v premiérovou účast na mundialu. První velké vítězství pro celou zemi je fakt, že v kvalifikační skupině obsadili druhé místo před Srbskem a především výhra 1:0 na půdě nenáviděného rivala patří mezi velké úspěchy albánského národního týmu. Teď bude výběr brazilského trenéra Sylvinha usilovat o ještě výraznější metu. Na cestě do Severní Ameriky už stačí Lacimu a spol. přemoct jen dva soupeře.
Irsko
- Trenér: Heimir Hallgrímsson
- Účasti na MS: 1990, 1994, 2002
- V kvalifikační skupině: 2. místo za Portugalskem, 3 výhry, 1 remíza, 2 prohry, skóre 9:7
- Největší úspěch na MS: čtvrtfinále 1990
- Cena kádru podle Transfermarktu: 187 milionů eur
- Nejdražší hráč podle Transfermarktu: Nathan Collins (35 milionů eur)
Jeden z největších příběhů této reprezentační přestávky napsalo Irsko a v životní formě hrající Troy Parrott. Pro postup do baráže ostrované nutně potřebovali dvě výhry proti papírově silnějším soupeřům a pokaždé uspěli. Nejprve doma senzačně zdolali Portugalsko 2:0 a následně vyloupili také maďarský národní stadion. Deset minut před koncem přitom ještě prohrávali, ale po vyrovnání a následném postupovém gólu Parrotta z 96. minuty urvali Irové výhru 3:2 a druhé místo. Útočník holandského Alkmaaru se pak v minulé reprezentační přestávce postaral o všech pět branek své země.